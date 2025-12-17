17 de diciembre de 2025 - 11:19

Atención: volcó un camión en la ruta 60 y el camino a Chile está cortado

Por razones que se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y volcó sobre la ruta.

Un camión volcó en la ruta 60 de Chile, quedó cruzado y el tránsito está cortado.

Un camión con acoplado volcó sobre la ruta 60 de Chile, sector Los Riecillos, a 35 kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, lo que provocó que el tránsito está cortado en su totalidad.

Tras ganar Kast, cae el dólar en Chile: más caro para los argentinos

El accidente ocurrió esta mañana y el motivo del impactante vuelco está bajo investigación. El rodado quedó cruzado sobre la calzada, por lo que no permite el paso de vehículos. En el lugar trabaja personal de emergencia, Bomberos y Carabineros.

