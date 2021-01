Argentina superó las 45.000 muertes por coronavirus

La primera víctima fatal en el país se registró el 7 de marzo de 2020, según informa el Ministerio de Salud de la Nación. Transcurridos más de diez meses, Argentina superó la barrera de los 45.000 fallecimientos por Covid-19. En el reporte diario emitido durante la tarde del viernes por la cartera sanitaria nacional, el total de muertes ascendió a 45.228, tras registrarse 103 nuevos decesos en las últimas 24 horas. El día anterior se había informado un total de 45.125 muertes.

Argentina se convierte en el decimotercer país del mundo en superar esa cifra, por delante de Perú y Sudáfrica. En la región, dicho registro es superado por Brasil, México y Colombia. Si se toma en cuenta el indicador de cantidad de decesos cada millón de habitantes, Argentina se ubica por encima de Brasil, Colombia (con un número de población similar) y Chile; mientras que en el ranking mundial ocupa el puesto 21, con 994 víctimas fatales, según datos oficiales relevados por Worldometers.

En un contexto de aumento en los contagios, el promedio diario de fallecidos también mostró un ascenso a partir del 24 de diciembre pasado. En cuanto a la gestión de la situación sanitaria, el balance que prevalece es que si bien se logró evitar el colapso del sistema de salud, la cantidad de víctimas fatales es muy elevada. “Con la cuarentena XL, que se extendió por muchos meses, pudimos evitar el colapso del sistema de salud. El tema es que, si bien no se contagiaron todos juntos, sí se infectó mucha gente y, en consecuencia, también tuvimos que lamentar una gran cantidad de víctimas fatales”, expresó a Clarín, Lautaro de Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de la división de Asistencia Especial de la Terapia Intensiva del Hospital Muñiz. Según el profesional, lo que explica la situación argentina es que no se logró frenar el contagio de gente mayor y de personas con comorbilidades. La edad promedio de los fallecidos es de 72 años.

Tras el inicio de la temporada de verano, los contagios aumentaron considerablemente en el AMBA y en provincia de Buenos Aires, como así también en provincias de la región patagónica, Entre Ríos y Santa Fe. Horacio Rodríguez Larreta, jefe del Gobierno porteño, asegura que la ciudad de Buenos Aires se encuentra en un momento de rebrote.

Por su parte en Mendoza, el gobernador Suárez descartó que se esté atravesando una segunda ola. Según el último informe semanal, los contagios se mantienen en una meseta aunque se registró un leve aumento en los casos, mientras que la ocupación de camas UTI registró un descenso y se ubica en un 40% a nivel provincial. La provincia se encuentra 6° entre las provincias por número de muertes: 1.293; y al momento, registró 59.236 casos positivos.

En el mundo

Según la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), las víctimas fatales por coronavirus a la fecha son 2.002.468. Mientras los casos confirmados en el mundo son 93.518.182.

A partir del 28 de setiembre de 2020, día en que se superó el millón de fallecimientos, se registró una aceleración en el ritmo de los mismos. En casi cuatro meses, el número de muertes se duplicó.

El listado de países con mayor cantidad de víctimas fatales lo encabeza Estados Unidos con 397.235, según reportó Worldometers. En segundo lugar, Brasil superó las 207.000 muertes. India, México e Inglaterra completan los cinco primeros de la trágica lista.

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, calificó la lamentable marca de “desgarrador hito”. Desde su perfil de Twitter, emitió un mensaje, que puede ser interpretado como un llamado de atención a los líderes políticos de todo el mundo. “Lamentablemente, el mortal impacto de la pandemia ha sido empeorado por la falta de un esfuerzo coordinado a nivel global. Por la memoria de estas dos millones de personas, el mundo debe actuar con mucha más solidaridad”, expresó, y apuntó fuertemente a las principales economías: “Tienen una responsabilidad especial, Sin embargo, hoy estamos viendo que las vacunas están llegando rápidamente a los países de altos ingresos, mientras que los más pobres del mundo no tienen ninguna”. El número que traduce las consecuencias más trágicas de la pandemia se conoce en el contexto de un avance exponencial en las cifras de contagios en todo el mundo, con países europeos que endurecen las restricciones nuevamente.

40% Ocupación.

En nuestra provincia el porcentaje de ocupación de camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) descendió esta semana al 40%, según el Gobierno provincial. También aumentaron los casos.