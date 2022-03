Así será “Milagro del vino nuevo”, la fiesta de la Vendimia 2022

El espectáculo “Milagro del vino nuevo” de esta Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 buscará rescatar los elementos típicos de la celebración, a la vez que dará protagonismo al lenguaje audiovisual y mostrará avances tecnológicos en el uso de las famosas cajas lumínicas.

A la fiesta no le faltarán los momentos más esperados por el público, como la figura de la Virgen de la Carrodilla, las inclemencias climáticas o la inmigración. No obstante, se irán destacando a partir de cuadros que harán foco en un concepto que tiene que ver con “entender a un pueblo que fue agrícola desde su nacimiento, trabajó la tierra, buscando la manera de que el agua fuera una posibilidad y no una ausencia”, anticipan los responsables de la obra.

Y esa posibilidad de la que hablan se da a partir del trabajo del vino que se verá reflejada en un cuadro de las pulperías a través de un patio criollo donde con una cueca se rescata la figura de Melchora Lemos, la primera persona dedicada a la viña en la región.

La memoria de esta mujer visionaria llegará al Frank Romero Day a través de la metáfora del encuentro, que será el sentido de la fiesta este año tras una edición ausente. “Será un cuadro de humor protagonizado por una pareja emblemática del café concert y el teatro mendocino como es Adrián Sorrentino y Aníbal Villa”, anuncian.

Datos sobre escenarios, vestuario, luces, música y artistas en escena. Gustavo Guevara

La Virgen peregrina, “naturalizada” en esa fe colectiva de las voces de los inmigrantes y nativos, dirá presente en uno de los momentos que se espera más emotivos de la fiesta. Y el agua transcurrirá durante toda la obra como la fuerza de la sanación para el pueblo mendocino.

El agua atravesará también de forma poética en la vinculación de la naturaleza con el General José de San Martín cruzando la Cordillera de los Andes, en una idea coreográfica que se pretende “un homenaje a los ríos del continente, cómo el agua nos va haciendo comunidad”, explican.

En total, serán 24 metros lineales de pantalla que se conjugarán con las escenas en vivo, donde se destacará el video-escenografía, además de las animaciones, todo pensado en virtud del relato.

Sobre el escenario del Teatro Griego, desde el inicio emergerá un volcán de 220 m2. Por su iluminación, la pieza escultórica muta en variados colores y planos. El volcán representa un hito cultural e identitario y es una evolución en las cajas lumínicas, recurso escenográfico y patrimonial de Mendoza.

Homenaje

La voz en off que alcanzó a grabar Gladys Ravalle para esta Vendimia se oirá también como un tributo a su memoria, ya que la actriz falleció el 29 de enero pasado. Otra personalidad recordada será Claudio Martínez, director de vendimias.