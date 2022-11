Aunque auguran un nuevo pico de Covid en Mendoza, descartan nuevas variantes

En las últimas tres semanas se viene registrando un aumento de los casos de coronavirus en Mendoza, aunque la cifra de los contagios sigue siendo menor y no es predominante. Sin embargo, la infectóloga del área privada María Victoria Codina advirtió que se espera una suba y que haya un nuevo pico de la enfermedad, porque ya se ha dado en otros países.

“Lo que se ha visto desde hace algunas semanas es un incremento que no ha sido tan paulatino porque hubo una suba del 50% semana tras semana, y si bien los casos no son muchos, la tendencia es clara. Estamos yendo hacia un nuevo pico”, dijo la especialista a una radio local.

En ese sentido, Codina recalcó que es lo esperable y es lo que ha sucedido en otros países. “Lo que también puede explicar esta escalada de casos es el surgimiento de nuevas subvariantes o nuevas cepas que se están dando en otros países”, apuntó.

La única medida de desalentar un nuevo brote es completando los esquemas de vacunación, lo que hará menos complejo el cuadro de la enfermedad.

Respecto de los síntomas que se están viendo en las guardias con más frecuencia, son los mismos ya conocidos, como fiebre alta, dolores corporales, tos seca, los que suelen confundirse con la gripe y para despejar dudas se realiza un hisopado.

Qué variantes de Covid circulan en Mendoza

La ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, inauguró ayer en Godoy Cruz el primer Centro de Salud Regional de Adolescencias y Juventudes: Modo SI Mendoza, junto al intendente de ese departamento, Tadeo García Zalazar.

En la actividad, Nadal se refirió a la situación epidemiológica del coronavirus y destacó: “Los aumentos se han dado en las grandes concentraciones urbanas, como puede ser Capital Federal. En Mendoza no notamos estos aumentos. No obstante esto, no es predominante el Covid, sigue siendo predominante la Influenza B”.

En la vigilancia epidemiológica no se han denunciado nuevas variantes, sigue habiendo presencia de Ómicron con subvariantes de esta cepa.

De esta manera, la funcionaria descartó que se vuelvan a implementar medidas como el uso del barbijo en espacios públicos y remarcó que el Covid hoy no provoca un impacto sanitario grave ya que los casos no superan los 23, en los últimos 10 días.

Nadal compartió el lunes una reunión del Consejo Federal de Salud, junto a la ministra Carla Vizzotti, donde coincidieron en completar los esquemas, ahora con una quinta dosis.

“El desafío es transmitir que vamos a seguir así, con la mayor cantidad de personas vacunadas. Independientemente de que no tengamos riesgo de desborde del sistema de salud, lo que buscamos es tener el menor impacto posible, salvar la mayor cantidad de vidas posibles y eso es a través de las vacunas”, enfatizó la ministra Vizzotti en declaraciones a la agencia estatal Télam.

La titular de la cartera sanitaria provincial coincidió con Codina en que el incremento de casos “es lo esperable”. “Nosotros lo venimos diciendo todo el tiempo, que vamos a tener algunos picos estacionales, incluso fuera de estación como es ahora”, advirtió Nadal.

“La Covid se va a sumar a los virus estacionales, por eso la diferencia entre el aumento de número de casos comparado con los dos años anteriores de ninguna manera va a generar la tensión en el sistema de salud que generó ni la preocupación de no poder dar respuesta”, indicó la funcionaria.

Vizzotti, como su par en Mendoza, remarcó: “Tenemos una herramienta que es la vacunación y por eso pedimos a la población que se acerque a darse los refuerzos si pasaron 120 días (de la última dosis), sobre todo mayores de 50 años y personas con condiciones de riesgo, docentes, personal de salud y de seguridad”.

Además, destacó: “Por supuesto que cuando aumenta la circulación tiene un rol más importante el barbijo y si tenemos síntomas no debemos tener contactos con otras personas, pero, sobre todo, las vacunas son lo más importante”.

Codina llamó a la población a colocarse los refuerzos contra el Covid-19 para tener un fin de año tranquilo, teniendo en cuenta que a finales del 2021 se dieron brotes de Ómicron. “Lo que le decimos a la gente es que se vacune para llegar más preparado a las fiestas de fin de año, donde siempre nos reunimos en familia. Así nos estamos cuidando y, de la misma manera, a nuestros cercanos que puedan ser grupos de riesgo. Porque si se da la enfermedad va a ser más leve y sin complicaciones”, concluyó la infectóloga.

Los contagios locales de coronavirus

De acuerdo con el monitor de datos de coronavirus que informa el Ministerio de Salud, en Mendoza se produjeron 284.123 contagios desde el inicio de la pandemia y 5.000 muertes por la enfermedad.

Desde abril de este año, la provincia cambió la metodología para informar los casos y lo hace semanalmente, dando cuenta de la positividad, como también de la ocupación de camas críticas.

La última semana, del 21 al 27 de noviembre, se reflejaron estos datos:

-Determinaciones: 953.

-Casos confirmados: 23.

-Fallecidos: 0 y un fallecido notificado en SISA (corresponde a personas fallecidas con fechas anteriores).

En cuanto al factor ocupacional de camas de terapia intensiva, en el Gran Mendoza es de 8,33% y de 2,17% en toda la provincia.