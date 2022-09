Belén, la “Messi mendocina” del Winning Eleven, fue convocada para la selección argentina de eSports

La mendocina Belén Giunta Panella (34) es licenciada en Comercio Internacional. Durante la pandemia decidió cambiar de rumbo y comenzó a trabajar en programación. Su nueva profesión va de la mano con la pasión que siente por la tecnología, y en especial, por los videojuegos. Hoy, esa misma pasión la lleva a representar a la Argentina en los XII Juegos Suramericanos que se celebrarán en Asunción, Paraguay, en octubre.

Los juegos de consola están en la vida de Belén desde que era muy pequeña. Pasó por la Family, luego el SEGA y finalmente la PlayStation. “Me gustan mucho todos los tipos de juegos, pero tengo una cariño especial por Winning Eleven (anteriormente llamado Pro Evolution Soccer y hoy conocido como eFootball). Poco a poco me fui volcando cada vez más hasta dedicarme profesionalmente en la actualidad”, dice la joven a Los Andes.

Belén Giunta, jugadora profesional de PlayStation y representará a Mendoza en los Juegos Sudamericanos Foto José Gutierrez / Los Andes

Winning Eleven forma parte de la grilla de deportes electrónicos que tendrán lugar en el certamen olímpico y Belén integra el equipo nacional. Según comenta, “los E-Sport están considerados como un deporte más por el Comité Olímpico. Esto se debe a que la comunidad está creciendo mucho. De hecho, hay personas que viven de esto, sobre todo, en Europa”.

La brecha entre los países europeos con respecto a los latinoamericanos es un tanto amplia en esta materia. Hay equipos como el Bayern München o Barcelona que tienen sus propios jugadores de E-Sport. Firman un contrato y reciben un sueldo millonario, al igual que los futbolistas de élite mundial. “Los chicos se dedican exclusivamente a practicar y a competir en torneos oficiales y no oficiales”, agrega Giunta.

“Acá no, si bien tenés tu club y te dan ciertos beneficios, no llegas a dedicarte al 100%. Lo único que te queda es ir a competir a torneos grandes y ganar el dinero del premio. Pero si sacás comparativas no alcanza. Lo bueno es que está creciendo un montón. Yo desde el 2017 que empecé a entrar en este mundo y hasta ahora noto que creció mucho”, destaca Belén.

Este crecimiento viene acompañado por un cambio mental que se está dando gracias a las nuevas generaciones. Con respecto a esto la joven mendocina comenta: “Antes sentarte a jugar a los videojuegos no estaba bien visto, sin embargo, hoy está tomando otro color”.

Por otro lado, durante 2020 y 2021, Giunta notó un gran aumento de visualizaciones de los E-Sport. Esto se debe a que el público, al pasar mayor tiempo en casa por la pandemia, comenzó a consumir este tipo de contenidos a través de diversas plataformas como Twitch o YouTube.

Cómo llegó Belén a representar a Argentino Juniors en Winning Eleven

Belén es jugadora oficial del club Argentinos Juniors de Buenos Aires. Su llegada al Bicho de la paternal se fue gestando poco a poco. Luego de perder una final en un torneo disputado en San Juan ingresó a un clan (grupo de jugadores que juegan regularmente juntos o entre ellos). “Ahí empecé a jugar y a crecer. Yo solo jugaba el 1vs1 y después me enteré de la modalidad 11vs11. En el que se compite contra otros 21 jugadores en línea”, explica Giunta.

Ese clan, según cuenta, creció a pasos agigantados. “Antes de la pandemia, en el 2019, se empieza a abrir el panorama y Argentino Juniors empieza a buscar un jugador masculino y una jugadora femenina que los representara. El líder de mi clan me acercó al club al igual que el líder de la Liga Argentina de PES. Gracias ellos dos pude entrar como representante de Argentinos”, señala Belén.

La joven vivió en carne propia lo que experimenta una futbolista de primera división. “Cuando llegué no lo podía creer porque fui a la cancha y me dieron la camiseta. Estuvo tremendo. En su momento no caí y creo que ahora tampoco”, comenta.

La mayoría de las competencias en las que participa Belén se hacen de manera on-line por lo que reside la mayor parte del año en Mendoza.

La única mendocina en la selección nacional

Su gran desempeño en Argentinos Juniors la hizo aún más conocida en el ambiente del Winning Eleven. Tal es así que fue convocada para representar a la Argentina en los próximos Juegos Suramericanos. “Cuando me llamaron no lo podía creer, aparte la convocatoria fue hace dos semanas. Tuve que contestar muy rápido”, dice emocionada Belén.

En la competencia, que se desarrollará entre el 2 y el 3 de octubre, participarán jugadores de alto nivel de toda América del Sur. “Va a estar difícil pero bueno quizás tenga suerte”, comenta entre risas la joven.

"Me llevo siempre amigos a distancia. Eso es algo que te regalan los E-Sports, el vínculo con personas de otros países y entre provincias”, destaca Belén. / Foto: Belén Giunta

Un gran desafío mental

Una de la preguntas que le hizo este medio a Belén fue: “¿Qué considerás que falta en Argentina para aumentar el nivel de profesionalismo en los jugadores?”

Ante este interrogante, Belén señaló: “En gran parte depende mucho del club. No solo desde el punto de vista económico si no también del acompañamiento. Tener un DT o un preparador es importante”.

“Por ejemplo, los chicos de Europa tienen su director técnico y su preparador físico porque lleva mucho trabajo mental. Es como en un partido real pero de forma virtual. Si te metieron un gol hay que salir a empatar con la cabeza al cien. Es muy difícil combatir contra la frustración”, agrega.

La presión y la tensión que sienten los competidores es grande. “Estás jugando y te tiemblan las manos. Si estás en una semi o en una final ni hablar. En un 11 contra 11, si una jugada depende de vos y no la pudiste concretar te queda una sensación horrible”, afirma la joven.

Sin embargo, destaca la unidad que se crea en los equipos: “Eso es lo bueno de tener un club, somos muy unidos y nos damos mucho apoyo. Me llevo siempre amigos a distancia. Eso es algo que te regalan los E-Sports, el vínculo con personas de otros países y entre provincias”, finaliza Belén.