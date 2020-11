Dentro de las actividades que vuelven a funcionar con una nueva normalidad y que quedaron especificadas en el último decreto provincial, están las guarderías y jardines maternales y los centros de rehabilitación para personas con discapacidades o estimulación temprana. Bajo protocolos, se ponen en marcha estos espacios de educación y salud.

Jardines: con turnos, grupos y zonas

Las jornadas en las instituciones públicas y privadas “iniciarán de manera gradual; se organizará por turnos y horarios para cumplir con el distanciamiento social de dos metros”, indica el instructivo de la Dirección General de Escuelas

Serán 10 personas por “clase”, entre docentes y niños y con una ocupación del 50 por ciento del lugar. Sólo los menores de 2 años estarán exceptuados de usar tapabocas y se pedirá el lavado de manos frecuente, con utilización de toallas descartables.

Otro punto es la ventilación de los ambientes cada dos horas.

En el ingreso estará señalizada la “Zona sucia”. Aquí se realizarán los cambios de calzado del personal y alumnos, los cuales se guardarán en bolsas herméticas y rotuladas.

También se determinará una “Zona de aislamiento” y se usará en caso de que se detecte a alguien con sintomatología de coronavirus. Las personas quedarán allí hasta recibir atención médica.

Los alumnos no podrán llevar mochilas, si no que al comienzo de la semana dejarán una bolsa con mudas de ropa y efectos personales. Los docentes harán lo mismo y garantizarán la limpieza y cuidarán que no se compartan materiales trabajo y utensilios de cocina.

Por último, a los padres se les solicitará no ingresar y esperar a sus hijos afuera.

Centros de rehabilitación, entre la virtualidad y la presencialidad

“Se puede evidenciar en la población con discapacidad o trastornos en su desarrollo un incremento del déficit funcional en diversas áreas (físicas, del lenguaje, deglutorias, cognitivas y psicológicas), en pacientes a quienes se ha dejado de atender, sumado al descenso de actividad física por el confinamiento”, reza como introducción el protocolo del Ministerio de Salud que habilita nuevamente la atención directa de pacientes.

Esto se dará en casos donde el cara a cara con el profesional sea esencial, manteniendo para el resto de los tratamientos la distancia.

Los especialistas de cada instituto harán estos análisis y a quienes convoquen les asignarán un turno y una sesión que será de menor tiempo al que se utilizaba antes.

En el lugar se utilizarán todas las medidas de prevención, tanto para el profesional, paciente y acompañante, y se llevará una lista de las personas que asistan con sus datos.