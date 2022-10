Bariloche a la Carta 2022: la identidad gastronómica más allá del chocolate, ¿qué comer en el Sur argentino?

En su novena edición, Bariloche a la Carta reunirá durante una semana a los cocineros más destacados del país. Uno de ellos es Lucas Rivas, hoy chef ejecutivo del Hotel Llao Llao, y portador de una amplia experiencia en emprendimientos gastronómicos en el país y el exterior.

En esta charla nos cuenta su visión “desde adentro” de la evolución del gran evento gastronómico argentino que tendrá lugar del 3 al 10 de octubre, y en el que asegura su presencia por séptimo año consecutivo.

“Somos un grupo de cocineros que estamos desde los comienzos, que lo hemos visto crecer cada año de una manera increíble”, destaca.

En este sentido recalca que BALC “es la ocasión perfecta para vincularnos con colegas y productores. La dinámica de nuestro trabajo hace que estemos inmersos todo el tiempo cada uno en lo suyo en su cocina. Pero aquí tenemos la posibilidad de hacer lo que mas nos gusta, que es cocinar, pero todos juntos y aportando cada uno lo suyo”.

Además, el evento “nos acerca a todos los productores. Nos terminamos encontrando todos dentro de un mismo espacio, donde compartimos ideas, proyectos y sueños, no solo con los colegas, sino con quienes luego nos pueden proveer los mejores productos para concretarlos; además obviamente de disfrutar del intercambio con la gente”.

Destaca también que una de las grandes virtudes de BALC, es que “nos ayuda a dar a conocer todo lo que se produce en la zona, tanto en lo que se refiere a los platos terminados como a las materias primas. Así, uno se ve obligado a mejorar, a esmerarse por presentar en cada oportunidad algo mejor o pulir lo que se viene haciendo”, dice.

A modo de anticipo, Lucas explica que para esta edición de BALC va a estar presentando un menú de cuatro pasos, con preparaciones marinadas con vinos de una bodega de Río Negro. “Es un trabajo que venimos desarrollando con nuestro equipo del Llao Llao desde hace casi dos meses, y que creemos le va a gustar mucho a la gente”.

Como todos los años, “también vamos a recibir invitados de Bariloche a la Carta en el hotel, para realizar los ya conocidos y exitosos “pop ups” y hacer dos cenas especiales. A la vez, y como siempre lo hacemos, estaremos compitiendo por el Mejor Plato o Menú Rionegrino de esta edición”.

Finalmente recuerda la invitación a todo el público a acercarse a cualquiera de los establecimientos gastronómicos que están trabajando para brindar una propuesta original y divertida durante esa semana.

“Tenemos que aprovechar los beneficios que ofrecen las tarjetas de descuento del BALC, y asistir a la Feria de productores y los nuevos espacios que este año funcionarán en el Centro Cívico. Invitamos a todos a salir, disfrutar y compartir”, dijo.

Bariloche a la Carta, Julieta Caruso y Lucas Rivas.

Julieta Caruso en BALC: Pasión y carácter en la cocina

Julieta Caruso integra indiscutiblemente ese grupo de jóvenes cocineros que son parte de la gastronomía identitaria de la región.

La barilochense llega una vez más a Bariloche a la Carta para compartir sus experiencias, luego de un extenso recorrido por distintas cocinas del mundo.

Su presente está fuertemente marcado por sus viajes por países como Japón, Corea, Filipinas, Singapur e India, y un extenso paso por la Península Ibérica. Allí se desempeñó como jefa de cocina y en el área de creatividad y acciones especiales durante 9 años en premiado restaurante español “Mugaritz”. En el País Vasco trabajó también junto al chef Andoni Luis Anduriz.

A pocos días de su retorno a la ciudad, nos cuenta más sobre su intensa y variada actividad gastronómica, tanto en Bariloche, como en Buenos Aires, y sus expectativas para esta nueva edición de BALC.

