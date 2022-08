Atacó a machetazos a su propio perro, le desfiguró la boca y lo dejó bañado en sangre

Un hombre fue detenido en Las Lajas (Neuquén) acusado de atacar a machetazos a su propio perro, que fue rescatado y asistido por los vecinos del barrio. Al can le tuvieron que reconstruir parte de la boca y la nariz, pero tiene cortes en todo el cuerpo.

El episodio salió a la luz gracias a la intervención de habitantes de esa zona, que notaron al perro bañado en sangre en el patio de su casa. Entonces, lo sacaron de ahí y lo llevaron a uno de sus hogares para auxiliarlo y llevarlo al veterinario.

“Mi esposa me mandó fotos de cómo había llegado el animalito a casa. Ella intentaba acercarse, pero él la veía y lloraba. No confiaba en nadie. Era domingo a la mañana, no conseguíamos a nadie, hasta que pudimos contactar a una chica que rescata animales”, contó Alberto, uno de los vecinos.

Así quedó el perro atacado a machetazos por su propio dueño en Las Lajas (Neuquén) / Gentileza Ayün ángeles de cuatro patas

Según LM Neuquén, los vecinos lograron dar con un veterinario que accedió a atenderlos en un horario en el que no trabajaba. “Como no nos dejaba agarrarlo, tuvimos que acercarnos despacito para que pudiéramos subirlo al auto y llevarlo. La consulta salía 25 mil pesos y recibimos una donación para poder pagarla”, detalló el vecino.

El veterinario aclaró que había grandes posibilidades de que el animal perdiera la mitad de la cara por la magnitud de los cortes con un machete y los golpes recibidos. Con esta novedad, los vecinos indignados realizaron una denuncia ante la Justicia.

Tras la indignación de los vecinos, desde la Municipalidad pusieron a disposición abogados para que los orienten en los siguientes pasos a seguir en su denuncia.

Por estas horas, el perro sigue internado en la veterinaria para su atención y así continuar las curaciones de los cortes.

Se recupera en una clínica veterinaria el perro atacado a machetazos por su propio dueño en Las Lajas (Neuquén) / Gentileza Ayün ángeles de cuatro patas

“Todo su pelito está lleno de sangre. No se lo van a poder cortar ni lavar todavía porque está con dolor y muy sensible. Nos dijeron que va a estar internado una semana. Después hay que buscarle un hogar para que viva, donde lo cuiden y lo quieran. Y, principalmente, donde lo mantengan alejado de este hombre inhumano”, dijo Alberto.

Detuvieron al dueño del perro atacado a machetazos en Neuquén

El lunes, cerca de las 23, el fiscal Marcelo Cofré solicitó a la Policía que notifique al hombre que hay una investigación en curso en la cual se encuentra involucrado por daños y maltrato animal y que podía solicitar a un abogado defensor que lo asesore mientras se desarrolle el proceso. En tanto, el domicilio se encuentra custodiado.

Por orden de la fiscal Marina Díaz, el dueño del perro se encuentra detenido en la comisaría 27° de Las Lajas. Al momento de notificarlo, no ofreció resistencia, publicó Diario Río Negro.

Además, desde la Fiscalía realizan entrevistas a los vecinos con el fin de poder aportar más información al caso. También buscarán en la casa del horror elementos que se puedan incluir en la investigación. Buscan dar con el machete con el cual habría lastimado al perro.