Aparecieron 15 delfines muertos en Río Negro e investigan las causas

Aparecieron 15 delfines muertos en las playas del Puerto San Antonio Este, ubicado a 65 km de Las Grutas por ruta 3. Además de la conmoción en la localidad, el hecho despertó inquietud en la comunidad científica, porque se trata del primer varamiento masivo de la especie que se registra en Río Negro.

El desafortunado episodio se produjo el martes por la tarde. Un equipo de biólogos marinos, encabezados por la Magdalena Arias, deberán realizar una necropsia de los animales en las instalaciones de la sede local de la Universidad del Comahue.

Huyeron perseguidos por orcas

La hipótesis planteada por el momento es que los animales huyeron hasta la costa perseguidos por una familia de 8 orcas y no pudieron salir.

“Cientos de delfines estaban siendo perseguidos, tenemos registro del evento por un dron. En el medio de la desesperación, se acercaron a la costa, a la zona de la Bahía, a la Mar Grande y a la Conchilla y no pudieron salir”, contó Arias, en diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. “Los delfines están dentro de las dietas de las orcas. Las orcas se alimentan de delfines, no es la primera vez que pasa en Río Negro”, explicó la bióloga.

En unas impresionantes imágenes captadas por el dron de Franco Dorini, un joven que reside en la villa pesquera, puede verse la persecución a la que fueron sometidos los delfines, y su desesperada huida.

Muerte por ataque cardíaco

Los delfines, que tienen como hábitat las profundidades del mar, quedaron atrapados en algunos de los canales o bancos de arena que se forman cuando desciende la marea. Se sospecha además que el estrés de la situación les provocó un ataque cardíaco. Sin embargo, hasta la necropsia, no es posible saberlo con certeza.

Magdalena Arias remarcó también que “con el análisis de la necropsia podremos saber la dieta de los delfines, analizaremos los órganos reproductores, los contaminantes por metales pesados en hígado, riñón y tomaremos muestras de piel y grasa para estudio genético”. “Le daremos un marco educativo, muchos estudiantes participarán de las disecciones”, destacó.