- Contanos, ¿qué te tiene ocupada por estos días?

- En Bariloche, estamos muy contentos con el food truck “La Cabrona”. Cada temporada, tanto en invierno como en verano, tenemos una segunda unidad en la base del Cerro Catedral que se ha sabido ganarse su lugar.

Pero seguimos dándole mucho “fuego” a lo que vamos ofreciendo. Invitamos a cocineros y vamos creando e innovando. Por ejemplo tenemos una edición llamada “Hay equipo”, en el que invitamos a chef que cocinan desde el food truck por uno o dos días.

Pero además de todo el mundo “Cabrona” en Bariloche, sigo en Buenos Aires, con “Casa Cavia” en donde ya llevo seis años, y ahora trabajando mucho en la nueva carta para la temporada primavera verano. Seguramente estará inspirada en el artista barilochense Pablo Bernasconi.

En la zona de Olivos, continuamos con “Asadero”, una parrilla que abrió en noviembre del año pasado, donde sigo trabajando, y además en “1636″, junto a Franco Pinilla, que es otro cocinero joven.

- Cuando comenzaron con “La Cabrona”, ¿Pensaron en la repercusión que iba a tener?

- Creo que “La Cabrona” creció mucho. Nosotros también, y realmente lo disfrutamos. Es un proyecto que nos permite a todos los que hemos trabajado ahí hacer lo que nos gusta.

Cuando uno lo disfruta tanto, y busca que las cosas salgan bien, de mejorar, es algo que se valora. Por ejemplo, cuando hicimos los “Sábados de Cuchara”, vimos que la gente venía todos los sábados durante el invierno, pero el último día nos reclamaron por terminarlo

Para mí, eso genera mucho respeto. Me acuerdo que en truck del Cerro, yo estaba en la plancha y un cliente me grita: “Sacame bien la hamburguesa”; me doy vuelta y le digo:

“Eso siempre, sino no me estaría dedicando a esto”. Pero siempre sostuve que el día que me importe muy poco si la lechuga está bien, o si la hamburguesa no está bien cocida o los tomates no están bien asados, voy a dejar de hacer esto.

En nuestro equipo somos todos jóvenes y con “mucha pila”, en realidad somos “re cabrones”, como esa cabra que sube y sube, pese a las piedras, a las tormentas. Enfrentamos las temporadas, los problemas, y nos gusta. No es solo crecer sino mantenerse. Cuidar el producto, y la manera en cómo lo tratamos.

¿Cómo ves la evolución de Bariloche a la Carta desde su inicio?

-Y veo que cada año crece y suma atractivos. Nuevos cocineros y productores, y más espacios para disfrutar de una gastronomía tan variada y rica como la que tenemos en nuestra zona. En resumen, creo que es una feria que nos favorece a todos.

Este año vienen cocineros que nos van a aportar muchísimas cosas, como Christina Sunae, Juan Pedro Rastellino, y Ximena Sáenz; son todos jóvenes que están mostrando que hay otro tipo de gastronomía en Buenos Aires que quizás en Bariloche no se conoce.

A modo de adelanto, puedo contar que en esta oportunidad llevaremos nuestro “Hay equipo” al nuevo sector de sidras rionegrinas. Allí estaremos con Martín Sclippa y Stefania Maiorano Abril, dos cocineros jóvenes que trabajaron muchos años en “Narda Comedor”, y vienen de una trayectoria mucho más amplia.

Que Bariloche a la Carta pueda traer a cocineros que hagan cosas distintas, ayuda a la gastronomía local a probar nuevas alternativas, a abrir un poco nuestros horizontes. Eso es clave en cualquier lugar. Es algo increíble, necesario e importante.

¿Qué es Bariloche a la carta?

Bariloche a la Carta es organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB).

Recibe el acompañamiento del Gobierno de Rio Negro, el EMPROTUR y la Municipalidad de Bariloche, así como el compromiso de los sponsors privados que se suman a la propuesta.