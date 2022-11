Así es “Este suelo”, la última canción que Marciano Cantero grabó y dedicó a Mendoza

El 8 de septiembre de este año, el “marciano” más conocido de Mendoza pasó a la inmortalidad. Hace poco más de dos meses, el talentoso músico mendocino Marciano Cantero falleció a los 62 años y su muerte fue un duro golpe para los amantes de la música de todo el mundo latino. Los últimos días de quien fuera líder de “Los Enanitos Verdes”, cuyo nombre real era Horacio Eduardo Cantero Hernández, transcurrieron en Mendoza, aunque durante los primeros meses del 2022 había participado de una exitosa gira por México, aquel país donde siempre “los Enanos” fueron profetas y un verdadero fenómeno.

Pero antes de partir a lo que fue su última gira, Marciano Cantero grabó su última canción de estudio y filmó un más que emotivo último videoclip. Lo hizo junto al músico -también mendocino- Pablo Torres (conocido popularmente como Don Torres), quien lo invitó como colaborador para la canción “Este suelo”.

“El videoclip fue grabado en marzo, 4 días antes de que se fuera de gira a México. Lo filmamos en La Carrera (Tupungato) y en el Centro Cultural Aurora, en la ex Bodega Furlotti. Yo lo convoqué a Marciano para participar de la canción ‘Este suelo’ en 2020, en plena pandemia, y lo hice porque la canción habla justamente de lo que es hacer música en Mendoza, y del sentido de pertenencia del mendocino”, resumió Don Torres a Los Andes sobre esta emotiva canción que se convirtió en la última que grabó en estudio Cantero, además de ser el último videoclip que filmó.

“‘Este suelo’ era una canción que tenía escrita hace un tiempo ya, pero no la había grabado todavía. Recuerdo que se la envié al Marciano -lo conocía, pero no teníamos mucha relación-, él la escuchó y le encantó. Me dijo que le diéramos para adelante y hasta se ofreció a grabar el bajo de la canción”, recuerda el consagrado artista mendocino.

Además de él y de Marciano Cantero, la canción cuenta con un tercer protagonista mendocino. Se trata de León Magallanes, un joven que está viviendo en Estados Unidos y ha incursionado en el género del hip hop y los sonidos norteamericanos. Y también es parte de esta canción de Don Torres que busca reflejar la identidad mendocina.

La identidad mendocina

“No hay más abajo que el suelo, me la juego y empiezo a creer. Nado en este desierto, me la juego y empiezo a creer”. Con esa impactante frase que resume lo que son los orígenes y las raíces comienza la canción “Este suelo”, de Don Torres y que cuenta con la colaboración de Marciano Cantero y de León Magallanes.

“Cuando me puse a pensar en el contenido de la canción y en la letra, se me ocurrió que estuviera Marciano Cantero. Porque la canción habla justamente de este suelo, de jugársela y del lugar a donde a uno le tocó nacer. Y el Marciano, con ‘Los Enanos’, son la punta de lanza de esa movida del rock y de salir a buscar con el corazón lo que te gusta”, repasa Don Torres.

Filmado en marzo de este año, el video fue presentado en abril. Es parte del disco que presentará en marzo del año que viene Don Torres, y que también lleva por nombre “Este Suelo”. De acuerdo a las palabras del compositor, la elección del nombre del disco y de la canción no es una simple casualidad.

“Este suelo es Mendoza (”mi desierto”), este lugar mágico en el que me tocó nacer, educarme, crecer, confiar y -sobre todo- creer. Esto se aplica a cualquier lugar en el mundo de donde te tocó jugártela y salir a pelear por tus sueños. Desde donde uno proyecta, abre camino, lucha, cae y se vuelve a levantar con todo el sacrificio que eso conlleva. Pero amando siempre esta tierra hermosa que nos da todo para ser”, agrega Don Torres, quien cumplirá 18 años en el mundo de la música en 2023.

“Yo soy el río, montaña, agua, soy el fuego. Soy el alma, soy el miedo, oasis de amor, cultura de la fe. Poesía del surco, vino de tu sed. Desde el norte hasta el extremo sur, este es mi suelo. Casa, sueños, hogar y luz. Es mi desierto”, continúa en otro de los fragmentos la canción de Don Torres y que se convirtió en la última que grabó en estudio Marciano Cantero, además de ser el último clip del que participó.

León, el artista urbano mendocino que promete

En el último minuto de la canción “Este suelo” y del video clip -ambos duran casi 3:40 minutos- entra en escena el artista urbano León Magallanes (22). Surfeando la ola de los ritmos contemporáneos, este mendocino que está viviendo en Estados Unidos le aporta su cuota de hip hop y ritmos urbanos a la canción de Don Torres.

“Escuché la historia de él y me di cuenta que quería contar con su participación en la canción. Porque quise agregar la historia de un pibe que también se la está jugando por lo suyo. Le mandé al León una parte para que la cante con su onda y grabe el video, y en el video se lo ve en Nueva York y en el Time Square”, destaca Don Torres, y agrega que el video lo grabó la productora Escafandra.

Criado en el barrio La Favorita (Ciudad de Mendoza), León Magallanes se encuentra viviendo en Estados Unidos, tierra a la que viajó para continuar con la búsqueda de su sueño. Estudió y se preparó como bailarín de folclore y preparador de malambo, aunque de a poco fue interiorizándose en el género urbano. Sus primeros escenarios fueron las plazas y la conocida cancha “La Olla”, ubicada en el corazón del barrio del oeste capitalino y donde el joven ensayaba junto a sus amigos.

“El folclore, el barrio y mi familia fueron y son el motor de lo que persigo. Y sé que lo voy a lograr. Cuando eso pase, voy hacer lo que hace mi papá, formar y ayudar a los artistas de nuestro barrio”, destaca el joven, quien es hijo del director de la escuela de Vendimia “Chakaymanta”, Sergio Magallanes.

“Ya con 19 años de haber bailado y hacer arte, tomé la decisión de involucrarme en la música. Siempre fue un sueño de pequeño, pero a los 19 tomé la decisión de cumplirlo. Ahí empecé con mis primeros temas, ‘Para abajo’, algo sencillo para bailar. Saqué beats de YouTube, me fui al estudio y salió la canción. Gracias a Dios empecé a sonar en la radio y en las discotecas de Mendoza”, repasa sobre sus orígenes.

“Luego de mi primera canción, tomé la decisión de llevar mi sueño a Estados Unidos con tal de conocer la cultura del hip hop y sonidos americanos. Así fue como llegué a New York y pude posicionarme en las radios de Argentina. Y hoy, 3 años después puedo presentar mi gran álbum, ‘El inició’”, concluye.