Covid-19: Revelan cuál es el momento en que más se contagian los médicos

Se especula que el momento de mayor contagio de Coronavirus entre los profesionales de la salud es durante los descansos y, sobre todo, en los periodos de desayuno y almuerzo.

Hasta el momento 197 trabajadores de la salud, sobre todo profesionales, han contraído Covid-19 mientras estaban trabajando.

De hecho, en el anexo VIII del documento de políticas y procedimientos del ministerio de Salud provincial se indica que: “Si bien el contagio en el personal de la salud puede adquirirse durante la asistencia de pacientes, se ha observado que la mayor parte de los casos son de transmisión horizontal entre el PDS (Personal de Salud) y probablemente ocurren mientras comparten actividades académicas, o sitios comunes para alimentación, esparcimiento o baños”.

Esta teoría es compartida desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), quienes reconocen que este planteo se hizo cuando se dieron los contagios masivos en el hospital Lagomaggiore a principios de julio.

“Es un tema que planteamos cuando fue el masivo contagio en el Lagommagiore, había sido en los espacios comunes, en la hora del desayuno y los almuerzos”, explicó Claudia Iturbe, de esta asociación. Advirtió que pidieron protocolos para los espacios comunes con horarios distintos para almorzar, desayunar. “Los lugares donde se cambian y donde duermen, es ahí donde se contagian. Porque muchos de ellos viven 24 horas en el hospital, realizando una guardia, por ejemplo y no están con todos los equipos todo el tiempo”, remarcó y aseguró que es responsabilidad de los lugares de trabajo que se cumplan estas medidas de seguridad. “No es voluntario. No es un descuido, es parte de un protocolo que se debe cumplir luego de dictado”, enfatizó la representante de Ampros.

“El mayor riesgo es cuando no está frente al paciente, porque no tiene el equipo de protección. Es cuando están en contacto con otra gente, cuando deja de utilizar los barbijos, cuando no están trabajando. Ahí es lo más riesgoso”, señaló Sergio Saracco, Jefe de Departamento Toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza.

Según indicó un paciente que se tuvo que realizar un análisis de Covid en el hospital Lencinas, los médicos que le hicieron el test le comentaron que la gran mayoría de los contagios que tiene el personal sanitario se da cuando se juntan a desayunar y a almorzar. “Me dijeron que en ese momento se sacan los barbijos y están mucho tiempo sin ellos, hablando frente a frente. Es muy baja la posibilidad de que se contagien por contacto, que toquen algo contagiados y otro, al tocarlo, se contagie. Porque es muy baja la carga viral en el contacto, tendría que estornudar bien fuerte un contagiado sobre una tostada y que otra persona y se la coma, ahí si podría ser. Me explicaron que no se da en ellos por tocar cosas que haya tocado un contagiado, sino por ese tiempo que comparten juntos sin barbijo”, describió este paciente.

Aunque sin tener pruebas concretas, los profesionales consultados aseguraron que es una posibilidad. “Tiene sentido porque sería el momento en que te sacas el barbijo y si no respetas los cuidados, aumenta el riesgo. Lo primero que habría que ver es si en todos lados tienen los insumos necesarios y después si hubo descuidos”, señaló una médica que prefirió no identificarse. Un radiólogo explicó que es probable que pase si no se adhieren al protocolo. “Por eso nos dividimos en equipos de trabajo, hay muchos médicos afectados en Mendoza. Quizás por algún descuido en la atención también. En mí equipo somos cuatro y si alguno empieza con síntomas, nos tenemos que aislar todos hasta tener resultados negativos”.

Una kinesióloga opinó que que depende mucho de cada profesional y de qué tan consciente sea. “Depende mucho del espacio del que dispongas para sacarte la ropa de contacto y para higienizarte, antes de comer. A veces no te das cuenta qué tocas antes de llevarte la mano a la boca. Es muy complicado en ambiente hospitalario, la verdad que como yo estoy en consultorio y no en hospital, no es tan común. Pero me ha pasado de pensar ¿Toqué algo antes de comer ésto?”.