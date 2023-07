Aunque nevó en Las Leñas y el pronóstico es bueno, hay un único sector habilitado: qué se puede hacer

Casi 3.000 personas disfrutaron este fin de semana de la apertura de la temporada invernal 2023 en el centro de esquí Las Leñas, que tuvo su inauguración el sábado 8 de julio. No obstante, y al menos durante los primeros días -según confirmó el gerente de actividades de montaña del lugar, Fernando Passano a Los Andes- no está funcionando en plenitud aún. Y es que, teniendo en cuenta que el fuerte de las nevadas no ha precipitado ni se ha registrado todavía, únicamente se encuentra habilitado el sector uno en el centro ubicado en la Cordillera de los Andes malargüina.

El mencionado sector uno incluye las telesillas de Venus, Neptuno, Marte y el telesquí de Iris. El detalle es que el Valle de Las Leñas está dividido en 3 sectores. El uno llega a los 3.400 metros de altura, que es la parte superior. Y dadas las bajas temperaturas, ese sector presenta ya una cantidad de nieve acumulada importante (en la previa al fin de semana llegaba a 1,5 metros arriba y 1,20 metros en la media montaña).

Aunque nevó en Las Leñas y hay buen pronóstico, hay un único sector habilitado: qué se puede hacer. Foto: Archivo

El temporal de las últimas horas en la Cordillera de los Andes mejoró un poco más el panorama, aunque no ha sido suficiente -aún- para habilitar los dos sectores restantes en su totalidad.

Así está Las Leñas hoy: piden portación de cadenas

Entre la noche del martes y primera hora de la mañana de hoy, en la Cordillera de los Andes se registraron intensas nevadas. De hecho, la precipitación se extendió hasta pasadas las 9 de hoy.

“En media montaña se acumularon 35 centímetros más de lo que teníamos hasta el fin de semana, mientras que no hay una medida clara sobre cómo está en la cumbre, ya que se han registrado fuertes vientos también. Y en la base se acumularon 15 centímetros más, que -por supuesto- son más que bienvenidos”, destacó Passano.

No obstante, el gerente el gerente de actividades de montaña de Las Leñas aclaró que estas nuevas nevadas no implican de manera automática que se vaya a habilitar el resto de la montaña, sino que necesitan hacer una minuciosa evaluación todavía.

“Continúa habilitado por completo el sector uno, por ahora. A primera hora de la mañana estuvimos haciendo tiros con ‘gasex’, que es una técnica que se utiliza para provocar avalanchas controladas antes de habilitar el ingreso. De esta manera no hay riesgos de avalanchas cuando haya gente ya”, siguió Passano.

Además, aclaró que ya comenzaron con la fabricación de nieve artificial. Se trata de un procedimiento en el que, a través de unos equipos especiales, logran convertir el frío y la humedad en nieve.

Para llegar hasta el centro enclavado en los Andes malargüinos, se le pide obligatoriamente a los vehículos que porten cadenas para el hielo y la nieve en la calzada de la ruta. Esto tiene que ver con que también en las últimas horas se registraron intensas nevadas, por lo que piden que se circule con precaución.

Qué se puede hacer en el centro de esquí Las Leñas

Lo que está habilitado en plenitud en Las Leñas es la parte más alta del complejo. Desde allí, se puede bajar esquiando hasta la base.

Además, por fuera de lo que son actividades para esquiadores con algo de experiencia, en el sector Minerva está habilitado un sector para lo que popularmente se denomina “culipatín” (especie de trineo en que uno se desliza por la nieve sentado) y otras actividades para gente que no esquía “Están el restaurante y la telesilla de Minerva, junto con una magnífica confitería que ofrece una maravillosa vista panorámica”, destacó el gerente de actividades de montaña.

En cuanto a los horarios, el complejo Las Leñas se encuentra habilitado a partir de las 9:30 -momento en que comienzan a funcionar los medios de elevación si las condiciones son las adecuadas- y se mantienen operativos hasta las 17.

Tarifas para esquiar en Las Leñas

Ya quedaron confirmadas, además, las tarifas de los pases para acceder a los medios. En detalle, se encuentran disponibles en la web de Las Leñas.

Hay, en total, 22 alternativas de tarifas y cada una de ellas tiene que ver con que si se trata de un pase por medio día, por un día completo, por 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 15 días. También se puede acceder a un pase mensual o por toda la temporada (siempre con opciones para mayores y menores de edad).

Aunque nevó en Las Leñas y hay buen pronóstico, hay un único sector habilitado: qué se puede hacer. Foto: Gentileza: Las Leñas Oficial.

Además, cada tipo de pase se divide según el tipo de temporada (Baja, Especial, Media y Alta), por lo que en total hay 48 valores distintos. En ese sentido, el más económico es el pase por medio día en temporada baja (9.200 pesos para mayores y 7.400 para menores), mientras que el pase válido para toda la temporada de invierno cuesta 455.300 pesos para los mayores y 364.300 pesos para menores.

En cuanto a términos medios, el pase diario cuesta entre 12.200 pesos y 15.700 para mayores, y entre 9.800 pesos y 14.300 pesos para menores (dependiendo si es temporada Baja, Especial, media o Alta). Y si de valores por pases para dos días hablamos, los valores van entre los 23.100 pesos y 33.900 pesos para mayores y 18.500 y 27.200 pesos para menores.

“La parte comercial ya está trabajando en plenitud con las reservas confirmadas”, agregó Passano a fines de la semana pasada.