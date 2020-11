Argentina, México y Colombia, los peores países del ránking respecto al manejo del Covid-19

La agencia internacional Bloomberg llevó a cabo un análisis de distintos índices para determinar cuáles son los mejores países manejaron el virus de manera más efectiva con la menor cantidad de restricciones para los negocios y la sociedad.

El Ranking de Resiliencia covid puntúa economías nacionales en las que el valor supera los USD200.000 millones a partir de diez métricas clave: desde el crecimiento de los casos hasta la tasa de mortalidad general, pasando por las capacidades de testeo y los acuerdos de suministro de vacunas.

Además se tienen en cuenta la capacidad del sistema sanitario local y el impacto de las restricciones relacionadas a la pandemia, entre ellas las medidas económicas y la libertad de circulación de los ciudadanos.

Según explica Bloomberg, el resultado es un puntaje general que provee una suerte de fotografía instantánea de cómo se está desarrollando y abordando la pandemia en los 53 países afectados en la actualidad.

El Ranking cambiará a medida que los países cambien sus estrategias, el clima y la carrera por una vacuna viable se intensifique.

Bloomberg realizó el Ranking de Resiliencia covid con 3 países. Argentina entre los peores. Web

Aún así, la brecha que se ha abierto entre las economías probablemente perdurará y tendrá consecuencias potencialmente duraderas en el mundo post-covid.

El ranking:

Puntaje de Resilencia Covid de Bloomberg

1. Nueva Zelanda 85,4

2. Japón 85

3. Taiwán 82,9

4. Corea del Sur 82,3

5. Finlandia 82

6. Noruega 81,3

7. Australia 81,2

8. China 80,6

9. Dinamarca 77

10. Vietnam 74,3

11. Singapur 74,2

12. Hong Kong 73,6

13 Canadá 73,2

14. Alemania 71,2

15. Tailandia 70,2

16. Suecia 68,7

17. Emiratos Árabes Unidos 67,5

18. Estados Unidos 66,5

19. Indonesia 66,1

20. Irlanda 65,1

21. Israel 65

22. Rusia 65

23. Países Bajos 64,4

24. Bangladesh 64,2

25. Egipto 63,2

26.Suiza 62,3

27. Pakistán 61,7

28. Reino Unido 61,5

29. Malasia 61,4

30. Turquía 60,6

31. Grecia 59,9

32. Arabia Saudita 59,6

33. Portugal 59,2

34. India 58,1

35. Sudáfrica 57,8

36. Austria 56,3

37. Brasil 56,2

38. Chile 55,9

39. Iraq 54,9

40. Italia 54,2

41. España 54.2

42. Nigeria 53,9

43. Rumania 53,6

44. Polonia 52,2

45. Francia 51,6

46. Filipinas 48,9

47. Irán 48,7

48. Colombia 48,1

49. República Checa 46,8

50. Bélgica 45,6

51. Perú 41,6

52. Argentina 41,1

53. México 37,6

Países con el mejor desempeño

Nueva Zelanda encabeza el ranking a partir del 23 de noviembre gracias a sus acciones rápidas y decisivas.

La pequeña nación insular comenzó a tomar medidas el 26 de marzo antes de que tuviera lugar una sola muerte relacionada con el covid-19, cerrando sus fronteras a pesar de la gran dependencia de la economía del turismo.

Al principio, el Gobierno de la primera ministra Jacinda Ardern dijo que apuntaría a la “eliminación” del virus, invirtiendo recursos en pruebas, rastreo de contactos y una cuarentena, todo para ‘apagar’ la transmisión local.

Los casos positivosen Argentina pasaron el millón de muertes. La Voz

Habiéndolo logrado en gran medida, los neozelandeses viven básicamente en un mundo sin la enfermedad causada por el SARS-COV-2. La nación ha visto solo un puñado de infecciones en la comunidad en los últimos meses y la música en vivo y los eventos sociales a gran escala han vuelto.

