Argentina, con muy alto riesgo de reaparición de poliomielitis: “Un solo caso sería una catástrofe epidemiológica”

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) clasificó a la Argentina como un país de muy alto riesgo de reaparición de poliomielitis debido fundamentalmente a la caída sostenida en las tasas de vacunación. La misma suerte corrieron Perú y Haití. Esto pese a que este mes se cumplen 40 años sin poliomielitis en el país ya que el último caso reportado data de 1984, en Salta. Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que la amenaza continúa, tal cual manifestó el Ministerio de Salud de Mendoza.

“La Organización Panamericana de la Salud hace una evaluación de distintos ítems para clasificar a los países como de riesgo habitual, riesgo moderado, alto riesgo, muy alto riesgo, evalúa coberturas de vacunación, sistemas de vigilancia epidemiológica, acceso al agua potable, acceso a un sistema de cloacas adecuado, entre otras cosas dándole un peso diferente a cada uno de estos ítems”, en donde claramente las coberturas de vacunación son las que más impacto tienen en el riesgo”, explicó Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia. “Por eso, luego de esa evaluación, Argentina junto con Haití y con Perú han sido catalogados como países de muy alto riesgo de reintroducción de poliomielitis en la población, sobre todo en niños, porque afecta a menores de 15 años y especialmente a menores de 5″, agregó. En ese marco, recalcó que es fundamental vacunar para minimizar el riesgo de contagio.

Poliomielitis: La vacuna se encuentra en el calendario de vacunación, por lo que es gratuita para el grupo objetivo. Se aplica a los 2, a los 4, a los 6 meses y un refuerzo a los 5 años. Actualmente, en el país se aplica la vacuna IPV (Salk), que se coloca por vía intramuscular.

Baja en la vacunación de niños

Aguilar reconoció que las coberturas de vacunación vienen bajando hace una década en todo el país y en toda la región de las Américas y parte del problema es que las nuevas generaciones no estan habituadas a ver casos de algunas enfrendades como esta.

“Hay múltiples factores, pero en lo personal creo que el factor que más peso tiene es la falta de percepción de riesgo. Generaciones de papás y de abuelos nuevos que nunca han visto polio, nunca han visto sarampión, nunca han visto hepatitis A y, por lo tanto, muchos se plantean ¿para qué voy a vacunar contra estas enfermedades si no existen? Y la realidad indica que no las vemos gracias a las vacunas. En la medida que la cantidad de vacunados disminuya, empieza a aumentar el riesgo de reaparición de estas enfermedades, lo cual sería muy grave”, remarcó.

Es fundamental que se vacunen los chicos, resaltó. Y explicó por qué. La poliomielitis “es una enfermedad que produce una afectación del sistema nervioso generando parálisis y secuelas de por vida y, en algunos casos, la parálisis afecta los músculos respiratorios y genera muerte. De ahí esas imágenes que se ven, que son bastante tétricas, de niños en pulmotores porque los pulmotores eran cilindros de acero suplían la acción de los músculos respiratorios, por eso era también conocida como parálisis infantil”.

Y entonces, hizo una declaración que da cuenta de la problemática: “Polio endémica por virus salvaje sigue habiendo en Afganistán y en Pakistán y un solo caso de polio sería considerado una catástrofe epidemiológica”.

Cómo es la poliomielitis

Desde el Ministerio explicaron que la poliomielitis es una enfermedad que se contagia de persona a persona; el virus puede estar presente en la materia fecal, en el agua o en alimentos. Luego de alojarse en el intestino, ataca al sistema nervioso, pudiendo causar la muerte, parálisis o dejar otro tipo de secuelas motrices.

“La poliomielitis o polio es una enfermedad que causó estragos en todo el mundo. En Argentina, los brotes en la década del 50 afectaron a miles de personas. En 1956, se produjo la mayor epidemia de la historia en el país: 6.496 casos notificados. Una imagen representa claramente lo que fue la polio y sus devastadores efectos: salas de hospitales con pulmotores uno al lado del otro”, recordó el área.

En marzo, murió Paul Alexander, el hombre que vivió más de 70 años en un “pulmón de hierro” por las consecuencias de la poliomielitis

Y agregó: “En Argentina, el sarampión, la rubéola y la poliomielitis son enfermedades que están eliminadas. Esto quiere decir que ya no circulan dentro de nuestro país. Sin embargo, aún provocan brotes en otras partes del mundo. Con la dosis adicional de estas vacunas se puede dar mayor protección a niñas y niños y evitar que esas enfermedades resurjan en Argentina”.

En tanto, desde el hospital Garrahan, de Buenos Aires, se muestran optimistas y aseguran que la erradicación de la poliomielitis está cada vez más cerca gracias a la vacunación. “Gracias a la efectividad de las vacunas contra la poliomielitis, estamos cerca de su erradicación definitiva. De los tres serotipos conocidos de poliovirus salvaje (1, 2 y 3), el 2 no circula desde 1999 y el 3 desde 2012. De esta manera, fue certificada oficialmente la erradicación mundial de ambos serotipos, en 2015 y en 2019 respectivamente”, argumentaron.

Campaña de vacunación contra la poliomielitis en Mendoza

La vacuna se encuentra en el calendario de vacunación, por lo que es gratuita para el grupo objetivo. Se aplica a los 2, a los 4, a los 6 meses y un refuerzo a los 5 años. Actualmente, en el país se aplica la vacuna IPV (Salk), que se coloca por vía intramuscular.

“Los equipos sanitarios de la provincia estarán completando esquemas de vacunación para sostener una provincia sin poliomielitis”, anunció el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza para informar que del 1 al 30 de octubre se realizará una campaña a través de la que se busca completar el esquema de vacunación a niños menores de 5 años.

“Se conmemoran 40 años sin polio salvaje en la Argentina y por eso el lema es 30 días para sostener 40 años sin poliomielitis en el país”, dijo Aguilar y subrayó: “Los chicos se tienen que vacunar”.

Estas acciones se realizarán en todos los centros de salud y en hospitales públicos. Para ello, se dispuso el sitio https://guia-salud.mendoza.gov.ar/, donde se podrán consultar los sitios habilitados más cercanos a cada domicilio.

“Nunca es tarde para recuperar esquemas”, afirmó Aguilar al ser consultada sobre la posbildad de que haya chicos mayores que no hayan recibido la vacuna. “Si hay algún papá que tenga dudas, si no tiene las vacunas completas, que se acerque al centro de salud o al vacunatorio más cercano para que lo asesoren sobre si le faltan dosis o no. En Argentina, por la situación epidemiológica actual, nosotros recuperamos esquemas hasta los 18 años inclusive, pero haciendo foco sobre todo en los más pequeños, menores de 15 años y sobre todo menores de 5″.