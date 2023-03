Aseguran que es baja la transmisión de la gripe aviar a humanos, pero la OPS busca estar alerta

Aunque aseguran que la transmisión de la gripe aviar a humanos es baja, ésta no se descarta. Lo cierto es que ha habido pocos casos y por lo cual la experiencia en su abordaje médico no sería muy abundante. Ante esto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reunió la semana pasada en Brasil a expertos en salud pública y animal de nueve países de la región. Busca fortalecer la vigilancia y respuesta a la gripe aviar en las Américas, acordar estrategias comunes para fortalecer la prevención y control de los brotes de gripe aviar en animales en las Américas y mitigar el riesgo de transmisión hacia los humanos.

“La salud animal y humana están interconectadas por lo que la colaboración entre los diversos actores de la interfaz entre los seres humanos y los animales es fundamental para prevenir la transmisión de la gripe aviar a las personas, detectar rápidamente casos en humanos, cuidar a los posibles pacientes, y responder a brotes”, afirmó el doctor Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS.

La reunión, organizada por la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas del Departamento de Emergencias en Salud y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa), ambos de la OPS, tuvo lugar en momentos en que la región está atravesando brotes de influenza aviar en aves de corral y silvestres. Hasta la primera semana de marzo, 14 países notificaron brotes. En enero, se reportó un caso de gripe aviar en humanos en un país latinoamericano.

“Actualmente, la probabilidad de transmisión sostenida de persona a persona por influenza aviar es muy baja, pero debemos estar preparados para esa posibilidad”, dijo el doctor Manuel Sánchez Vázquez, asesor en epidemiología veterinaria de Panaftosa. Por ello, enfatizó, “es necesario que los sectores de salud pública y salud animal realicen análisis de riesgo en conjunto para establecer estrategias de mitigación”.

Recomendaciones para los gobiernos

En el marco de la Consulta regional para el fortalecimiento del trabajo intersectorial en la interfaz humano-animal de influenza, representantes de los ministerios de Salud y Agricultura de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y México, así como de la OPS y socios, elaboraron una serie de orientaciones para mitigar el riesgo de transmisión de la gripe aviar, las que se sumarán a las recomendaciones de la OPS y podrán ser adoptadas por los países de la región.

Entre las recomendaciones figuran: reforzar el trabajo en la prevención y control de los brotes de influenza aviar, crear una comisión técnica nacional para el intercambio y análisis de información entre los ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente, y fortalecer la vigilancia y respuesta a la gripe aviar. También se destaca la elaboración de estrategias de comunicación y la participación comunitaria.

El cumplimiento adecuado de las normas de higiene y de bioseguridad en los trabajadores expuestos a aves infectadas o superficies contaminadas, así como la detección temprana de infecciones en humanos y la contención de la potencial transmisión entre personas son también recomendaciones clave.

Otros riesgos para humanos

Los expertos advirtieron que otros animales, como los cerdos, también pueden contraer influenza y transmitir el virus a las personas.

“Es importante mantener la vigilancia del virus tanto en aves como en cerdos para detectar a tiempo cualquier cambio significativo en su genética que pueda volverlo más fácilmente transmisible a las personas y de persona a persona, dado que, si esta situación sucediera, se podría generar una pandemia”, destacó Vicari.

La OPS trabaja con los países de la región para fortalecer la vigilancia del virus de la gripe aviar en aves, y coopera para detectar, tratar e investigar oportunamente los casos de infección por el virus A(H5N1) en personas cuando se producen. En los últimos meses, especialistas de la OPS han realizado diversas misiones técnicas a países de la región para fortalecer las capacidades de vigilancia de la gripe aviar y de otros virus de la gripe animal.

Poca experiencia en tratamiento

“La primera infección con virus aviar en América se detectó en Estados Unidos en enero de 2022 y a partir de ahí se fue diseminando por el resto de los países. Hasta el momento en Estados Unidos tienen declaradas menos de 10 personas infectadas y en ningún caso la transmisión se dio de persona a persona, sino en personas que estuvieron en contacto con pájaros o con pájaros muertos, por lo que al día de hoy no hay mucha experiencia en tratar casos humanos”, aseguró en una publicación la doctora Cristina Freuler, Jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Alemán de Buenos Aires.

Detalló que tanto la gripe aviar como cualquier otra gripe es producida por el virus de influenza, y se pueden encontrar tres tipos: A, B y C.

“El virus de la influenza A es el que tiene más capacidad de reproducirse y de producir epidemias. El B también infecta humanos pero no es responsable de grandes epidemias en la historia. Y el C prácticamente no tiene importancia, porque si bien puede infectar, la mayoría de las veces los casos son leves e incluso asintomáticos”

Además explicó que dentro de los virus de influenza hay algunos que infectan a los seres humanos, otros infectan a las aves, otros a los cerdos (gripe porcina), pero cualquiera de ellos rara vez infecta a una especie que no sea la propia.

“Por esa razón es difícil que el virus de la gripe aviar se transmita a seres humanos. Sin embargo esto puede ocurrir cuando hay un gran contacto del ser humano con las aves (situación que puede darse, por ejemplo, en el sudeste asiático)”, refirió.

El virus de la gripe aviar se reproduce en la sangre y en la materia fecal de las aves. Por eso inhalar partículas de excremento que pueden ser esparcidas por el viento desde los corrales, puede ser infectante. Incluso podría ocurrir que hubiera alguna mutación que transformara el virus en más infectante para los seres humanos.

“Esto no se ha visto acá sino que la alerta epidemiológica se ha dado por el riesgo de que se infecten las aves de los distintos emprendimientos o incluso aves silvestres que mueren y donde el riesgo para el ser humano existe, aunque hoy por hoy, todavía es bajo”, agregó Freuler.