Aunque sus industrias turísticas están sufriendo, Nueva Zelanda también está bien posicionada para recibir una vacuna: tiene dos acuerdos de suministro, incluido uno para la inyección desarrollada por Pfizer y BioNTech de Alemania.

En segundo lugar está Japón, que trazó un camino diferente. Debido a los brotes de tuberculosis en el pasado, el país ha mantenido un sistema de salud pública dotado de marcadores de contactos que se reasignaron rápidamente para tratar el covid-19.

Los altos niveles de confianza social y cumplimiento llevaron a que los ciudadanos usaran cubrebocas de manera proactiva y evitaran los lugares concurridos.

Aunque ahora está viendo un aumento récord en las infecciones a medida que se acerca el invierno, la nación de más de 120 millones de personas tiene solo 331 casos graves de covid-19 en la actualidad; Francia, con una población de la mitad del tamaño, tiene casi 5.000 pacientes con virus en cuidados intensivos.

La capacidad de Japón para evitar decesos a pesar de tener la población más vieja del mundo lo impulsó en la lista, lo mismo que su previsión al cerrar cuatro acuerdos de vacunas, incluídas las dos candidatos principales que utilizan la revolucionaria tecnología de ARNm: Pfizer y BioNtech y Moderna.

El éxito de Taiwán, que ocupa el tercer lugar, es aún más notable si se consideran sus vínculos con China continental, donde apareció el virus por primera vez en diciembre pasado.

Las redes que transmitían noticias preocupantes de Wuhan permitieron a Taiwán actuar temprano para restringir la entrada en sus fronteras. Luego, la isla fue pionera a la hora de tomar un enfoque centrado en la tecnología para proteger a sus 23 millones de habitantes: lanzó aplicaciones que detallan dónde hay mascarillas disponibles o enumeran las ubicaciones donde las personas infectadas estuvieron.

Han pasado más de 200 días sin que el país registrara un caso de virus transmitido localmente y, al igual que en Nueva Zelanda, la vida ha vuelto en gran medida a la normalidad, aunque las fronteras permanecen cerradas.

Reacción rápida

Muchos en el ‘top 10’ fueron pioneros y modelaron las que han sido las estrategias más efectivas para luchar contra el covid-19. El control fronterizo ha sido un elemento clave. La primera medida de esta naturaleza fue el cordón sanitario de China alrededor de la provincia de Hubei, que en gran medida protegió al resto del país de la infección.

La economía donde comenzó esta crisis es la más grande de las de mejor desempeño, con pruebas masivas implementadas a la primera señal de nuevos casos y una cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros.

La propensión de China a imponer bloqueos agresivos en regiones donde los recursos médicos o de rastreo son escasos es, no obstante, una desventaja.

Las tres naciones nórdicas en los primeros diez escaños reflejan cómo el control fronterizo se ha utilizado con eficacia en Europa.

Finlandia y Noruega han bloqueado la entrada a la mayoría de los extranjeros desde mediados de marzo. Ambos forman parte del área Schengen aunque el segundo no pertenece a la Unión Europea.

Las naciones europeas mejor clasificadas lograron evitar el rebrote que ahora afecta a países como Francia, Reino Unido e Italia.

Las pruebas y el rastreo efectivos son un sello distintivo de casi todos los 10 principales. Entre ellos se destaca el enfoque de Corea del Sur.

El país aprobó los kits de diagnóstico de manufactura propia a las pocas semanas de la aparición del virus, fue pionero en establecer las estaciones de prueba y tiene un ejército de rastreadores de contactos ultrarrápidos que revisan los registros de tarjetas de crédito y las imágenes de las cámaras de vigilancia para rastrear los grupos.

Estudian anticuerpos de Covid-19 a partir de otros tipos de coronavirus. Mariana Villa | Los Andes

Al igual que Japón, Pakistán y otras partes de Asia, Corea se ha basado en la experiencia epidémica reciente: el síndrome respiratorio de Medio Oriente, o MERS, en 2015.

