Al final Grita Silencio no cierra: achican el negocio y venden mobiliario para hacerle frente a la pandemia

La noticia del cierre del popular boliche Grita Silencio (ubicado al comienzo de la ruta Panamericana, en Chacras de Coria) se instaló en las últimas horas, acompañada por una cadena de WhatsApp que se viralizó y donde se detallaba que estaban vendiendo prácticamente todo el mobiliario. Incluso, durante la tarde del martes desde el mismo boliche comunicaron oficialmente -por medio de sus voceros- que la decisión ya estaba tomada, y que después de casi seis años de actividad bajaban la persiana.

Sin embargo, todo parece indicar que los tres socios accionistas del local se darán a sí mismos -y a la situación en general- una última oportunidad. Así lo confirmó uno de ellos, quien confirmó que no cerrarán sus puertas (al menos por el momento) y que continuarán haciéndole frente a la situación. Incluso, confirmó que reabrirá sus puertas en forma de bar y con todos los protocolos autorizados a fines de agosto.

Luego que se conociera la noticia del cierre del club nocturno, se viralizó en varios grupos de WhatsApp que los propietarios vendían todo.

“Actualmente tenemos un boliche para 2.500 personas, pero hemos decidido achicarlo y reabrir con espacios más amplios y abiertos. La idea es adaptarnos e intentar vender las cosas que no vayamos a ocupar para afrontar la crisis que ha traído la pandemia”, destacó a Los Andes; y resaltó que si bien se viralizó la noticia de la venta, nunca llegó a ser una decisión confirmada a 100% y que ahora la mentalidad es “pelearla hasta el final”.

“Estamos haciendo el balance de lo que tenemos y lo que debemos. Si algo de lo que tenemos se puede vender para hacerle frente a los activos que se han generado y a los gastos fijos, lo haremos. Pero tampoco es que estamos vendiendo absolutamente todo lo que hay en el boliche, sino lo que no vamos a necesitar en el local achicado”, agregó.

Reapertura

A menos de 24 horas de que se conociera la versión oficial referida a un “cierre definitivo”, la mentalidad mutó por completo; así como la versión de sus propios dueños. Y es que ahora, según explicó uno de sus dueños, el objetivo es adaptarse aún más al contexto de pandemia; pero seguir funcionando. Desde principios de marzo que no está operativo como boliche, y si bien hasta hace algunas semanas estuvo habilitado como bar; también cerró sus puertas.

No obstante, el objetivo es que a fines de agosto Grita Silencio reabra sus puertas. “Vamos a reducirnos, y la idea es que en poco más de 10 días podamos abrir con más aire libre, con terrazas y que haya espacios”, insistió.

Sobre la venta de mobiliario

La viralización de que estaban a la venta objetos como mesas, sillas y sillones del bar / boliche no tardó en propagarse. Tanto que, incluso durante la mañana de hoy varios interesados se acercaron al establecimiento ubicado a la altura de los caracoles de Chacras con la intención de comprar alguno de ellos.

Caños estructurales de algunos escenarios, sillas, mesas y sillones eran los objetos que se presentaban como disponibles para la venta. No obstante, más de uno de los compradores potenciales se enteró al llegar al lugar que no estaba todo a la venta; sino que aquellas cosas que no se necesitarán en la versión reducida del bar. “Lo que no vayamos a necesitar, lo estamos vendiendo. La idea es hacerle frente a los gastos que nos ha traído la pandemia”, concluyó.