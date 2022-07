Así es Coparentalys, la plataforma en la que se hace match solo para procrear

Las redes sociales y plataformas digitales según intereses de usuarios parecen haberse vuelto omnipresentes en la vida cotidiana de miles de personas a lo largo y ancho del mundo. Desde la irrupción de Twitter y Facebook, distintas páginas y apps se lanzaron al mercado para colonizar nichos y así existen redes laborales, personales, de citas y otras.

Pero ahora en el país una nueva plataforma (no app) que busca conectar a usuarios con un interés específico: tener un hijo. Se trata de Coparentalys, una plataforma creada para que las personas con voluntad procreacional se vinculen y puedan llevar adelante su deseo de traer un bebé al mundo.

La plataforma fue creada para que personas se contacten solo para tener hijos.

Según lo detalla Clarín, Coparentalys –que tiene más de 45.000 usuarios en el mundo- fue noticia estos días en Argentina por ser la página desde las que dos hombres conocieron a una mujer para tener un hijo y la Justicia dijo que el bebé es de los tres. Un fallo a favor de este “poliamor filiatorio” permitió que el bebé, que nació en junio, fuera anotado en el Registro Civil porteño con tres progenitores.

El mismo medio detalló que los tres adultos se conocieron y empezaron a chatear desde la plataforma para procrear, relación que avanzó hasta que se acordó el encuentro para la unión que terminaría en coparentación. Los tres involucrados habían arribado a la plataforma solo para buscar un bebé y no se reconocen como trieja; además la criatura será criada en dos hogares.

Así funciona Coparentalys

Coparentalys fue creada por franceses en 2014 y su lógica de funcionamiento es distinta redes sociales más comunes. El algoritmo busca un match para pañales: “Esta página de citas reúne a quienes desean concebir un hijo de una manera diferente. Para las parejas homosexuales, para las personas solteras que desean tener un hijo, o para las parejas heterosexuales que no pueden concebir”, describen en www.coparentalys.com.

La propia página se presenta como un sitio en el que “a diferencia de otros sitios de encuentros en los que la mayoría de la gente busca relaciones de una noche”, acá ofrecen “encuentros de confianza”. La justificación de tanta seguridad es que “los miembros registrados buscan una relación seria, porque quieren convertirse en padres y madres”.

Para formar una familia por medio de Coparentalys, hay que explicitar el perfil que se busca. Pero antes hay que describirse. En cuatro pasos, justo después de los datos personales hay que completar los campos: peso, altura, color de ojos, largo del pelo, color de cabello y silueta, detalla Clarín.

Recién después se puede tildar el modelo de unión que se busca para concebir: gestante, donante de esperma o “comenzar una familia (en el sentido tradicional) y conocer el amor”.

No es necesario subir una foto, los perfiles están en filas de a nueve usuarios a la vez y cuando se elige a alguien no hay que esperar a que esa misma persona esté interesada. El filtro puede ser por geolocalización, por quiénes están en línea, por quiénes tienen foto o quienes tienen una sesión Premium. El contacto con otros usuarios es por vía de mensaje directo y no existe el muro de noticias.