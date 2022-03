Bombazo en la mañana radial mendocina: Mario Urzúa vuelve al periodismo y se suma a Estación Zafiro

Generalmente los medios de comunicación comienzan a armar equipos del año siguiente en noviembre/diciembre, pero también hay excepciones y una se confirmó a última hora de este miércoles: Mario Urzúa vuelve al periodismo y se suma a la mañana de Estación Zafiro.

El periodista se fue de Canal 9 a finales del 2021 para dedicarse a un emprendimiento familiar, pero el llamado de su amigo Marcelo Ortíz hizo que revea su decisión y se sume al equipo de “Los dueños de la mañana” que va de 10 a 13 por la 89.5.

“Es un tremendo desafío, no descubro nada diciendo que Marcelo (Ortíz) es una de las grandes figuras de los medios de Mendoza y a su vez es uno de los grandes amigos que tengo en la profesión. En cuanto Marcelo me llamó y me contó el proyecto que tenía sólo le dije ‘¿cuándo arrancamos?’”, comenzó diciendo Urzúa.

Sobre el arranque, Mario confió estar nervioso: “Hay nervios lógicos porque voy a estar con el dueño de la mañana y su equipazo. A Lore (Martín) la conozco hace muchos años, la conocí trabajando en LV10, todos conocen a Adrián Sorrentino, que es una de las grandes figuras de Mendoza, así que el equipo está bueno. Los cuatro vamos a hacer bastante ruido”.

La incorporación se dio en menos de un día: “Este jueves a las 10 ya arrancamos, así que hay que sintonizar la 89.5… todavía no caigo porque lo cerramos este miércoles: me llamó a la mañana y a la tarde ya estábamos acordando todo para el jueves. De un día para el otro, así de locos estamos los dos”.

También le dejó un mensaje a los oyentes: “Ojalá que sea del agrado de la audiencia que me sume al equipo, para mí es un gran desafío porque amo la radio, pero para mí es como arrancar de nuevo. Vamos a dejar todo y vamos a seguir siendo los dueños de la mañana”.

Por su parte, Marcelo Ortíz también hizo referencia al desembarco de Urzúa a Zafiro: “Mario se sumará a la segunda mañana de la radio, de 10 a 13, junto a Adrián Sorrentino, Lorena Martín, Paíto Figueroa y conmigo para potenciar el prime time radial”.

Además resaltó las virtudes de su amigo: “Mario es una figura muy popular, muy querida que se había alejado de los medios y que le interesó el proyecto de Zafiro, que es una radio que te acompaña, que tiene la esencia de la radio de todos los tiempos y con él vamos a ser una excelente opción competitiva para el prime time absolutamente atomizado”, cerró.