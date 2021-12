No habrá prórroga de la RTO pero se podrá circular solo con el turno en enero

Luego de que el diputado nacional Omar De Marchi recomendara al gobernador Rodolfo Suarez que aplazara por 180 días (6 meses) la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la RTO en autos de más de 3 años y motos de más de 2, el gobernador confirmará que no existirá ninguna prórroga.

No obstante, insistió en que habrá contemplaciones con aquellas personas que tengan que cambiar repuestos que no estén llegando al país -la Ley Nacional de Tránsito establece obleas provisorias que emite la ANSV para vehículos con fallas leves con una validez de 2 meses-. Y, además, confirmó que durante el mes de enero bastará con que el conductor presente en un control policial que tiene el turno ya confirmado para someter su auto a la inspección, aunque aún no la haya hecho.

Desde hace varias semanas, los talleres están trabajando con todos los turnos diarios ocupados. Se revisan entre 170 y 300 vehículos diarios en cada uno. Foto: José Gutierrez / Los Andes. Foto: Jose Gutierrez

“Todos los que tengan el turno van a poder circular en Mendoza. Para quien salga de Mendoza, es obligatorio en todo el país. Nosotros vamos a tener flexibilidad en cuanto a aquellas cosas que no se puedan conseguir, pero se está flexibilizando el mercado. Pero todos los que tengan el turno van a poder circular”, confirmó Suarez en declaraciones a radio Nihuil esta mañana, antes de partir a Buenos Aires.

De esta manera, si a un conductor lo detienen al costado de la ruta durante el mes de enero y le exigen la oblea, para no tener problemas el propietario del vehículo deberá presentar esta certificación -es una calcomanía-, o bien la confirmación -alcanza con tenerla en el teléfono- de que ha solicitado un turno para hacerla y el mismo está confirmado para los próximos días.