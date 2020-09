Alumnos de 5to tendrán plazo hasta abril para acreditar el año

Atípico es poco para resumir lo que ha sido este año. Difícilmente haya una única palabra para describir el 2020. Porque, como cuando uno quita la latita de la base en la pila, todas las estructuras se vinieron abajo a raíz de la pandemia de coronavirus. Y el sistema educativo no fue la excepción.

Sin una fecha tentativa por el momento para el regreso a la presencialidad plena en las aulas, desde el Ministerio de Educación confirmaron que analizan la posibilidad de que los alumnos de quinto año terminen la secundaria el 30 de abril del 2021. Sin embargo, por el momento es solo una de las posibilidades que se manejan en este contexto inédito; y no contemplaría a la totalidad de estudiantes del último año. Sería para aquellos con “trayectorias débiles”, es decir, que no logren aprobar los aprendizajes prioritarios ni completar la promoción en diciembre (el calendario se mantiene tal y como había sido planificado inicialmente).

“Para este año, se estableció que a partir de mayo la acreditación de los chicos se vaya haciendo a medida que vayan aprobando aprendizajes. La diferencia fundamental es que se hace un seguimiento de cada uno de los estudiantes; los docentes van volcando sus notas y asistencias en el GEM para conocer la trayectoria individual de cada alumno e ir siguiéndolos uno por uno. Así se va siguiendo la acreditación de contenidos, y aquellos que tienen trayectorias fuertes y van cursando y aprobando, se lo acredita. En tanto, con aquel estudiante que en este ciclo lectivo no apruebe algún aprendizaje prioritario, se llevará adelante una promoción acompañada el año que viene; y comenzará a cursar lo que no aprobó este año. Esto mismo se traspola al quinto año, y a los chicos que egresan este año. Quien acreditó los conocimientos y pudo aprobar en diciembre, quedará aprobado. Con quien no aprobó los aprendizajes prioritarios, se seguirá trabajado hasta fines de febrero. Y, de ser necesario, podría seguirse hasta abril”, explicó detalladamente el director de Educación Secundaria de la DGE, Emilio Moreno.

La promoción ya no tendrá que ver con exámenes puntuales y específicos, sino con todo un proceso de acompañamiento por parte de los docentes; y este es el que podría extenderse hasta el 30 de abril (en caso de ser necesario, y siempre y cuando el Ministerio de Educación de la Nación confirme esta posibilidad).

Graduación tardía

Si bien esta forma de abordaje se llevará adelante con todos los chicos del secundario que no logren promocionar sus contenidos antes de fin de año o de febrero, lo diferente en el caso de quienes cursan quinto año es que en 2021 no estarán cursando en simultáneo otro año. Por lo que la graduación podría darse a finales de abril.

“En vez de una mesa en febrero como se tenía hasta ahora, los chicos con trayectorias débiles van a tener un acompañamiento constante. Van a seguir con clases -presenciales o virtuales- hasta que puedan aprobar esos aprendizajes. Si bien aún no sabemos cuándo podría regresar la presencialidad, cuando llegue ese momento estos alumnos tendrán prioridad para regresar a las aulas”, continuó el funcionario.

En lo que es secundaria orientada de Mendoza, hay 9.400 adolescentes que están terminando el nivel este año. Y aunque no hay un número ni una estimación de aquellos con trayectorias débiles en el grupo, en general (en todo el sistema educativo), 20% de los estudiantes evidencia trayectorias muy débiles.

“El ciclo 2020 mantiene su calendario de cursado normal. Se cambió el esquema de los cuatrimestres, no hay ni cuatrimestrales ni evaluación final; pero el 4 de diciembre termina el cursado. Luego comienza el proceso de el apoyo para quien lo necesita, hasta el 15 de diciembre. Siempre en caso de que sea necesario, se retoma los primeros días de febrero con el apoyo a las trayectorias débiles en general. Y para los quintos se fijaría la fecha del 30 de abril”, concluyó Moreno.

El acompañamiento

Este modelo de trabajo ya se comenzó a implementar en este ciclo lectivo, incluso antes de los forzados cambios que trajo la pandemia. Antes, los estudiantes del secundario tenían una mesa de examen de las materias que se llevaban; pero a partir de este año se cambió por una “trayectoria acompañada”.

“Consiste en una clase distinta y fuera del horario habitual de clases. Es un apoyo de cuatro semanas, con una evaluación formativa y continua que reemplaza a la mesa. Esta forma de trabajo ha dado buenos resultados, ya que casi 90% de alumnos aprobaron de los 3.800 estudiantes de secundaria orientada que participaron”, sintetizó Moreno, quien agregó que también se aplicó con aquellos egresados que tenían mesas en agosto y a quienes se les brindó un mes de apoyo.