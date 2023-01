Aseguran que discriminaron a un hombre analfabeto en la Anses, ¿qué ocurrió y cómo se actúa en estos casos?

A través de un video compartido y viralizado en las redes sociales TikTok y Facebook, un hombre denunció un episodio de discriminación en la Unidad De Atención Integral (UDAI) de ANSES Mendoza ubicada en calle Eusebio Blanco (Ciudad).

De acuerdo a lo relatado por quien filmó el video, una empleada de la oficina le rompió un papel en la cara a un hombre con discapacidad luego de que este último, que había llegado acompañado de otra persona para completar un trámite, le manifestara que no sabía ni podía leer ni escribir.

“Increíble, le dan de baja un papel porque no sabe escribir y le están obligando a escribir un papel cuando en su vida ha escrito nada. Y la señora le rompió el tramite porque no supo escribir en una hoja”, denunció quien filmó el video.

Video: denuncian discriminación a un hombre con discapacidad en la ANSES y desde la oficina explicaron qué ocurrió. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El video tiene una duración de 1 minuto con 16 segundos y registra toda la secuencia posterior al momento en que la empleada administrativa rompiera el papel, aunque es quien lo filmó quien relata la secuencia previa.

Desde la gerencia de la ANSES en Mendoza explicaron que la empleada actuó de acuerdo a la normativa y lo que hay que hacer en esos casos, ya que el papel que rompió pertenecía a un trámite que no tenía validez.

En ese sentido, aclararon que, para aquellas personas que no saben leer ni escribir, corresponde otro formulario -distinto al que se había generado en el momento- y que fue completado de manera exitosa el lunes de esta semana, por lo que se aceptó y aprobó el crédito para el hombre.

Cronología y denuncia de discriminación

El jueves de la semana pasada, un hombre -que tiene una discapacidad que deriva en que no sepa ni leer ni escribir- llegó a la UDAI de calle Eusebio Blanco y Chile acompañado por uno de sus sobrinos para completar el trámite correspondiente a la solicitud de un crédito.

Luego de iniciar todo el trámite y formulario, de acuerdo al relato de quien filmó el primer video donde se denuncia la discriminación, se le pidió al señor que firmara y escribiera la aclaración. Pero allí él le dijo que no sabía leer ni escribir.

Video: denuncian discriminación a un hombre con discapacidad en la ANSES y desde la oficina explicaron qué ocurrió . Foto: Captura Video.

“Lo retó porque no supo hacer una letra. No sabe escribir y esa señora lo obliga a escribir. Ya estaba todo hecho el trámite, y qué hizo la señora: le rompió el papel porque él no supo hacer una letra. Así tratan en la ANSES a las personas que son discapacitadas, todo porque no saben escribir”, acusó el acompañante de quien había llegado para solicitar el trámite.

En el video, además, filma la cara y sigue todos los movimientos de la empleada, a quien acusó por discriminación. “Nunca ha ido a la escuela”, destaca el hombre que había llegado para solicitar el crédito.

Según la ANSES, se actuó de acuerdo a la normativa

Luego de que el video se replicara y viralizara en las redes sociales, desde la gerencia regional de la ANSES Mendoza aclararon lo ocurrido (que tampoco se llega a ver en el video, ya que la filmación comienza luego de que la empleada rompiera el papel).

“La trabajadora explicó cuál era el procedimiento. Ese formulario que ya había impreso no servía, porque en el caso de personas que no sepan leer o escribir, se imprime otro formulario que requiere la presencia de dos testigos”, explicó el gerente de la ANSES en Mendoza, Carlos Gallo a Canal 9.

Según explicaron desde el organismo, fue por eso que la mujer rompió el papel con el formulario ya iniciado, puesto que no tenía ninguna validez y se necesitaba iniciar otro.

“Se imprimió el nuevo formulario que requería de los dos testigos. Ahí fue cuando una de las personas que lo acompañaba se enojó porque dijo que no le querían hacer el trámite. Pero eso no es cierto, sí se le quería hacer el trámite. La trabajadora hizo lo que establece la normativa que tiene la ANSES”, siguió Gallo.

Consultados por Los Andes, desde ANSES Mendoza aclararon que el viernes pasado, el día después del momento en que se filmó el video, el hombre regresó acompañado por otro de sus sobrinos y que se inició el formulario y trámite correspondiente. En ese sentido, aclararon que todo el procedimiento llegó a su fin el lunes de esta semana y que se aprobó el crédito que había solicitado el hombre.

“Entiendo que muchas veces hay intenciones de la dirigencia política de instalar discursos de odio y de poder replicar. Me parece que lo importante es poder aclarar que el crédito se hizo dentro del procedimiento que establece la normativa y que es cuidara los beneficiarios”, concluyó Gallo.