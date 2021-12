Barrios populares de Mendoza: de cada 10 personas, seis no tienen estudios superiores, tres cursa o finalizó y una abandonó

La UNCuyo presentó el Informe “Relevamiento: Educación y Conectividad. Gran Mendoza 2021″ desarrollado de manera conjunta desde la Secretaria de Extensión y Vinculación y la Dirección de Políticas Públicas y Planificación. Este estudio reveló, entre otros datos, que un 25% de quienes viven en barrios populares del Gran Mendoza señaló que tiene o está cursando estudios superiores; un 9% que los inició y no pudo continuar. Mientras tanto, un 66% indicó que no tiene estudios superiores ni tiene pensado hacerlo. Es decir, de cada 10 casos relavados 6 no tienen estudios superiores, 1 los abandonó y 3 cursa o finalizó.

El objetivo principal de este trabajo fue indagar sobre el acceso a la educación superior en los hogares de diferentes barrios populares del Gran Mendoza. El relevamiento, que se realizó por estudiantes de la UNCUYO, tuvo lugar durante los meses de junio y julio, en diferentes barrios de los municipios de Luján, Las Heras, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz y de la Ciudad de Mendoza. La selección de los barrios estuvo signada por la pertenencia al Registro Nacional de Barrios Populares. En estos departamentos se encuestaron a 380 personas principalmente sobre educación, pero se indagó también sobre vivienda y conectividad, y sobre ocupación e ingresos.

Condicionados por factores materiales

A los fines del relevamiento se partió de considerar que el acceso a la educación superior está condicionado por factores materiales de existencia en estos barrios, por lo que también se consultó sobre los hogares, las viviendas y la ocupación de las personas encuestadas. Además, se realizaron algunas preguntas vinculadas a las expectativas, opiniones y percepciones de estas personas en torno al nivel superior.

Así, el relevamiento mostró que el 14% de las personas encuestadas ha cursado sólo el nivel primario; el 68% accedió hasta el nivel secundario y un 18% accedió hasta un nivel superior. Además, del total de personas encuestadas, un 25% señaló que tiene o está cursando estudios superiores; un 9% señaló que los inició y no pudo continuar. Mientras tanto, un 66% indicó que no tiene estudios superiores ni tiene pensado hacerlo.

Al indagar sobre las problemáticas principales en el nivel superior, resultó que más del 90% de la muestra señala las dificultades referidas al trabajo o ingresos. Si bien la distribución según género, edad y residencia se comporta de modo similar, los varones conservan una mención levemente mayor que las mujeres en las medidas referidas a ingreso o trabajo. Mientras tanto, la proporción de mujeres que señalan las medidas referidas al cuidado de niños y niñas, asciende.

En tanto, las personas que tienen o están cursando estudios superiores señalaron que la situación educativa empeoró con la irrupción de la pandemia. Una variable central que requiere un estudio de educación en tiempos de Pandemia por Covid-19, es la de conectividad. En relación a ella, se demostró que si bien la gran mayoría accede a internet, el 16% de las personas encuestadas no accede.

Sobre el conocimiento en torno a algunas becas que existen para quienes estudian en nivel superior, la mayoría de las personas encuestadas reconocen el Plan Progresar, es también la beca que más se menciona de forma abierta. Luego, las becas ofrecidas por la UNCUYO. Por último, referido a qué cursos o carreras debería ofrecer la universidad pública, entre las opciones elegidas tiene mayor peso la duración de la carrera o el curso que la elección de que sean presenciales o virtuales.

Una herramienta de gran valor

En la presentación, de la que participaron autoridades universitarias y del gobierno de la Provincia de Mendoza, Mauricio González, secretario de Extensión y Vinculación resaltó: “La universidad ha realizado un gran esfuerzo para la ejecución de este trabajo y hoy tenemos a disposición una herramienta de gran valor para seguir fortaleciendo el vínculo con el entorno de nuestra casa de estudios”.

Por su parte el vicerrector de la UNCUYO, Jorge Barón, destacó la importancia de tener datos que permitan el desarrollo de políticas que atiendan las necesidades de la comunidad. “De unos años a esta parte la Universidad ha comenzado a planificar sus prioridades y sus acciones. A estos fines, es de suma importancia la producción de datos que funden políticas universitarias en torno al acceso a la educación superior”, expresó.

Valentina Diaz, directora de Políticas Públicas y Planificación, remarcó la intención de que este informe sea un paso más para la organización de acciones conjuntas entre la universidad y los gobiernos provinciales y municipales. “El equipo que llevó adelante este relevamiento tuvo la intención de no solo presentar y exponer los datos que surgen del informe, sino proponer que a partir del mismo se conformen mesas de trabajo integradas por las áreas de la universidad y de la Provincia de Mendoza, desde donde podamos articular herramientas y generar propuestas en conjunto”, finalizó.

Este documento otorga insumos valiosos para seguir profundizando la articulación de la Universidad con los sectores más golpeados por la situación social y económica, así como para repensarse internamente, en términos de la formación de los y las profesionales, que los nuevos tiempos y el contexto provincial y nacional, requieren.

Resta señalar que el equipo de trabajo que estuvo a cargo del informe estuvo compuesto por Agustín González Gabiola (Secretaría de Extensión), Anabel Herensperger (Dirección de Políticas Públicas y Planificación) y Francisco Zambrana (Secretaría de Extensión y Vinculación).

Informe completo sobre educación y conectividad