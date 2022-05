En cuestión de días, Pocha (de 56 años) y su hija Guillermina (de 23) habrán emprendido uno de los viajes más esperados de los últimos años. Esperado por ellas, principalmente, pero también por el personal del Ecoparque de Mendoza (ex Zoológico), quienes vienen trabajando en el entrenamiento y la adaptación de ambas desde hace más de un año. Y es que las dos elefantas asiáticas continuarán su vida en un ambiente más parecido a su hábitat natural: el Santuario de Elefantes de Brasil, ubicado en Mato Grosso, una selvática y agreste zona del centro-oeste brasileño y que nada tiene que ver con el reducido recinto de piedras y cemento en el que han vivido gran parte de su vida (Pocha lleva más de 53 años en el lugar, mientras que Guille nació directamente en el ex Zoo).

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Gobierno de Mendoza por haber podido concretar el traslado. Cuando Pocha y Guillermina lleguen al santuario, va a ser algo completamente diferente, totalmente distinto a lo que están acostumbradas a vivir”, destacó en conferencia de prensa el presidente del Santuario de Elefantes de Brasil, Scott Blais, esta mañana en la Casa de Gobierno de Mendoza.

Así será el operativo de traslado de las elefantas Pocha y Guillermina a Brasil durante los próximos días. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Las dos elefantas asiáticas llevan iniciaron en abril del 2021 el proceso de adaptación y cuarentena para poder viajar al santuario -que tiene una extensión de cerca de 1.000 hectáreas- y todo está listo para que lo hagan en los próximos días. “Antes del 15 de mayo”, había confirmado a Los Andes el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, hace unos días.

“Ya estamos en la recta final para poder hacer el tan esperado traslado de las elefantas. Las dos primeras serán Pocha y Guillermina, y quedarán Tamy (macho) y Kenya para fines de año o ya el año próximo. Lo importante es que las dificultades que tenían Pocha y Guille para adaptarse al ingreso y egreso de los contenedores ya fueron superadas, en gran parte gracias al trabajo de los entrenadores”, indicó Mingorance durante este mediodía. Además, el funcionario confirmó que el traslado se hará antes de mediados de mes y que ya cuentan con 100% de la documentación necesaria desde lo legal para concretarlo. “Están super relajadas y es algo que se ve hasta en el aspecto”, acotó.

Así será el traslado de las elefantas a Brasil

Una vez que esté todo listo, Pocha y Guillermina partirán en dos contenedores diferentes, aunque en un mismo trailer de camión. La idea es que ambos ejemplares no se estresen y compartan los 5 días que tomará completar esos 3.600 kilómetros vía terrestre que separan a Mendoza del santuario en Mato Grosso (cruzarán al país vecino por el paso de Foz do Iguazú). “El día en que salgan va a depender de ellas, ya que tienen que estar en condiciones. Va a ser un traslado de máxima calidad, teniendo en cuenta que estamos hablando de personas no humanas”, agregó por su parte la directora del Ecoparque de Mendoza, Mariana Caram. Además, la idea es que los contenedores estén enfrentados entre sí en el remolque del camión, para que se estén mirando una elefanta con la otra durante todo el viaje.

El costo del traslado será afrontado en conjunto por el Gobierno de Mendoza y el mismísimo Santuario de Elefantes de Brasil. En lo que tiene que ver con la Provincia, según destacó Mingorance, se han destinado entre 2,5 y 3 millones de pesos para el operativo que llegará a su fin en las próximas horas. En santuario, en tanto, aportó la otra parte.

“No es un espacio de reproducción como se ha estado diciendo y se ha aportado toda la documentación que lo corrobora. De hecho, tiene 4 sectores para que no se crucen entre sí: uno para elefantas hembras asiáticas, otro para machos asiáticos, uno para hembras africanas y el restante para machos africanos. Durante todo el traslado van a ir con un equipo de 5 personas -tres de ellas del Ecoparque de Mendoza, un veterinario y dos entrenadores- y van a ir con alimento, además de hacer las paradas que sean necesarias. No van a viajar ni sedadas, ni anestesiadas ni dormidas”, insistió el secretario de Ambiente de Mendoza. Ya del lado brasileño, otro equipo de trabajadores del santuario se sumará a los camiones en el tramo final.

“(Pocha y Guillermina) van a su hogar, hace mucho tiempo las están esperando en ese lugar”, sintetizó Blais, con la traducción en tiempo real de Caram.

