Arbolito de Navidad: estos son los adornos que no pueden faltar para atraer las buenas energías

El espíritu navideño ya está entre nosotros y con él llega la hora de decorar nuestro hogar para las fiestas y algo que no puede faltar es el árbol. ¿Todavía no lo armaste? ¿Aún no sabés cómo adornarlo?

Te presentamos, a continuación, las últimas tendencias para decorar tu árbol esta Navidad. La lista de las cosas que no pueden faltar:

Campanitas para las buenas energías

Se dice que llaman a las buenas energías, su sonido es una invitación a las buenas vibras del universo, pueden ser siete.

Llave para abrir nuevos caminos

Representa el progreso y los deseos de abrir nuevos caminos para el año venidero.

Pececitos

Los peces simbolizan el alimento.

Bolsita o puñado de arroz

Para la abundancia.

Estrella para la buena guía

Generalmente es la punta del árbol, representa a la estrella que guía a los reyes de oriente a la ciudad de Belén para presenciar el nacimiento del niño Jesús.

Sol

Para fortalecer nuestra energía vital