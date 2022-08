Bety Vila: de pararse ante la parrilla “porque no le quedaba otra” a estar entre las mejores 3 asadoras del país

Betiana Villa tiene 40 años, pero aclara que nadie le dice Betiana. “Soy Bety, o ‘la Bety’ para todos”, aclara, con su verborragia característica. Hace 5 años se paró por primera vez delante de una parrilla e hizo lo que fue su primer asado, quizás sin que la decisión haya nacido de sus entrañas (valga la metáfora). Este domingo, luego de una gran cantidad de cortes de carnes que ya “tiró a la parrilla” desde entonces, Bety buscará convertirse en la mejor asadora del país, representando a Mendoza en una nueva edición del Campeonato Federal del Asado.

“Somos 24 participantes, uno por cada provincia. Y solamente somos 3 mujeres. No te voy a negar que tengo algo de nervios, pero la verdad es que estoy muy feliz. Y voy con el perfil bajo de siempre”, contó la mujer en la previa del viaje a Buenos Aires. El vuelo salió a Aeroparque el sábado, mientras que este domingo –entre las 10 y las 17:30 y en una calle 9 de julio que estará cortada al tránsito a la altura del Obelisco-, Bety tendrá que asar distintos cortes con los que competirá junto a 21 asadores y 2 asadoras más, buscando convertirse en la mejor del país.

La historia de Betiana: de pararse ante la parrilla “porque no le quedaba otra” a estar entre las mejores 3 asadoras del país. Foto: Betiana Villa.

“La primera vez que hice un asado fue porque no me quedaba otra. Con mi marido, Mauricio, nos habíamos hecho cargo del restaurante y parrilla Los Leños, en General Alvear en 2011. Pero él siempre se encargó de las compras y de estar pendiente de la parrilla, aunque teníamos un parrillero. En 2017, Mauri falleció en un accidente, y a mí se me vino el mundo abajo después de 18 años juntos. Y fue quien trabajaba como parrillero en el lugar quien me impulsó a hacer asados, quien me enseñó y llevó a que algo que estaba aprendiendo un poco por obligación ahora sea algo que me encanta”, repasó la simpática sanrafaelina, radicada en Alvear desde hace ya varios años.

La historia de la asadora que sueña con ser la mejor del país

Bety Villa no se acostumbra a que le llamen “jefa” o a ser identificada como “la dueña” de Los Troncos, aunque lo sea. Ella prefiere hablar de una “gran familia”, y de ella forma parte Rubén, aquel parrillero que al iniciar los trámites de la jubilación la impulsó a ella a hacer su primer asado y emprender un camino que nunca tuvo vuelta atrás.

La historia de amor de Bety con Mauricio comenzó cuando ella tenía 18 años, cuando la pareja se fue a vivir a Estados Unidos. “Estuvimos 11 años en Dallas, viviendo allá. Y, si te tengo que ser sincera, ahí me acostumbré a cocinar con carbón. Estando allá nos enteramos de que un tío de Mauricio vendía una tradicional parrilla que tenía en Alvear y nos la ofreció. Era un lugar que tenía muchísimo prestigio, y así fue como llegamos a Los Leños en 2011″, reconstruyó Bety Villa.

Los primeros años transcurrieron sin demasiados sobresaltos, con un lugar que supo mantener ese respeto que había ganado a fuerza de trabajo y buen servicio. Hasta que en 2017 falleció Mauricio y Bety se encontró a sí misma en medio del dolor y la desesperación.

Lejos de tirar la toalla, Betiana se hizo cargo de Los Leños e, impulsada por el parrillero Rubén, aprendió a hacer asados.

“Rubén siempre me ayudaba, como también lo hace el parrillero que está ahora. Pero me fui acostumbrando a hacer asados. Al principio tenía ese pensamiento de ‘¿quién va a venir a comer un asado si lo hace la mujer?’ y hasta le decía a los mozos que, si alguien preguntaba, dijeran que el asador era un hombre. Hasta que un día vino gente de Chile y un señor pidió un bife de chorizo bien jugoso. Se lo llevamos y le gustó tanto que pidió un segundo. Y, además, pidió hablar con la persona que lo había hecho. Yo intente pelotearlo para no ir, le decía a quienes estaban atendiendo que mandaran a otra persona. Pero finalmente di la cara”, sigue, con orgullo, la mujer. “Ahí me di cuenta de que si me salía bien un bife de chorizo jugoso –que no es un corte simple-, podía hacer cualquier cosa, incluso competir en el campeonato nacional de asados”, se sinceró, siempre sonriente.

