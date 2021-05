Alumnos de una escuela de San Rafael anunciaron que no asistirán a las aulas por los contagios

En una decisión inédita en Mendoza, los alumnos y alumnas de la escuela Técnico Agropecuaria Seizo Hoshi de San Rafael comunicaron mediante una carta abierta que no asistirán a la institución por el alto grado de contagios de Covid-19 que registra ese departamento del Sur provincial.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) se decidió mantener las escuelas abiertas pese al DNU de la Nación que colocaba a la provincia como zona en alerta epidemiológico, donde estipulaba como medida preventiva suspender las clases presenciales.

Sin embargo, el Gobierno provincial decidió adecuar las clases locales bajo un sistema mixto entre presencialidad y virtualidad que incluye un estricto protocolo para cuando los estudiantes acuden a las aulas. Esto acompañado con un esquema de vacunación para docentes.

Con la decisión estudiantil, la escuela secundaria de Real del Padre se convertiría en la primera institución en suspender la presencialidad por una decisión unilateral, en este caso por parte de los estudiates: “Los alumnos y alumnas abajo firmantes no asistiremos a clases presenciales durante el periodo en que la curva epidemiológica de la zona se mantenga en valores que no puedan asegurar un bajo nivel de contagio. Consideramos que esto no es un capricho, sino un derecho adquirido en luchas precedentes de miles de estudiantes para que su voz fuera escuchada y atendidos sus justos reclamos”, fundamentaron.

“Los contagios siguen siendo altos, ocasionando muchas pérdidas de vidas en familiares, vecinos y amigos. Estamos en una situación muy difícil, en la que las y los estudiantes tomamos la decisión de cuidar a nuestros familiares y a nosotros, como forma de responsabilidad social”, agregaron. Y aseguraron: “Los padres y profesores de nuestra institución elevaron notas solicitando el pase a la virtualidad explicando estos y más motivos. Notas que han sido ignoradas o rechazadas por la superioridad”.

Esta escuela ya había suspendido la presencialidad durante dos semana de abril por casos positivos en alumnos y docentes.

La carta completa