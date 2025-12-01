1 de diciembre de 2025 - 12:41

Asia: ya son más de mil los muertos por las devastadores tormentas, tifones e inundaciones

Millones de personas fueron afectadas por el severo clima que causó inundaciones en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka, entre otras regiones de Asia.

Son 1.173 los fallecidos en toda la región debido a las severas inundaciones.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Ya son más de mil muertos y cientos de desaparecidos por una seguidilla de tormentas, ciclones e inundaciones en el Sureste de Asia en la última semana. Además, millones de personas de Indonesia, Tailandia y Malasia se vieron afectadas por inundaciones masivas provocadas por lluvias torrenciales asociadas a distintos ciclones.

En tanto, la tormenta que golpeó a Sri Lanka fue diferente, aunque igual de devastadora. El presidente Anura Kumara Dissanayake calificó el desastre como “el más grande y desafiante” en la historia de país y, según informó Reuters, es la primera vez que todo el territorio queda afectado por un fenómeno de esta magnitud. Hasta el momento, las autoridades confirmaron un total de 1.173 fallecidos en toda la región.

image
Caos en Asia: el ciclón Ditwah dejó más de 25 mil viviendas bajo el agua en Sri Lanka.

Caos en Asia: el ciclón Ditwah dejó más de 25 mil viviendas bajo el agua en Sri Lanka.

Los destrozos en cada país de Asia

Indonesia es el país más afectado por el severo clima. El ciclón Senyar provocó inundaciones y deslizamientos en Sumatra, una de las islas del país, causando la muerte de 604 personas y más de 460 desapariciones. También dejó zonas incomunicadas, saqueos por falta de alimentos y operativos de rescate en helicóptero.

En Sri Lanka, en tanto, más de 1,1 millón de personas resultaron afectadas por el ciclón Ditwah, que generó deslizamientos e inundaciones el viernes. El Centro de Gestión de Desastres reportó 355 muertos y más de 360 desaparecidos, además de 25 mil viviendas destruidas y 147.000 personas evacuadas a refugios temporales. Varias familias permanecieron incomunicadas durante días, sin electricidad ni señal para pedir ayuda.

En Tailandia, por su parte, las muertes ascienden a 176 y más de 3,5 millones de personas fueron afectadas. La ciudad de Hat Yai fue golpeada con un evento de lluvia que ocurre solo una vez cada 300 años, generando inundaciones superiores a los 2,5 metros. Además, en Malasia, cerca de 34.000 personas fueron evacuadas y se confirmaron dos muertes. Numerosas familias quedaron atrapadas por el agua y debieron ser rescatadas.

Estos eventos extremos están vinculados a un clima cada vez más inestable y violento. El Sudeste Asiático es una de las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático, y los meteorólogos advierten que la interacción simultánea de ciclones y tifones está intensificando la frecuencia y la gravedad de los desastres naturales.

