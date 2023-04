Autoridades del Conicet irán a la Legislatura para expresar su preocupación y repudio ante la resolución sobre el pueblo Mapuche

Las autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas presentarán en la sesión de Diputados de mañana un petitorio de rechazo a la resolución aprobada semanas atrás, que desconoce al pueblo Mapuche como argentino, entendiendo que la misma carece de sustento científico.

“Esta iniciativa además, en consonancia con el documento en repudio firmado por rectores y directoras de institutos de investigación, facultades, carreras o centros científicos tecnológicos, busca exponer las bases de tinte negacionista y racista que tiene la resolución anteriormente mencionada”, comunicaron.

En enero, la resolución 47/2023 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había fijado el reconocimiento de la “ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche” sobre más de 20.000 hectáreas del sur provincial.

El miércoles 29 de marzo organizaciones indígenas se concentraron en la Legislatura en repudio a un despacho de mayoría, fomentado por el oficialismo, que criticaba la medida a nivel nacional. Finalmente la Legislatura aprobó el proyecto de resolución donde se afirma que el Pueblo Mapuche no debe ser considerado un Pueblo Originario argentino y donde niega el reconocimiento del INAI a la ocupación de tierras del sur de la provincia.

Ante esto, la Red Interuniversitaria de DDHH del CIN (RIDDHH) también expresó su rechazo y repudio.

Consideró que estas manifestaciones negacionistas y discriminaciones colonialistas que en otros tiempos legitimaron prácticas de genocidio contra los Pueblos Indígenas de Argentina vuelven a alentar discursos racistas y de odio y niegan la diversidad cultural constitutiva de nuestra sociedad. Aseguran que se obtura de este modo el reconocimiento de derechos humanos fundamentales al desconocer la Identidad del Pueblo Mapuche y su derecho al Territorio, violando las bases constitucionales de nuestro país y se rechaza el respeto al Otro y la práctica de la interculturalidad como camino de construcción de una sociedad democrática, plural, más justa, libre e igualitaria.

De este modo, la RIDDHH CIN adhirió al comunicado y pronunciamiento realizado por Autoridades de Ciencia y Tecnología de diversos Centros e Institutos de Investigación Universitarios.

Medida judicial

A tono con los resultados en la Legislatura, las últimas horas se conoció que la Justicia Federal de San Rafael dispuso suspender los efectos de la medida nacional.

En la resolución 9933/2023, firmada por el juez Eduardo Puigdéngolas, la Justicia sanrafaelina falló a favor de la empresa Nieves de Mendoza SA, que había solicitado el mes pasado la nulidad de la resolución del INAI. Nieves de Mendoza había planteado que era “la titular registral ­desde el año 2.000­ del inmueble sobre el que recayó la resolución atacada” y sostuvo que ésta abarca “4.477 hectáreas dentro del inmueble ‘El Álamo’ de dominio de la reclamante”. Estos terrenos se encuentran en la localidad de Los Molles, en Malargüe.

También había alegado la empresa que “la demandada actuó haciendo caso omiso a la propiedad detentada en función de los numerosos contratos de arrendamiento suscriptos con los puesteros que ocuparían el lugar y sin atender al proceso de reivindicación en trámite ante la justicia provincial”, más específicamente ante el Sexto Juzgado Civil de la Segunda Circunscripción Judicial.

Por otro lado, cuestionó la veracidad del relevamiento del INAI al considerar que no es posible “recorrer el territorio relevado (más de 4.000 has.) sólo en dos días y en la época del año que consagra el informe” y no reconoció a los beneficiarios de los terrenos como legítimos mapuches.