Alerta en la India por el coronavirus: detectaron la variante ‘Delta Plus’ y el país enciende las alarmas

Las noticias sobre el coronavirus que llegan desde la India no son para nada alentadoras, ya que las autoridades sanitarias emitieron nuevos signos de alarma en lo peor de la segunda ola. Y es que detectaron otra variante más del covid, esta vez surgida de la propia mutación delta .

Se trata de la variante Delta Plus, más infecciosa y que hasta el momento tienen registrados 40 contagios. No obstante los mensajes de expertos que aguardan resultados de laboratorio concluyentes sobre la peligrosidad de esta mutación, el anuncio sobre el descubrimiento de Delta Plus enciende todas las alarmas ante la eventual generación de una tercera ola de contagios.

“La variante Delta Plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora”, dijo este miércoles el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, en Twitter.

Según lo señaló el portal 20minutos.es, se trata de una mutación de la denominada B.1.617.2 y se la considera responsable del exponencial aumento de los casos en dicho país, información confeccionada en base a los reportes del Consorcio de Secuenciación del Genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG).

El virólogo Jayaprakash Muliyil, presidente del Comité Asesor Científico del Instituto Nacional de Epidemiología, afirmó a Efe que faltan datos para afirmar que es más peligrosa que otras variantes: “La hemos calificado como una variante preocupante porque Delta ha cambiado (...) pero por el momento no hemos observado nada perjudicial. Una mutación puede implicar una mayor tasa de contagio o de mortalidad, pero no hay información disponible”.

No obstante, el Gobierno nacional informó que los estados que hayan detectado su presencia deben tomar medidas urgentes para circunscribir y delimitar las zonas afectadas, a la par que deben aumentar el número de pruebas de coronavirus, así como potenciar la campaña de vacunación.