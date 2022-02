Avanza la campaña solidaria para que casi 400 chicos del Este tengan su mochila: cómo ayudar

El 8 de febrero pasado, Brisa Moyano -responsable del Merendero María Silvia, ubicado en el distrito de Phillips (Junín) y que asiste a más de 300 chicos de la zona, además de sus familias- y otros voluntarios y voluntarias estuvieron en la esquina de Peatonal y Patricias Mendocinas. Un mes antes habían iniciado, en las redes sociales, una campaña para juntar casi 400 mochilas para entregar a los chicos que viven en zonas rurales, y hace una semana llegaron a la Ciudad de Mendoza para recolectar aquellas que habían podido conseguir.

Aunque la solidaridad fue más que destacable y marcada -ya que recolectaron casi 300 mochilas con sus respectivos útiles para chicos de todas las edades, de primaria y secundaria-; resta un último empujoncito: hay todavía 67 chicos que no cuentan con el material necesario para comenzar con las clases en el ciclo 2022. Por esto mismo es que Brisa sigue adelante con su campaña.

“No creemos que podamos volver a la Ciudad, pero estamos pidiendo que nos colaboren en la cuenta para poder llegar a comprarle la mochila y los útiles a estos chicos”, destacó Moyano, quien resaltó que desde hace 7 años llevan adelante esta iniciativa solidaria para los chicos del pueblo y alrededores. “Es la primera vez que tenemos tantos. El año pasado no lo hicimos por la pandemia, pero hace dos años pudimos conseguir 250 mochilas para los 250 chicos. Hoy tenemos 375 chicos, por lo que necesitamos 375 mochilas”, destacó Brisa, quien ha bautizado como “padrinos mágicos” a quienes puedan y deseen colaborar con esta campaña.

Campaña solidaria para que casi 400 chicos del Este tengan su mochila y útiles: cómo y dónde ayudar. Foto: imagen ilustrativa.

“La meta principal es ayudar para que los niños tengan un futuro, un estudio, una herramienta para poder defenderse. En esta zona, si no se estudia, lo único que como futuro es trabajar la tierra. No tiene nada de malo ello, yo me he criado trabajándola toda la vida. Pero el estudio les va a permitir recibirse y ser algo en la vida”, destacó la referente social en una nota publicada por Los Andes hace un mes.

Lo que ya se consiguió

Este año, en Mendoza, las clases comenzarán en los próximos días. Por esto mismo es que Brisa y los voluntarios del merendero estuvieron hace una semana en Ciudad, con la idea de recolectar las mochilas que ya lograron recaudar. “Quiero agradecer a quienes nos ayudaron a ayudar para que una parte de los niños del merendero tengan sus mochilas para poder comenzar a tiempo las clases”, destacó Brisa, quien resaltó que durante la mañana de este martes les entregaron a algunos de los chicos las mochilas solidarias.

“No se dan una idea de la emoción y felicidad de estos niños al recibir su mochilas, es algo que no tiene comparación, es un sentimiento único. Pero aún quedan 67 niños que esperan también poder recibir una mochila”, agregó la mujer.

Lo que falta

Con solo ver los rostros de los niños tras recibir las mochilas que aportaron sus “padrinos mágicos”, se entiende la emoción y alegría de la que habla Brisa. Y también toma mayor relevancia la urgencia de conseguir las 67 que faltan.

“A quien pueda traer una mochila armada al merendero, se lo vamos agradecer mucho. Estamos en barrio La Pastosa, manzana B, casa 6 de Philips (Junín). O si prefieren y quieren / puede hacer una aporte para la compra de mochilas y útiles, también se puede. ¡Es muy importante que los niños del merendero puedan comenzar a tiempo las clases!”, siguió Brisa.

Qué se necesita, curso por curso

Para los chicos y chicas de primero a tercer grado de la primaria de algunas escuelas, se necesitan mochilas con los siguientes materiales:

1 mochila.

2 cuadernos A4 a rayas, tapa dura.

2 cuadernos A4 a cuadra, tapa dura.

1 cuaderno de comunicaciones.

1 cuaderno de música.

1 carpeta oficio con hojas para plástica.

1 cartuchera.

1 caja de colores largos.

1 lápiz y 1 goma.

1 plasticola.

1 tijera.

1 sacapuntas.

1 bolsita de higiere.

1 bolsa de merienda.

En tanto, hay alumnos de primero y tercer grado de otras de las escuelas que necesitan kits con:

1 mochila.

2 cuadernos A3 a rayas, tapa dura.

2 cuadernos A3 a cuadros, tapa dura.

1 cuaderno de comunicaciones

1 carpeta oficio con hojas para plástica.

1 cartuchera.

1 caja de colores largos.

1 lápiz y 1 goma.

1 plasticola.

1 tijera.

1 sacapuntas.

1 bolsa de higiene.

1 bolsa de merienda.

Para chicos y chicas de cuarto a séptimo grado, en tanto, todavía se necesitan dos tipos kits. El primero consta de:

1 mochila.

2 carpetas chicas.

2 block de hojas a rayas.

2 blocks de hojas a cuadro.

1 cuaderno de comunicaciones.

1 cuaderno para música.

1 carpeta oficio con hojas.

1 cartuchera.

1 lápiz y 1 goma.

1 lapicera azul y de colores.

1 corrector.

1 set de geometría.

1 plasticola.

1 bolsa de higiene.

1 bolsa de merienda

Mientras que también se necesitan combos que incluyan:

1 mochila.

2 cuadernos A4 a raya, tapa dura.

2 cuadernos A4 a cuadro, tapa dura.

1 carpeta oficio con hojas para plástica.

1 set de gemometría.

1 cartuchera.

1 lapiz y 1 goma.

1 lapicera azul y de colores.

1 corrector.

1 plasticola.

1 sacapuntas.

1 bolsa de higiene.

1 bolsa de merienda

Cómo ayudar

Quienes no puedan acercar la mochila al comedor y deseen ayudar con fondos para poder comprar los elementos, pueden hacerlo vía Mercado Pago o PayPal al siguiente mail: moyanobrisas@gmail.com

También pueden hacerlo mediante transferencia a la cuenta del Banco Nación Argentina, número 4380912739, con CBU: 01104381-30043809127397.