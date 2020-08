Avistaron zarigüeyas en zonas urbanas de Mendoza y denunciaron que algunas fueron maltratadas.

La zarigüeya o comadreja es un animal de la fauna autóctona de Mendoza, está protegida por ley, y aunque muchos mendocinos no estén acostumbrados a verlas, habitan en zonas urbanas. Son animales inofensivos pero, como todo animal silvestre, no debe se debe intentar atraparlos. Son los “canguros” mendocinos, ya que esta especie pertenece a los marsupiales.

Hace unos días se difundió por redes sociales que presuntamente una de ellas había sido atacada por la mano del hombre o por perros en el Parque General San Martín y también se divulgó que una recibió maltratos en Chacras de Coria al punto de que tuvo que ser intervenida por un veterinario. Pero, como se dijo, no provocan daños al ser humano o a las mascotas.

“Son animales autóctonos que habitan en zonas rurales o semi rurales, pero son considerados parte de la fauna urbana, es la fauna silvestre que nos acompaña en las ciudades”, explicó la veterinaria Jennifer Ibarra agregando que es común verlas en el parque San Martín ya que bajan desde el pedemonte y que quizás la menor presencia de personas contribuya a su presencia en el pulmón verde.

Ibarra dijo que no son peligrosas, pero que no se debe intentar agarrala con guantes ya que, defendiéndose, podrían morder. “Lo mejor es no tocarlas y que sigan su camino. Viven en árboles muertos o huecos. Tienen hábitos crepusculares. Su color es negro grisáceo, es pelo entremezclado, tienen la cola prensil -lo que les facilita el equilibrio en los árboles, orejas muy grandes y una especie de antifaz en la cara, que es lo que a veces genera miedo en la gente”, explicó la veterinaria.

Respecto a su peligrosidad, reiteró que no representan un riesgo porque en Mendoza no hay rabia desde 1978 y la vigilancia epidemiológica es continua. “Pero si muerde hay que ponerse la antitetánica, como cualquier otro animal. A veces pueden llegar a atacar algún gallinero, por los pollitos o los huevos, pero nada más”, indicó la especialista.