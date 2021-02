Baradel aseguró que los sindicatos no impidieron la vuelta a clases y pidió cumplir protocolos

El secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Roberto Baradel , afirmó hoy que el 1° de marzo “está garantizado” el inicio de clases e n la provincia de Buenos Aires “en la medida en que se cumplan los protocolos adecuados y no haya alta circulación del coronavirus, para no exponer ni a los chicos ni a los docentes”. ”Queremos que la vuelta a la presencialidad en el marco de una pandemia no implique que se propague el virus”.

“Planteamos que se cumplan los protocolos para proteger a los chicos y a los docentes , algo absolutamente justo y razonable”, expresó el dirigente gremial en declaraciones formuladas a radio La Red y El Destape.

En ese sentido, Baradel rechazó que los sindicatos docentes hayan impedido la vuelta a las aulas y analizó que “esa fue una campaña de una parte de la oposición y de los medios hegemónicos para querer enfrentarnos a la sociedad”. Sostuvo que en 2020 “se dijeron muchas mentiras” y señaló que “aunque fue un año atípico y anormal, hubo clases y se dieron respuestas en el marco de la pandemia”.

Así, recordó que en territorio bonaerense el año pasado unos 40 municipios en los que había baja circulación del virus “pudieron regresar a una presencialidad cuidada” y resaltó que en la provincia “desde el miércoles 17 se lleva adelante de manera presencial el proceso de recuperación de contenidos”. Con todo, puso de relieve que “el regreso a las clases presenciales será de forma gradual y cuidada; a medida que lleguen los instrumentos de higiene, seguridad y protección, y siendo muy prudentes, en un esquemas bimodalidad con presencialidad y virtualidad”.

Apuntó que, en el caso en que las condiciones para regresar a las aulas “no estén dadas” en algún distrito o que “los estudiantes y docentes estén expuestos a situaciones de contagio”, se continuará dictando clases de modo virtual. ”Esperemos que de acá al 1° de marzo los contagios sigan bajando y se cumplan los protocolos”, reflexionó Baradel que es, además, titular de Suteba.Por otro lado, se refirió a la reunión que ayer mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Casa de Gobierno junto al secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; y la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso.

”Le planteamos la necesidad de que se priorice la vacunación a los docentes en todo el país y nos dijo que lo hablaría con el ministro de Salud”, remarcó y recordó que “en la provincia ya se comenzó a vacunar maestros, pero no es lo mismo en todo el país”.En cuanto a la reunión de la paritaria nacional docente, que se realizó ayer, los gremios pidieron “estar por arriba de la inflación y buscar un mecanismo que permita revisar o actualizar salarios si ésta es más alta de lo que firmemos”.

”Podría ser una paritaria corta en lugar de una anual, con una cláusula que nos permita sentarnos a actualizar el monto si la inflación supera lo que acordamos”, aseveró.

En ese sentido, fuentes del Poder Ejecutivo provincial confirmaron que esta tarde, a las 14:30, se llevará adelante la primera reunión de mesa técnica salarial entre el gobierno de Axel Kicillof y los representantes del Frente de Unidad Docente bonaerense.