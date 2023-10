Altas expectativas en Mendoza por el fin de semana XXL que ya tiene 85% de reservas

Podría decirse que el próximo fin de semana romperá con una racha en que el sector turístico de Mendoza manifestaba una baja en el movimiento, aunque nunca fue bajo. Lo cierto es que las expectativas para el próximo fin de semana XXL son altas, tanto entre los prestadores como en el Ministerio de Turismo local. Las reservas se encuentran al 85%, pero hay quienes esperan incluso una ocupación prácticamente plena. De hecho, actualmente el Gran Mendoza tiene una ocupación de 82%.

“La información que tenemos luego de controlar con asociados nuestros es que habrá una alta ocupación en los servicios en general y en particular en hotelería, enogastronomía y excursiones a la montaña”, afirmó Ricardo Beccaceci, flamante presidente de la Cámara de Turismo.

Guillermo Sallito, de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo, subió la apuesta y cree que la ocupación puede estar cercana al 100%, que dijo que es algo que ha ocurrido mucho desde la pospandemia.

“La ocupación siempre rondó arriba del 87%, al día de hoy la ocupación hotelera es del 95% y se espera que ese 5% se ocupe llegado el fin de semana”, apuntó.

En el mismo sentido se expresó Nora Vicario, ministra de Turismo y Cultura: “Tenemos muy buenas expectativas y haber logrado una fecha de la Copa Argentina en el estadio Malvinas Argentinas le aportó un refuerzo más al destino”, comentó.

Es que por estos días confluyen una serie de variables que potenciarán la llegada de turistas así como el turismo interno. Ya Mendoza cuenta con el privilegio de ofrecer una oferta tentadora, que la ha posicionado como uno de los destinos favoritos del país y ocupa el tercer lugar en las preferencias en el programa Pre Viaje 5. Justamente este programa de incentivo al turismo que devuelve 50% de los consumos en créditos es otro factor favorable: este es el último fin de semana XXL en que podrá aprovecharse ya que su vigencia se extiende hasta el 17 de octubre.

ESperan que el Día de la Madre sea un incentivo más para el turismo Foto. Orlando Pelichotti

A esto hay que sumar la llegada de buena afluencia de turistas extranjeros que se incrementa cada vez más con un cambio favorable tras la devaluación argentina.

Como plus, los chilenos, asiduos visitantes de la provincia, tendrán vía libre en tanto el paso Internacional Cristo Redentor se encuentra abierto y se espera buen tiempo.

Pero asimismo, Beccacecci dijo que la ocupación que esta medida es la formal, los establecimientos que están registrados, pero que es mucho el nivel de servicios y en particular alojamientos informales que están fuera de todo registro y evaluación.

“En los departamentos informales que no están registrados no tenemos idea de cuánto es, sabemos que es mucho (...) cuando antes 100% de quienes trasladaba en mi empresa iban a hoteles hoy no es ni 30%, el resto va a domicilios particulares”, resaltó.

La ministra refirió que hay un gasto per cápita promedio proyectado para el fin de semana de $21.100. Hay que considerar que esto se mide con la noche de cama. A esto hay que adicionar lo que consumen los mendocinos que son excursionistas, hacen mucho turismo interno y consumen diversos servicios aunque no se alojen.

Viento a favor

“Primero y fundamental el fin de semana largo, tener la posibilidad de 4 días para que la gente se desplace en octubre, es un elemento determinante”, dijo Beccaceci.

Consideró que pese a la situación económica de los argentinos, quienes tienen la posibilidad de viajar aprovechan para hacer una escapada que les permite tomarse un descanso en un contexto complejo y agobiante. Como contrapartida destacó que están llegando, por la misma situación económica, una importante cantidad de extranjeros, en particular chilenos, paraguayos, brasileros, peruanos. “Tenemos un buen nivel de turismo receptivo internacional”, subrayó.

Aunque destacó una particularidad: “El chileno tiene un comportamiento diferente del turismo clásico, se mueve por su cuenta, utiliza muchos departamentos, viene a comprar como objetivo fundamental, a aprovechar el beneficio del cambio favorable”.

En tanto Vicario dijo que se dará una conjunción de factores favorables. “Hemos estado chequeando vuelos de Brasil, de Panamá, de Lima y hemos tenido refuerzos en los vuelos Aeroparque -Mendoza, la ocupación es de 85% cuando lo usual es que sea de 82%”, detalló.

Dijo que se han hecho refuerzos en esa última ruta, la más vendida para la provincia. “Mendoza tiene programados más de 115 vuelos desde Aeroparque y estamos superando esta semana los 217 vuelos” (desde ayer hasta dentro de una semana), explicó.

“Se demuestra cada vez que mientras más conectividad hay, llegan más turistas”, refirió y en ese marco explicó que Mendoza tiene un movimiento turístico internacional estable y al reforzar la conexión con Buenos Aires suma ingresos, dado que 90% del turismo internacional ingresó por Ezeiza y Aeroparque.

Turistas chilenos de paseo y de compras en Mendoza. Familia de Santiago de Chile Foto: José Gutierrez / Los Andes

De todas formas, para Beccaceci, el movimiento en los fines de semana largos como este se genera con o sin Pre Viaje, por lo que consideró que con las otras variables no será determinante.

“El Pre Viaje 5 fue bastante restringido, no tuvo ni por aproximación el mismo efecto que los anteriores, primero porque se abrió por un periodo de tiempo muy corto, fue una semana para comprar y decidir e informado sobre la marcha y segundo que se podía viajar en un lapso reducido”, consideró. De todas formas dijo que seguramente una buena proporción de reservas serán por el programa.

Incentivos

Boca se enfrentará con Talleres de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo 15 de octubre a las 21.10, en el estadio Malvinas Argentinas. Para la ministra, este tipo de eventos deportivos es un fuerte incentivo que potenciará el movimiento los próximos días.

Entre los atractivos que propone Mendoza se cuenta la posibilidad de nieve para uso recreativo en el sur, en Real del Pehuenche y senderismo en la zona de volcanes en Malargüe para complementar. Un plus es que este fin de semana es el Día de la Madre: “Quien tiene posibilidad de un paseo, la visita a un lugar gastronómico o una compra lo hará, eso va a fortalecer este fin de semana con un movimiento constante, tanto de turistas externos como de turismo interno”, dijo Vicario.

“Los mendocinos son excursionistas, quizás no se quedan a dormir pero usan los servicios hacen paseos, los espejos de agua están siendo muy visitados, como Carrizal, el Atuel, Potrerillos, todos estarán muy bien este fin de semana si el tiempo esta como se espera”, señaló. Además apuntó que hay 206 bodegas habilitadas dentro del circuito enoturístico y que han explotado como alternativa los sunset. No faltará la oferta cultural habitual.