Las evaluaciones finales

Durante la conferencia de prensa de esta mañana también estuvo presente Ingo Schmidinger. Nacido en Alemania, es uno de los entrenadores del santuario brasileño quien ya había viajado el año pasado al Ecoparque de Mendoza para trabajar en el entrenamiento de las elefantas y del personal del Ecoparque. Esta semana, el especialista volvió a la provincia con el objetivo de evaluar la logística y estado de salud de las elefantas.

En un principio, el traslado de las elefantas estaba previsto para junio del año pasado. Sin embargo, una serie de demoras y de presentaciones judiciales de distintas ONG lo retrasaron y fueron dilatándolo. “Cuando arrancaron el proceso, iban a salir al mes siguiente. Pero todo se demoró y se vencieron los plazos. De igual manera, seguimos con procesos de adaptación, todo listo para cuando tuvieran que subirse a los contenedores. En noviembre del año pasado pedimos a la Nación que se reactivara el traslado, pero como se demoraba, en febrero insistimos con pronto despacho. Allí empezaron los problemas desde Nación”, explicó Mingorance a Los Andes hace unos días, quien sostuvo que ya el año pasado llegaron a Mendoza entrenadores de Estados Unidos para iniciar el proceso de adaptación de las elefantas, y también para enseñarle a los entrenadores del Ecoparque mendocino todos los preparativos (desde tomar muestras de sangre hasta el lavaje de trompa).

Continúa el entrenamiento de Pocha y Guillermina para ser trasladadas al santuario de elefantes en Brasil. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Hace más de un mes, el Ministerio de Ambiente de la Nación intervino en la situación y reactivó la polémica por medio de su titular, Juan Cabandié. El funcionario nacional se sumó a las voces que denunciaban que el espacio al que serían trasladado en Brasil no era un santuario, sino un espacio de explotación y reproducción de elefantes. En esa misma sintonía, desde otro santuario que se encuentra ubicado en Colón (Entre Ríos) presentaron un habeas corpus en la Justicia donde denunciaban que el espacio de Mato Grosso no era un santuario. “Hay que resaltar que, evidentemente, lo que decía Nación respecto de que no se trataba de un santuario sino un espacio de reproducción, no tiene asidero alguno: es un santuario, no reproducen animales y tienen todas las condiciones para que esto pueda llevarse adelante. Se adjuntó toda la documentación que lo comprobaba. Era un error no permitir el traslado. Porque se privaba a los animales -declaradas personas no humanas- de tener una mejor calidad de vida”, insistió hace unos días el secretario de Ambiente mendocino.

La historia de las elefantas

Pocha tiene 56 años y es la más anciana de las elefantas que residen en Mendoza (a ella y a Guillermina se le suman Kenya y Tamy, el único macho). Pocha nació en India, en 1965 y llegó junto al Zoo alemán Tierpark Hagenbeck. Pisó Mendoza en 1968, con apenas tres años, y llegó en calidad de canje.

Continúa el entrenamiento de Pocha y Guillermina para ser trasladadas al santuario de elefantes en Brasil. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

En edad le sigue Tamy, quien nació en 1970 y en 1984, con 14 años, llegó a Mendoza como “donación” del Circo de los Hermanos Gasca.

Kenya - la elefanta africana-, en tanto, nació en 1981 y también llegó a Mendoza proveniente del Zoo alemán Tierpark Hagenbeck. Lo hizo en 1985 y, al igual que Pocha, también por canje.

Continúa el entrenamiento de Pocha y Guillermina para ser trasladadas al santuario de elefantes en Brasil. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Mientras que Guillermina es la hija de Pocha y Tamy, y nació en cautiverio en el ex Zoo (actual Ecoparque) de Mendoza. Llegó al mundo 1998 y nunca conoció la libertad; por lo que hasta el momento en que emprenda el viaje al Santuario de Brasil, sus días habrán transcurrido en un espacio muy reducido. Ya son 23 años.

Una vez que se concrete el traslado de Pocha y Guille, la intención de las autoridades ambientales de Mendoza es avanzar con el traslado de Kenya (elefanta africana) y, finalmente, proceder al traslado de Tamy, siempre al mismo Santuario de Elefantes de Mato Grosso. A los 4 ejemplares que están actualmente en Mendoza se suman otras dos elefantas que están en cautiverio en Buenos Aires, y los 6 completan el total de elefantes que todavía están en Argentina.