La experiencia del brote de SARS de 2003, que involucró un coronavirus similar, ayudó esta vez al este y sureste de Asia, destacó Helen Clark, quien era primera ministra de Nueva Zelanda en ese momento.

“Tenían planes y sabían sobre el rastreo de contactos y el aislamiento y demás”, aseveró en una entrevista. “Esa experiencia quedó grabada en sus recuerdos”.

¿La fórmula mágica?

El covid-19 ha permeado a las naciones de diferentes maneras.

El bajo desempeño de algunas de las democracias más prominentes del mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido e India, en contraste con el éxito de países autoritarios como China y Vietnam, ha suscitado dudas sobre si las sociedades democráticas están preparadas para hacer frente a las pandemias.

El Ranking covid de Resiliencia de Bloomberg cuenta una historia diferente: ocho de los 10 principales son democracias. El éxito en contener el virus SARS-COV-2 con la menor interrupción parece depender menos de poder ordenar a las personas que se sometan, sino de que los gobiernos generen un alto grado de confianza y cumplimiento social.

Cuando los ciudadanos tienen fe en las autoridades y en su guía, es posible que los cierres no sean necesarios en absoluto, como lo demuestran Japón, Corea y, hasta cierto punto, Suecia. Nueva Zelanda enfatizó la comunicación desde el principio, con un sistema de alerta de cuatro niveles que le dio a las personas una imagen clara de cómo y por qué actuaría el Gobierno a medida que evolucionara el brote.

La inversión en infraestructura de salud pública también es importante.

Subestimados en muchos lugares antes de 2020, los sistemas de rastreo de contactos, pruebas efectivas y educación para la salud reforzaron a los mejores, ayudando a socializar el lavado de manos y el uso de máscaras faciales.

Esto ha sido clave para evitar bloqueos económicamente paralizantes, dijo Anthony Fauci, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

La cohesión social ha sido un factor de diferenciación importante en esta pandemia, destacó Alan López , profesor laureado y director del grupo de carga global de enfermedad de la Universidad de Melbourne.

“Si nos fijamos en la sociedad japonesa, las sociedades escandinavas, hay muy poca desigualdad y mucha disciplina en ellas”, expuso López. “Eso se traduciría en una respuesta más cohesiva del país y por eso están en la cima”.

Ventaja de la vacuna

La falta de una respuesta eficaz al virus por parte de Estados Unidos ha sido uno de los desarrollos más asombrosos de la pandemia.

La superpotencia lidera el mundo en casos y muertes, y su reacción a la crisis se ha retrasado desde el principio, desde la escasez de equipos médicos y suministros hasta la falta de coordinación en los esfuerzos de pruebas y rastreo y la politización del uso de máscaras.

La administración del presidente saliente Donald Trump se ha centrado principalmente en tratamientos y vacunas. Se asignaron unos USD 18.000 millones a los desarrolladores de dosis para acelerar su trabajo en una iniciativa conocida como Operation Warp Speed, incluso cuando los estados pidieron ayuda financiera para enfrentar la crisis.

Este único índice impulsó a EE.UU. en el ranking de Bloomberg: la creciente carga de casos y el aumento de muertes significa que, de lo contrario, estaría 11 peldaños más bajo. La extraordinaria eficacia de las vacunas de ARNm experimentales, que podrían autorizarse para uso de emergencia en el territorio estadounidense partir del próximo mes, puede marcar un punto de inflexión.

Mientras que algunos otros lugares también tienen acuerdos con la misma cantidad de desarrolladores de vacunas, EE.UU. ha ordenado la mayor cantidad de dosis en el mundo: más de 2.600 millones, de acuerdo con acuerdos de suministro potenciales y finalizados seguidos por investigadores del Duke Global Health Innovation Center. Aún así, siguen existiendo desafíos monumentales en la distribución de vacunas en todo el país.

“En el caso de EE.UU., lo único que han hecho bien es que han financiado más I+D, no solo para empresas con sede en el país, sino para compañías de todo el mundo”, explicó Bill Gates en el Foro de Nueva Economía de Bloomberg este mes. “Eso fue algo bueno. Eso fue un favor para el mundo. Estados Unidos está en la parte de atrás del grupo”.

