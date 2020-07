Aislaron por prevención al subsecretario de Salud de Mendoza, Oscar Sagás

El subsecretario de Salud de Mendoza, Oscar Sagás, fue aislado este martes por prevención debido a que estuvo en contacto en una reunión con una persona que dio positivo para Covid-19 este martes.

La decisión se tomó a raíz de que Sagás estuvo en contacto con una persona que dio positivo en coronavirus y con la cual tuvo contacto estrecho recientemente. Según trascendió, participaron juntos de una reunión aproximadamente siete días atrás.

Fuentes del gobierno provincial explicaron que está aislado de manera preventiva porque estuvo en contacto con un médico que dio positivo, pero no le han hecho aún el hisopado debido a que no presenta síntomas. Sagás no fue el único que se transformó en caso sospechoso. Carlos Funes, director general de OSEP y Vicente Diez, director de Gestión Asistencial de la Institución también dieron quedaron aislados de forma preventiva y están asintomáticos, según informaron.

Al parecer el contacto se habría dado durante la reunión de la Comisión Intersectorial de Salud, en la que participaron directores médicos de algunas clínicas y hospitales de Mendoza, por lo que también se procedió aislar a otras personas.