Apareció la nena de 4 años que era intensamente buscada: se la había llevado su madre biológica

La desaparición de una nena de 4 años, quien había sido vista por última vez por sus madre adoptiva ayer -martes- a las 12:30 en la vereda de su casa, mantenía en vilo a todos los vecinos de Perdriel (Luján) y la búsqueda había comenzado a replicarse y expandirse por toda la provincia. Sin embargo, cerca de las 0 de este miércoles fue la propia madre biológica de la nena quien -vía Facebook- confirmó que la pequeña se encontraba con ella. El detalle es que la madre biológica y la madre adoptiva son hermanas.

La Justicia de Familia y Minoridad deberá resolver quién queda con la tutela de la niña.

Más allá de la tranquilidad de conocer ya el paradero de la nena -identificada con las iniciales V.L.D.-, la preocupación de los padres adoptivos de la niña (quienes realizaron los trámites judiciales cuando la niña tenía apenas 6 meses) se mantiene en estos momentos. Y es que, según relataron desde la familia, la nena fue retirada por la fuerza de la casa en la que vive por la madre biológica, quien ya ha avisado que no tiene voluntad de separarse de V.L.D. ni regresarla a su familia adoptiva.

“Anoche, cerca de las 0, la madre biológica de mi nieta escribió un comentario a Facebook pidiendo que no la buscaran más a la nena porque la tenía ella. Ella se llevó a mi nieta, unos días antes había entrado hasta la cochera de la casa de mi hijo haciéndose la pesada y le dio a mi nuera (NdA: mamá adoptiva de la niña) un papel falso para llevársela, aunque no pudo. Mi hijo ha ido a la fiscalía anoche, pero no pudo ni siquiera cruzarse con su hija y esta mujer”, destacó Marta Arenas, madre del papá adoptivo de V.L.D. a Los Andes. La mujer indicó, además, que la madre biológica de la niña les dijo que nunca más volverían a ver a la pequeña.

“Mi nuera y mi hijo tienen todo firmado para la adopción, la adoptaron cuando ella tenía 6 meses. No sabés cómo están mi hijo y su esposa, la cuidaban todo el tiempo, la habían criado”, agregó Marta con respecto a la situación particular que están atravesando a nivel familiar.

Según denunciaron los padres adoptivos de la niña, el martes su madre -quien es tía biológica de la niña- estaba en la vereda y se disponía a llevarla al colegio. En un momento, la mujer ingresó a la casa nuevamente a buscar su teléfono celular, y cuando regresó a la vereda la nena ya no estaba. La pareja, que vive en Cuadro Estación (Perdriel), radicó la denuncia en la Oficina Fiscal 11 y relató la situación que habían vivido días antes, cuando la madre biológica entró a su casa de forma violenta con intenciones de llevarse a V.L.D.

“Esa señora está con ayuda psicológica y psiquiátrica, tiene problema de adicciones”, agregó Marta Arenas, quien destacó que la madre biológica de su nieta vive en Jocolí y tiene una prohibición de acercamiento a la niña justamente por esos problemas de adicción.

La situación judicial

Hasta este martes, la niña estaba a cargo de su tía, quien además es la madre adoptiva de la niña y tiene la tutela dispuesta por un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Según explicaron fuentes judiciales, al desaparecer la niña del domicilio de la tía, se realizó una denuncia por averiguación paradero.

Durante la noche de este martes -ya casi en los primeros minutos del miércoles- la madre biológica de V.L.D., la niña y la abuela de la pequeña se hicieron presentes en la fiscalía. “Por el momento, la niña se va a quedar bajo la custodia de su abuela hasta tanto se defina la tutela para su tía o su madre. La causa está en la Fiscalía correccional como Averiguación hecho y, por ahora, no se ha imputado a la madre por ningún delito”, destacaron.

En tanto, se está a la espera de informes del mencionado ETI y de los juzgados de familia para ver si efectivamente había una prohibición de acercamiento de la madre para con la pequeña.