Canadá también ve reforzado su puesto por su enfoque en vacunas, habiendo firmado acuerdos de suministro para hacerse de cinco inyecciones diferentes en las etapas finales de desarrollo y asegurando una cantidad de dosis suficientes más que suficiente para su población.

La Unión Europea, que está forjando acuerdos sobre vacunas como un bloque, tiene tres acuerdos finalizados.

China también obtiene una alta puntuación en el acceso a las vacunas, aunque sus acuerdos son en gran parte con sus propios desarrolladores locales, que han proporcionado comparativamente menos información sobre la eficacia de sus inyecciones que algunas empresas occidentales.

En la batalla de las superpotencias, China prácticamente ha eliminado el virus dentro de sus fronteras, pero obtiene puntuaciones más bajas que Estados Unidos en el indicador de cobertura sanitaria universal prepandémica, que mide la eficacia de un sistema sanitario.

Rusia prepara la Sputnik V, su vacuna contra el coronavirus (Andrey Rudakov/Bloomberg)

En general, el indicador de Acceso a las Vacunas covid refleja el poder perdurable de las naciones ricas y grandes, incluso si algunas no han logrado contener el virus.

Las economías en desarrollo más pequeñas que han logrado acuerdos lo han hecho en gran medida al ofrecer albergar ensayos clínicos y fabricación de vacunas.

“Los países grandes se han asegurado de ser los primeros en la cola, a veces con medidas extremadamente completas”, dijo el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, de este mes. “Puedo entender esa urgencia política. Creo que es una realidad que se saldrán con la suya”.

Valores atípicos y sorpresas

Los países han tomado medidas diferentes respecto a la pandemia.

El Ranking de Resiliencia covid de Bloomberg expone algunas verdades incómodas para las naciones que alguna vez fueron consideradas las más avanzadas del mundo. Desde el 23 de noviembre, los principales países europeos como el Reino Unido y Francia se encuentran en la mitad inferior de la lista.

La conectividad ha surgido como una maldición en la era de la pandemia: ciudades globales como Londres, Nueva York y París se convirtieron en epicentros donde las primeras infecciones correspondieron a viajeros de otros lugares.

Lugares como Tailandia y Singapur, que dependen altamente del turismo, han visto mayores golpes en sus economías.

Por el contrario, países en desarrollo como Pakistán y Bangladesh se han beneficiado de su relativa lejanía. Sus poblaciones también son mucho más jóvenes en promedio, lo que ha ayudado a mantener bajas sus tasas generales de mortalidad. Las pruebas limitadas y los datos de mala calidad oscurecen la imagen en estos lugares, aunque la notificación de casos y muertes está ocurriendo en todas partes.

Europa occidental se encuentra ahora en medio de una ola feroz que ha obligado a los gobiernos a imponer nuevos bloqueos. La contención lograda en la primavera se deshizo al aliviar las restricciones, lo que permitió que los veraneantes volvieran a sembrar el virus.

Bélgica tiene la peor tasa de mortalidad general de las 53 economías: el virus arrasó en los hogares de ancianos. Esta posición también es producto de la decisión de las autorirdades de registrar todas las muertes en hogares de ancianos en el punto álgido del primer brote como relacionadas con covid-19, incluso sin un diagnóstico oficial a través de pruebas.

Reino Unido, Italia y Francia han visto cómo los casos y las muertes se han disparado en los últimos meses, y el bloqueo más estricto de Francia lo ha hecho descender en el Ranking.

La tasa de pruebas positivas de Francia aumentó a más del 20% a principios de noviembre desde alrededor del 1% en julio. Después de imponer un nuevo bloqueo el 30 de octubre, la tasa cayó por debajo del 12% a partir del 23 de noviembre.

Suecia, que en un principio fue señalada por evitar bloqueos, ahora tiene una puntuación relativamente alta en casi todas las métricas de Bloomberg, y ocupa el puesto 16 en general.

