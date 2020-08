Alberto Fernández: “Necesitamos saber qué pasó con Facundo Astudillo”

Alberto Fernández reafirmó hoy que se necesita “saber qué pasó” con Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez el 30 de abril pasado, cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro, y sostuvo que “en un estado de derecho, la violencia institucional es inadmisible”.

En tanto, Luciano Peretto, uno de los abogados que representa a Cristina Castro, la madre del joven desaparecido, pidió al fiscal federal de la causa que "entregue el fuero" si no cree que existen indicios para considerar que la policía participó del hecho.

“Necesitamos saber qué pasó con Facundo. Quiero que lo encontremos y, si alguien fue responsable de un acto ilícito, tiene que cargar con las consecuencias”, afirmó esta mañana el presidente Fernándezen declaraciones a la radio online FutuRöck.

El mandatario aseguró que “en un estado de derecho, la violencia institucional es inadmisible” y “no hay ningún espacio para la tolerancia”, y agregó que está “en contacto con la madre (del joven), con (la ministra de Seguridad) Sabina (Frederic), y atento al funcionamiento de la justicia”, porque Cristina Castro le “advirtió algunas cosas” que lo “preocupaban”.

"Soy alguien que valora mucho la presencia del estado de derecho y creo que puede ser posible que en la Argentina funcione a pleno pero, para eso, hay que corregir cosas", añadió.

Y entre esas cosas citó "cuestiones en la justicia, no sólo por el juez que juzga sino también por los procedimientos, y habrá que corregir el funcionamiento de las fuerzas de seguridad si es necesario, y del funcionamiento del sistema penitenciario también".

"Son todas cuestiones sobre las que hay que trabajar y hay que ser inflexibles", indicó el presidente.

Para Fernández, el caso de Facundo es "un poco más complejo" que otros,debido al "tiempo que ha pasado y que hubo un mes (cuando todavía no se había establecido la carátula de desaparición forzada) que es una suerte de limbo en el tiempo, que no se sabe qué pasó".

"Pero necesitamos saber y su madre sabe de mi compromiso con ella", remarcó.

Mientras tanto, la querella mantiene su postura crítica al accionar del fiscal federal de Bahía Blanca a cargo del expediente, Santiago Ulpiano Martínez.

"Si el fiscal entiende que con todos estos elementos no hay un sólo indicio para pensar en la participación policial, que entregue el fuero porque no hay desaparición forzada y no lo tiene que estar investigando él", señaló el abogado Peretto a radio El Destape.

El querellante subrayó que, para ellos, "sin lugar a dudas con el material probatorio que hay en la causa" ya es posible "dar una vuelta de página en el proceso y empezar a hablar de imputaciones e implicar responsabilidades penales a quienes han tenido participación por acción u omisión en la desaparición de Facundo".

Peretto se refirió también a los diálogos hallados en el teléfono de una de las policías que retuvo al joven cuando violaba la cuarentena para dirigirse desde Pedro Luro a Bahía Blanca el 30 de abril último y dijo que “da escalofríos leerlos”, informó Télam.

Según el letrado, en uno de ellos, el policía Mario Sosa le comentó a su compañera Jana Curuhinca: “Quedate tranquila Janita, nadie va a saber que fuimos nosotros, además como dice el jefe, nosotros hicimos nuestro trabajo”.

“Sí, pero como dicen que tres testigos vieron cómo lo subíamos al patrullero y lo llevábamos, cómo los hostigábamos y toda esa cosa, digo yo, para no verme venir el sogazo y estar alerta, y aunque sea tomarme unas vacaciones”, le contestó Curuhinca, de acuerdo a Peretto.

"Nosotros creemos que Facundo está desaparecido pero para nosotros el resultado es innegable: Facundo no está con vida y sin lugar a dudas que para nosotros en este resultado tiene que ver la fuerza policial, el abuso policial, la circunstancia del entorno del 30 de abril, cuando más endurecida estaba la cuarentena, y luego, está claro, que hubo maniobras de encubrimiento para dejar esto impune", concluyó el abogado.

Por otra parte, si bien hoy circulaba la versión de que la justicia iba a escuchar por tercera vez a una testigo que dijo haber visto a Facundo en Bahía Blanca junto a su exnovia, el otro abogado de la familia del joven desaparecido, Leandro Aparicio, negó que esa mujer se haya presentado a declarar.

El letrado explicó que esa mujer “no fue notificada de la citación”, por lo que no se presentó ante el fiscal Ulpiano Martínez.

Además, Aparicio informó que mañana desde las 10 se llevará a cabo, en forma virtual, la audiencia de recusación del fiscal Ulpiano Martínez ante la jueza federal 2 bahiense, Gabriela Marrón.

“También pedimos que en la misma audiencia esté la Secretaría de Derechos Humanos, la PROCUVIN y la DOVIC”, agregó el letrado.