Así encontraron al viajero mendocino en Perú, tras una semana de desesperante búsqueda

Pasaron siete días desde que las malas noticias llegaron a oídos del hermano y de amigos de Rodrigo Salguero, el joven oriundo de Rivadavia que viajaba por Ecuador y del cual no se sabía nada desde el jueves 19 de enero. Tras una semana de preocupación y desesperación, la historia pudo terminar con final feliz: encontraron a Rodri sano y salvo en Perú.

Las buenas noticias llegaron esta mañana, bien temprano, a través de un video filmado por una ciudadana peruana junto a él, en el que se lo ve en buen estado anímico, sonriendo, más allá del tono de su piel que deja saber que estuvo varias horas expuesto al sol. Ese video, que llegó primero a manos de sus amigos, inició el operativo para dar finalmente con Rodrigo.

A partir de allí, sus amigos entraron en contacto con la joven de Perú, quien respondió que ya no estaba con Rodrigo, ya que él se había dirigido a un restaurante en Máncora, en la costa de Perú. Hasta aquí, esta fue una de las principales revelaciones en la búsqueda, ya que el último rastro que los seres queridos del viajero tenían es que se encontraba en Guayaquil, en Ecuador, a más de 370 kilómetros de donde finalmente apareció.

Lo cierto es que, con el restaurante identificado, los amigos pudieron comunicarse con el local, quienes respondieron que él ya no se encontraba. Sin embargo, esta vez les explicaron la situación y les solicitaron que cuando regrese, los pusieran en contacto con Rodrigo a través de una videollamada. El llamado del viajero no tardó en llegar, volvió a hablar con sus más queridos y a llevarles tranquilidad, tras una semana de desesperación.

Allí, coordinaron que Rodrigo se quedaría en ese lugar. En ese primer contacto, según el relato de sus conocidos, Rodrigo reconoció que la pasó mal en Olmedo (Ecuador), donde perdió comunicación con los amigos. Sin dar demasiados detalles más, aclaró que se encuentra bien, por lo que lo peor ya pasó.

Mientras tanto, su hermano y un amigo estaban en pleno viaje para buscarlo, con escala en Panamá. Ya enterados de la situación, la embajada de Argentina en Ecuador, a cargo de Gabriel Fuks, les ofreció un vehículo para ir a buscar a Rodri a Máncora y volver a Guayaquil, por un costo de 700 USD, según revelaron los amigos a Los Andes.

Es por esto que el grupo sigue necesitando de la ayuda de la gente, la misma que permitió viajar a buscarlo y que permitió encontrarlo sano y salvo. Para ello, se dejó a disposición un alias de Mercado Pago, Todos.Por.Rodris; o la comunicación al contacto 2634 63-9221.

SU RECORRIDO Y LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

Luego de viajar por Perú, el 12 de enero Rodrigo Salguero fue hacia el Norte, para ingresar a Ecuador. Lo que sus amigos sabían hasta el momento es que había llegado a Olmedo el sábado 21, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes, retirado unos 175 kilómetros de la costa, es decir, de Montañita. “

Se ha estado quedando en la casa de una familia, de un agricultor en Olmedo. El martes 24 salió de esa casa y volvió el jueves 26 sin nada, entonces esta familia le ofreció ayuda”, relató Nicolás Santoni.

Según cuentan sus amigos, al regresar al hogar de la familia que lo hospedó, Rodrigo no aceptó quedarse y solo preguntó dónde había un cajero de un banco estadounidense en particular, intuyen que para retirar dinero.

Incluso, los últimos mensajes del joven rivadaviense con alguien cercano son con un amigo, para coordinar el envío de dólares hacia una cuenta de ese banco. “Fue lo último que habló y Rodri no contestó más, ni por Instagram, ni por WhatsApp, y el teléfono que tenía ya no da más”, expresó Nicolás.

Cuando preguntó, la familia le respondió que en Olmedo no había cajeros, y que para encontrar uno debía viajar a Santa Ana, a 34.8 kilómetros, o a Portoviejo, por la misma ruta a 54.6 km de donde estaba.

Lo cierto es que los ecuatorianos no pudieron retener a Rodrigo, pero no se quedaron tranquilos: “Cuando Rodri sale de esa casa es cuando se comunican con el hermano, porque no lo vieron bien, ni anímica ni psicológicamente”. Entre los mensajes de difusión, de hecho, sugieren que le habrían robado sus pertenencias y que estaba en una “crisis” emocional.

Esa familia de agricultores en Olmedo había sido la última que dio información a los amigos de Rodrigo, y desde allí que no se supo más de él hasta este jueves, cuando apareció sano y salvo.