Después de una ola inicial de muertes entre las personas mayores, el desempeño de ese país en los indicadores refleja menos casos, muertes y menos interrupciones que en otras partes de Europa.

Un enfoque menos disruptivo es más sostenible a largo plazo, afirmó Hitoshi Oshitani, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Tohoku y arquitecto clave de dicha estrategia en Japón.

“No creo que este virus desaparezca en los próximos meses, y probablemente en los próximos años, así que tenemos que encontrar la mejor manera de vivir con él”, aseguró Oshitani en una entrevista.

La trampa de la pobreza

Si bien es posible que se hayan equivocado por la naturaleza insidiosa del virus, las economías avanzadas como EE.UU. y Alemania han visto cómo su capacidad de prueba y la de los médicos para prevenir las muertes por covid-19 pueden mejorar con el tiempo.

Estas ventajas no existen en América Latina, la región más devastada por la pandemia. Ocupa la mitad inferior del Ranking, con México en el peor de los 53.

La última tasa de pruebas positivas disponible en el país es de un enorme 62%, lo que sugiere que la cantidad de infecciones no detectadas está muy extendida.

Los funcionarios mexicanos han reconocido que el número de muertos en el país probablemente sea significativamente más alto que los datos oficiales, debido a la cantidad limitada de pruebas.

Brasil, país con el tercer brote más grande del mundo después de India y EEUU, ocupa el puesto 37.

Al igual que lo ha hecho Trump, en varias naciones de Latinoamérica se ha minimizado repetidamente la amenaza del coronavirus.

Entrega de Alcohol y Barbijos por la Municipalidad de Ushuaia

Este enfoque de liderazgo “arrogante”, sumado a la falta de redes de seguridad social y sistemas de salud pública sólidos, ha empeorado la crisis en la región, dijo Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Centro de Estudios Wilson Center de Washington DC.

América Latina es la región más urbanizada del mundo y gran parte de la población vive en condiciones de hacinamiento donde el distanciamiento social es difícil. La alta proporción de personas que dependen del trabajo informal y los salarios diarios significa que pocos están dispuestos a quedarse en casa.

“Las grandes disparidades entre la atención médica pública y privada han alcanzado a la región, al igual que otras formas de desigualdad, incluida la educación”, declaró Arnson.

La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, destacó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque la atención se ha centrado en la conmoción en los países desarrollados, es probable que el impacto de la pandemia en las economías emergentes sea más prolongado y sostenido.

En la India, décadas de progreso social y económico han desaparecido porque los niños son sacados de la escuela para trabajar, y el sistema de castas discriminatorio asoma de nuevo a medida que los trabajos escasean en las ciudades.

La pandemia ampliará la brecha entre las naciones ricas y pobres: hasta 150 millones de personas serán empujadas a la pobreza extrema para fines del próximo año. Esto retrasará el progreso en la reducción de la pobreza en tres años, según el Banco Mundial.

En lugares como el África subsahariana, la crisis tiene una larga estela.

“Estamos viendo que en África hay muchas más muertes por la interrupción de la atención primaria de salud, incluida la vacunación. Eso ha creado un número de víctimas mayor que el que realmente ha causado el coronavirus”, expuso Bill Gates, quien también señaló la interrupción en la educación como un gran revés.

“Necesitamos reconstruir en esos países y debemos poner en marcha la innovación. Es, diría yo, un revés de al menos tres o cuatro años para África”.

¿Qué sigue?

Invierno, vacunas, mutación del virus: las perspectivas de la pandemia siguen siendo inciertas en 2021 y más allá.

Aún así, después de haber soportado un año de lucha contra el covid-19, los gobiernos y las poblaciones ahora tienen una mejor comprensión del patógeno, la mejor manera de frenar su propagación y mitigar el daño que inflige.

A medida que los datos cambien en los próximos meses, el Ranking de Resiliencia covid de Bloomberg también cambiará; actualizaremos la imagen a medida que evolucione.