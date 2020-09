Alertan sobre fuerte baja en las consultas y estudios para detectar cáncer

En un contexto de pandemia, se pierden de vista otras enfermedades con las cuales se sigue conviviendo y que no disminuyen sus riesgos, sino que por el contrario, aumentan tras no ser detectadas a tiempo. Es el caso de los diferentes tipos de cáncer y enfermedades crónicas no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Todas ellas entre las diez principales causas de muerte en el país.

El llamado de atención llega cuando los profesionales comienzan a informar sobre la disminución de estudios de prevención y diagnóstico realizados. El miedo y la incertidumbre que genera la situación en torno al COVID 19 juegan un papel preponderante en el día a día, y es alto el porcentaje de personas que han dejado de realizarse controles médicos.

La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer ha informado a nivel nacional una reducción de hasta 80% en los estudios de screening durante el 2020. Ante esto, lanzaron una campaña con un mensaje muy llamativo: “Si querés cuidarte salí de tu casa…pero a hacerte tus estudios de control”.

Dr. Jorge Hidalgo, jefe de Oncología del Hospital de Carmen, comentó a Diario Los Andes que es real la disminución en las consultas y en estudios pero que no se puede cuantificar a nivel general, no existe un número integrado de esos datos. En cuanto al cáncer, Hidalgo define que los estudios de detección precoz son los más afectados por el impacto de la pandemia, dado que en un alto grado dependen de la voluntad de las personas. Entre ellos, resalta el PAP y la mamografía, estudios clásicos, que precisan de la participación activa de las pacientes. La importancia de la detección y diagnóstico a tiempo radica en el alto porcentaje de la tasa de curación del cáncer que más afecta a las mujeres, el de mamas.; y a hombres, el de próstata.

El Registro Provincial de Tumores indica, que en el último año registrado, fueron 5079 las personas diagnosticadas. 851 mujeres con cáncer de mama, 133 con cáncer de cuello de útero, 114 con cáncer de endometrio y 106 con cáncer de ovarios. Los hombres diagnosticados con cáncer de próstata fueron 392. En tanto a cáncer de colon, 311 hombres y 266 mujeres, y a cáncer de pulmón, 225 hombres y 116 mujeres.

Los estudios de screening oncológico o tamizaje como mamografía y ecografía mamaria están indicados de anualmente en las mujeres mayores de 40 años, el PAP desde el comienzo de la actividad sexual y control de próstata en los hombres de más de 50. Y la colonoscopia para la detección de pólipos y tumores malignos, para la prevención del cáncer colorrectal.

“Yo realizo biopsias de nódulos y tumores todos los días y llego a ver más de un cáncer por día, en mujeres jóvenes y mayores. Es muy alto el porcentaje, y cada vez más el diagnóstico de cáncer se da en mujeres jóvenes”, alerta la Dra. Ernestina Masiá, especialista en imagenología e intervencionismo mamario, de FUESMEN.

Hidalgo, también coordinador de oncología mamaria y pulmonar del Centro Oncológico de Integración Regional, al ser consultado solicita que a través de la nota se aliente a que no se deje de consultar y hacer estudios. “No se deben perder las oportunidades de controles. Que las personas utilicen todos los medios y busquen alternativas, pero que no se queden sin consultar o realizarse estudios. La mayor parte de los sistemas de salud ofrecen la seguridad para que la consulta pueda realizarse sin correr riesgos. Y en caso de consulta por algo en particular, buscar un lugar especializado, porque no deberían tener problemas”, advirtió el profesional.

Al principio de la cuarentena era esperable que la gente postergara los controles de rutina, pero al extenderse, los profesionales buscan la manera de adaptarse a la situación para que los pacientes puedan realizarlos.

Las mujeres que no cuentan con cobertura médica pueden realizarse mamografía en el Hospital Lagomagiore. En la página web de la Casa de la Salud de la Mujer (Programa Provincial de Prevención y Detección de Cáncer de Cuello de Mama y Cuello Uterino, se informa que no se otorgarán turnos mientras dure la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio y no se realizarán PAP ni mamografías.

Los profesionales admiten un bajo número de consultas y el registro de consultas consideradas, en términos médicos, como tardías.

“Así mismo, en cuanto a los pacientes ya diagnosticados y con tratamiento, debemos transmitir tranquilidad. Siguen accediendo en general al sistema de atención, se realizan los estudios de controles. No están cerrados los efectores y los médicos en oncología siguen atendiendo”, asegura el Dr. Hidalgo, especialista en oncología del Hospital Universitario. Aún en un contexto sanitario difícil, por la naturaleza de la enfermedad no hay restricciones.

Tal como afirma Hidalgo, desde FUESMEN informan que los pacientes con diagnóstico siguen asistiendo con normalidad a los diferentes tratamientos. Sin embargo, los estudios de diagnóstico han sido postergados por los pacientes.

Cantidad de mamografías y ecografías mamarias

Desde FUESMEN informan que a partir de los registros, la tendencia es el aumento en la cantidad de estudios realizados de año a año. De enero a septiembre 2018 al mismo período del 2019, la cantidad de mamografías realizadas registró un 10% de aumento, en tanto en el 2020, descendió un 35%.

En cuanto a ecografías mamarias uni o bilateral, de enero a septiembre 2018 al mismo período del 2019, se registró un 8% de aumento, en tanto en el 2020, descendió un 11%.

Exámenes de próstata

“No hay un dato estadístico, pero nos damos cuenta en el consultorio que la consulta en relación a la patología tumoral prostática ha ido significativamente en descenso. Es raro, desde hace un tiempo, que se haga una consulta por control prostático”, comenta el Dr. Rodrigo López Fontana, médico especialista en Urología, director del Área de Consultorios de la Clínica Andina de Urología.

“Se entiende que hay que aislarse y cuidarse por la situación que vivimos, pero no hay que olvidarse que un control anual de próstata es muy importante porque es una enfermedad muy frecuente en el hombre y siempre la detección temprana nos permite un mejor tratamiento y una perspectiva mucho mejor de curación”, palabras del profesional especializado para concientizar.

Estadísticamente se estima que uno cada seis hombres va a tener cáncer de próstata. A partir de los 50 años de los hombres, en caso de no tener antecedentes familiares, se recomienda un control anual. Y de contar con antecedentes en la familia, a partir de los 40 años.