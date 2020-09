Alfredo Casero se sumó a una propuesta en la puerta de Congreso con insultos al Presidente

El actor Alfredo Casero acompañó a un grupo de personas que estuvo durante la madrugada frente a una de las puertas del Congreso de la Nación manifestándose en contra de la decisión oficialista de continuar con las sesiones legislativas de manera virtual.

En su mayoría con banderas de Argentina, con tapabocas pero sin respetar el distanciamiento social, los manifestantes apoyaban la posición de Juntos por el Cambio de cambiar la modalidad de trabajo y poder discutir leyes en el recinto.

Durante la jornada del martes el oficialismo y la oposición no llegaron a un acuerdo para definir el modo de sesionar. Mientras que desde el Frente de Todos insistieron en seguir con la modalidad de trabajo remota, los diputados de Juntos por el Cambio se presentaron en el edificio legislativo exigiendo participar del debate de manera presencial.

Ante la actitud del kirchnerismo de darle continuidad de la sesión durante la madrugada de manera virtual, un grupo de personas llegó al Congreso pese a la lluvia y el riesgo de contagio de coronavirus para expresar su desacuerdo.

Entre ellos se pudo ver a Alfredo Casero arengando a la veintena de personas que estaban en el lugar y lo escuchaban con mucha atención.

Sin barbijo y con una actitud eufórica, el actor lanzó: “Los únicos independientes somos nosotros”. Y siguió poniendo como ejemplo a una señora de 80 años que le dijo “que tenía miedo y al poco tiempo, al ver a la gente en la calle, dejó de tener miedo y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo”.

“Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, yo me cago en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya estado de derecho y se respete la puta Constitución”, remarcó el humorista y fue ovacionado por los presente.

Para cerrar, intentando un paso de comedia en complicidad con su audiencia, le dedicó unas palabras al presidente de la Nación, Alberto Fernández: “Alberto, andate a la puta que te parió”, concluyó.