Atención conductores: densa nube negra en Mendoza, circular con precaución

Una densa cortina de humo sorprendió a automovilistas que esta mañana circularon por Ruta 7 y Acceso Este. La neblina se debe a la quema de combustibles y cubiertas que los finqueros activaron en sus cultivos con la intención de disminuir el impacto de las heladas que azotaron a la provincia entre anoche y esta mañana.

Una densa nube negra invadió el Acceso Este. Foto: Orlando Pelichotti.

Los productores de Fray Luis Beltrán prendieron cubiertas para combatir la helada de esta madrugada, y el humo llegó hasta los principales accesos de la zona Este.

Por esto, se recomienda circular por ese acceso con extrema precaución ya que la visibilidad en la ruta está notablemente reducida, aunque con el correr de las horas, el humo se irá disipando.

Con la llegada de la primavera aparecen las primeras yemas, que se convertirán en flores y, luego, en frutos. Esto, si una helada tardía no interviene para poner en jaque este ciclo. Los productores, para no perder la producción, suelen recurrir a diversos métodos para mitigar el daño. Uno de los más extendidos es quemar distintos materiales para elevar la temperatura del cultivo. Sin embargo, hay quienes utilizan neumáticos en desuso, lo que no sólo no es efectivo, sino que provoca numerosas afectaciones a las personas y el ambiente.

¿Por qué no se deben quemar neumáticos para combatir las heladas?

Al generarse la combustión por la quema de neumáticos aparecen gases tóxicos, como dióxido de carbono, azufre, compuestos clorados y otros elementos químicos. Estos elementos, además, se desplazan y se van depositando en ojos, piel y se respiran. Afectan principalmente el sistema respiratorio, con signos de asma e incluso cáncer. También causan enfermedades de piel, ojos e inclusive afecciones cardíacas.

Por otra parte, los químicos que se generan por estas quemas también representan un peligro para el ambiente. Los efectos dañinos de esta contaminación son, entre otros: la lluvia ácida, el calentamiento de la atmósfera, las inversiones térmicas y el adelgazamiento de la capa de ozono. Además, impacta en la seguridad del tránsito vehicular, cuando el humo reduce la visibilidad a baja altura sobre las rutas y calles cercanas a las quemas.

Todo esto, sin lograr combatir efectivamente la helada. Es que los especialistas han subrayado que la combustión del caucho genera una nubosidad que retrasa el efecto de calentamiento del sol al amanecer. Es decir, prolonga la cantidad de horas de bajas temperaturas. Este efecto negativo es más notorio cuando se trata de una helada moderada, que ocurre en las últimas horas de la noche.