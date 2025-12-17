Atención: volcó un camión en la ruta 60 y el camino a Chile está cortado

Por razones que se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado y volcó sobre la ruta.

Un camión volcó en la ruta 60 de Chile, quedó cruzado y el tránsito está cortado.

Un camión con acoplado volcó sobre la ruta 60 de Chile, sector Los Riecillos, a 35 kilómetros del Paso Internacional Los Libertadores, lo que provocó que el tránsito está cortado en su totalidad.

El accidente ocurrió esta mañana y el motivo del impactante vuelco está bajo investigación. El rodado quedó cruzado sobre la calzada, por lo que no permite el paso de vehículos. En el lugar trabaja personal de emergencia, Bomberos y Carabineros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) image Paso Cristo Redentor: habilitado El Paso Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, las 24 horas. Para consultar la situación de los centros de frontera se puede acceder al sitio oficial del Gobierno haciendo clic aquí.