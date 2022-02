Ana Delfina Carbonell, reina de Luján: “El departamento más bello de la provincia”

Feliz y sorprendida. Así se siente Ana Delfina Carbonell desde el pasado sábado 19, cuando en el espectáculo denominado “Vendimia de la Transformación”, su nombre resonó entre 15 postulantes y se consagró reina.

La celebración se realizó en el marco de una semana plena de actividades culturales y Feriagro 2022, que tuvieron como centro el Espacio Multicultural de Luján de Cuyo.

La candidata, oriunda de Mayor Drummond, tiene 19 años, estudia Arquitectura en la Universidad Maza y asegura, con su sonrisa amplia, que siente una gran responsabilidad y un verdadero honor al representar al departamento donde vivió toda su vida. No solo ella sino toda su familia.

Lo cierto es que el sábado pasado, con una puesta en escena centrada en la danza, la actuación, la producción audiovisual con imágenes de archivo del departamento y música grabada en estudio, los espectadores se trasladaron al pasado, experimentaron el presente y proyectaron el futuro de Luján. Fue una noche inolvidable. Hasta que llegó el momento de que Guadalupe Althabe, luego de portar durante dos años el cetro departamental, entregara la corona a la nueva soberana de Luján, Delfina.

¿Qué sentiste cuando te coronaron reina?

Estoy feliz de poder devolverle a Luján lo mucho que me ha dado siempre. Siento que una gran oportunidad pasó delante de mí y he decidido tomarla. Desde el escenario podía contemplar que mi papá estaba más impaciente que yo. Pude ver que cuando me nombraron casi se muere.

¿Cómo se compone tu familia?

Mi mamá es Ana, farmacéutica, tucumana aunque radicada en Mendoza desde hace años; mi papá es Guillermo, ingeniero en Construcciones y mi hermana menor, Guillermina de 17 años. Ella está en la secundaria y espero que algún día siga mis pasos.

¿Qué significa Luján de Cuyo para vos?

Luján es, sin dudas, el departamento más bello y turístico de la provincia. Creo que es, además, el más completo porque tiene de todo, una gran oferta para todos los gustos y un capital enorme, además de gran potencial.

¿Estás de novia, practicás algún deporte, que otras actividades realizás?

No, por ahora no tengo novio, tengo muchísimas amigas. Además de estudiar arquitectura, siempre tengo un tiempo para otras actividades. Soy volante en mi equipo de hóckey del club Los Tordos, una de mis grandes pasiones. También tengo un emprendimiento de pastelería y estudio inglés.

¿Podés contarnos sobre tu proyecto social?

Mi proyecto social está destinado a la gente de mi departamento relacionado con la creación de una plaza para niños con discapacidad. En Luján no tenemos y creo que tampoco existe en la provincia, por eso la idea me entusiasma mucho. Estará adaptada y equipada para personas con dificultades motrices. Si bien el año pasado trabajé en una materia de la facultad sobre una iniciativa denominada espacio universal, el proyecto que elaboré contempla una plaza para que todos los niños, incluso con discapacidad, puedan divertirse en un espacio público.

Nieta orgullosa

Ana Delfina se refirió a su abuelo, a quien si bien no conoció, es consciente de que fue una personalidad muy apreciada y conocida en Luján de Cuyo: el médico Douglas Leycester Carbonell. Fue un pintoresco pediatra y, entre otras cosas, fundó el Peumayén Rugby Club.

Tenés una rica historia familiar ¿no?

Al club lo fundaron en 1955, cuando un grupo de jóvenes de Luján de Cuyo, impulsados por este hombre de vital importancia para la historia de la región, quiso darle forma a un nuevo deporte en la zona: el rugby.

Ana Delfina Carbonell Reina de la Vendimia de Luján 2022.

¿Cómo te llevás con tus colegas?

Las conocí en los días previos y fue muy lindo el proceso y las actividades compartidas. Me tenía fe pero después la perdí. Por eso, cuando me nombraron, en cierto modo fue toda una sorpresa. Esta edición de la celebración departamental tuvo algunas particularidades y, por tratarse del regreso del suceso cultural más importante en su esquema convencional, estuvo impregnada de una emoción compartida “incomparable. Es que, como dije antes, soy muy arraigada al departamento y en especial a Drummond. Mis abuelos también eran de acá, amo mi lugar.