Alumnas mendocinas fueron premiadas en un concurso literario internacional

Dos cuentos de estudiantes mendocinas serán publicados en una antología internacional. Se trata de Hambre, de Carolina Blodinger y Violeta Tovar, de la Escuela de Bellas Artes; y de El aroma del pebete y limpiador de Julieta González Román, del Instituto Nuestra Señora del Rosario de Pompeya.

Las estudiantes participaron del premio Itaú de Cuento Digital 2020 cuya entrega de diplomas fue el día 27 de noviembre en la provincia de Mendoza. Fue un encuentro cuyo propósito fue reconocer tanto a estudiantes autores de los cuentos seleccionados de la provincia como a sus profesores y escuelas destacadas.

“Este logro creo significa, principalmente, que lo que escribo importa. Al haber ganado me doy cuenta que vale la pena seguir escribiendo, que no solo estoy improvisando garabatos sino que la gente entiende y siente lo que quiero decir, y eso se siente lindo”, dijo Carolina quien agregó que siempre tiene momentos donde piensa que si para de escribir no va a cambiar nada.

“Pero esto me demuestra lo contrario, y obviamente me vuelve feliz”, dijo la joven estudiante de 17 años de la escuela de Bellas Artes.

“Me inspiró un sentimiento que está relacionado con el hambre. Un vacío que no se puede llenar con nada. Por ahí no referido a lo emocional sino relacionado con la existencia. Cuando lo he tenido, he tenido que consumir cosas para mandarlas a fuera, haciendo que todo se deformara, pero igual después terminaba sintiéndome igual de vacía. Tiene que ver con tener hambre cuando uno está aburrido”, explicó.

Cómo fue el concurso

Este año, la Categoría Sub-20 recibió 2.114 cuentos de los tres países participantes: Paraguay, Uruguay y Argentina. De ellos, Mendoza es la provincia que más cuentos presentó en relación a su población estudiantil secundaria.

Con una cantidad de cuentos presentados similar a la del año pasado, el Comité de Lectura –compuesto por evaluadores de Argentina, Paraguay y Uruguay, además de los designados por el Ministerio- seleccionó este año 17 cuentos de alumnos mendocinos –y uno de San Juan- para publicar en la Antología de Cuyo, y dos en la Antología Internacional. El año pasado fueron 12 los publicados en la Antología de Cuyo y uno en la Internacional, lo que demuestra una mejora sustancial en la calidad literaria de las obras presentadas.

Durante la ceremonia, Julia González Román leyó su cuento, que luego su profesora Silvana Jofré reveló que tenía un alto contenido autobiográfico, lo cual emocionó a los presentes.

En tanto, el cuento Chocolate con almendras de Regina Cattuti (18), de la Escuela 4024 Bellas Artes recibió la Mención Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos. El cuento será publicado en la Antología de Cuyo.

“Es un cuento que habla sobre diversidad y ser diferente. Me gustó mucho hacerlo y las palabras de las autoridades de la fundación durante la entrega de premios. Me pareció muy bueno que llamen a la lectura y a la escritura de la gente joven”, opinó Regina.

Por otro lado, dijo que si bien parece que la lectura puede parecer algo infravalorado al lado de las series, las películas y la tecnología eso no hace que la lectura sea menos divertida. “Nos nutre de palabras, nos enseña un montón de cosas para manejarnos en la sociedad. Es bueno tener un lado para poder expresarnos y ver el mundo de una manera diferente”, dijo la joven.

Por otra parte, la profesora Sara Crespo del Colegio Rainbow de Capital fue designada Profesora Destacada y Primer Premio de Mendoza por su participación, incentivo y acompañamiento a alumnos cuyos siete cuentos fueron preseleccionados y cuatro de ellos serán publicados. Recibió a modo de reconocimiento un certificado y una orden de compra para una tablet.

Además, el Colegio Rainbow y Escuela de Comercio Martín Zapata fueron reconocidos como escuelas destacadas de Mendoza, por tener cuatro y tres cuentos publicados de sus alumnos, respectivamente. Por este motivo, recibieron como premio certificados y órdenes de compra de equipamiento multimedial.

El Premio Itaú de Cuento Digital es una propuesta innovadora que invita a escritores emergentes a la creación de un cuento utilizando recursos digitales en sus relatos: hipervínculos, imágenes, sonido, GIFs, video y animaciones. Este año hubo un récord de inscriptos con más de 6.000 cuentos participantes entre las dos categorías: General y Sub-20.