Cuando está en su casa y tiene que preparar algo de comer para ella y sus dos hijos –Lautaro, de 12 años y Santino, de 6- no hace un asado. “Si queremos comer asado, vamos los 3 al restaurante. Y ahí si lo preparo yo”, aclaró.

La simpleza y el don de buena gente son características inherentes para la asadora sureña. “Soy charlatana y siempre voy a ser ‘la Bety’, la que piensa en los demás. Cuando Mauri falleció, fui a cada lugar donde él había comprado algo y sabía que lo había comprado en cuotas. Y yo fui a cumplir con los pagos pendientes. Quedé bastante endeudada y unos amigos de él hasta hicieron un arroz con pollo para ayudarme y hasta la cooperativa de la municipalidad me ayudó con el sepelio de él. Teníamos que cumplir con lo que teníamos pendiente. No tengo dudas de que uno cosecha lo que siembra”, destacó con la voz quebrada por la emoción.

Los secretos de una buena asadora para un buen asado

Bety aclara que no cree que exista una única manera de preparar bien un asado, sino que existen tantas como paladares a satisfacer. Y hasta se anima a compartir sus trucos y secretos.

“Yo soy medio exagerada, por lo que siempre uso mucha leña. Lo que pasa es que hay que tener mucha brasa. Después, ya depende de cómo quiera cada uno el asado. Si lo querés más seco y quemado, hay que poner el corte más cerca del fuego. E ir cuidándolo, eso es fundamental”, describió.

“En cuanto al tiempo de cocción, eso tiene mucho que ver con cómo le guste el asado a cada uno. Pero yo creo que la carne en la parrilla no puede estar menos de 30 minutos, ni tampoco más de 45 minutos o una hora, como mucho. Esto último en el caso de un bife de chorizo, que es un corte grueso”, describió Bety.

La pregunta infaltable tiene que ver con si se inclina más por la leña o por el carbón al momento de asar. “Por supuesto que siempre voy a preferir la leña. De hecho, esa fue una de las preocupaciones cuando me convocaron para participar del campeonato, el hecho de que en Buenos Aires se estila hacerlo con carbón. Pero, por suerte, me dijeron que teníamos la posibilidad de elegir hacerlo con leña de quebracho, con carbón o mixto. Yo elegí quebracho, que ya hemos hecho en el restaurante alguna vez. Por las dudas, antes de viajar a Buenos Aires voy a comprar una bolsa de carbón y practicar con un asado hecho así, para ir preparada para todo”, resaltó.

Sobre el Campeonato Federal de Asados

Así como Bety confiesa que se convirtió en asadora de casualidad y porque no tuvo otra alternativa, también reconoce que se enteró del Campeonato Federal del Asado casi sin buscarlo. “Un día me puse a hojear el diario y vi el anuncio de que buscaban al mejor asador de la provincia para representar a Mendoza en un campeonato nacional. Llené el formulario y lo mandé. Recuerdo que les conté a las chicas de Los Leños y todas nos reíamos. A los días después me empezaron a llamar de un número de Buenos Aires. Yo no atendía creyendo que era del banco para ofrecerme algo o para cambiarme de compañía de celular, hasta que me mandaron un WhatsApp para avisarme que me habían elegido gracias a mi perfil”, reconstruyó Bety sobre el momento en que le confirmaron sobre su participación en julio.

“Somos 3 mujeres, algo que quizás hace unos años nadie se hubiese podido imaginar, justamente por lo mismo por lo que yo no quería que supieran que en Los Leños había una asadora. Pero es algo que está cambiando, por suerte. Y yo jamás me imaginé que iba a poder llegar a esto. Pero acá estoy”, cerró.