Ampros confirmó que esperan el detalle final para saber cómo impactará el salario de los médicos.

El Gobierno de Mendoza formalizó ayer una nueva oferta a la Asociación de Profesionales de la Salud (AMProS) luego de idas y venidas sobre el porcentaje final y con el anuncio de un paro previsto para este viernes. La propuesta se asemeja a la presentada a los trabajadores públicos y busca mejorar aspectos específicos sobre los adicionales.

La secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, explicó que se trata de una mejora de un 10% en los adicionales. Mientras que también sigue en pie, un aumento del 90% a octubre, como el resto de los empleados estatales.

“Agregaron un adicional específico que es transversal a todos los profesionales de la salud y que es una suma de varios adicionales y se le subió un 10% más. Es un incentivo más que suma a la recuperación del poder adquisitivo, pero la simulación todavía no la tenemos”, manifestó Iturbe.

La referente de Ampros admitió que “ve complicado que los trabajadores de la salud acepten el acuerdo debido a la falta de medidas para abordar el déficit humano” A la vez que destacó la gravedad y estructuralidad del problema y afirma que la aceptación dependerá de la continuidad de un plan más profundo.

En ese sentido, tal como se expresó en una convocatoria de prensa en el Hospital Notti, alertó sobre la falta de profesionales y especialidades médicas que afectan a que “la gente no esté teniendo acceso a la salud, no están llegando a tiempo con la salud de los mendocinos, porque no hay recurso humano. Los turnos son de acá al año que viene, y las enfermedades se agravan”.

Aguardan las simulaciones

La referente de los profesionales de la Salud afirmó que están esperando las simulaciones para saber cómo será la mejora en los bonos y a la vez poder contar con los listados de los cambios de régimen que posibilitarán un panorama más claro, como las mayores dedicaciones.

“Veo muy complejo este problema, porque no tenemos nada para los recursos humanos críticos y para los concursos. Si no hay un plan no sabemos si lo van a aceptar”, admitió.

Para el viernes está anunciado un paro de Ampros, de no llegar a buen puerto la negociación con el Gobierno de Mendoza.