Aislaron a 9 compañeros del primer policía con coronavirus en Mendoza: “Es una batalla”

Un efectivo que se desempeña en la Policía Vial dio positivo de coronavirus y sus compañeros debieron ser aislados hasta determinar si fueron infectados con el virus. El hombre de 32 años es oriundo de San Carlos y se desempeña en el puesto operativo Cánovas, al ingreso de Potrerillos en la ruta 7.

En un audio enviado a sus compañeros, contó que ante los primeros síntomas fue de inmediato a un centro asistencial para solicitar un test. “Salí de guardia y me hice ver en el centro de salud de La Consulta porque al otro día era mi cumpleaños. Me internaron el domingo, me hicieron el hisopado, me dio negativo. Me lo volvieron hacer anoche porque dijeron que era muy pronto y tenía principio de neumonía, y ahora me acaban de decir que es positivo”, se oye decir al joven en WhatsApp.

Por su parte, voceros de la Municipalidad de San Carlos informaron que, una vez activado el protocolo, procedieron al aislamiento de la familia del policía, cuyo control quedó en manos de una brigada sanitaria conformada por un médico y agentes sanitarios encargados de verificar que cumplan con lo requerido.

El efectivo se encuentra internado en el hospital Scaravelli, en Tunuyán, y si bien el nexo epidemiológico aún no está confirmado, se estima que podría haber contraído la enfermedad a partir del contacto estrecho con transportistas que circulan en la zona de Alta Montaña.

En cuanto a sus compañeros, fuentes de la Policía Vial informaron que quedaron todos en cuarentena. Se trata de nueve efectivos, entre los que se cuentan dos oficiales con quienes compartían la guardia.

“Esto era de saberse y bueno; es nuestra profesión, es lo que nos toca. Estamos expuestos como los médicos y otras personas que trabajan a diario y uno sabe”, expresó el joven con voz animada pese al momento que le toca vivir. “A cuidarse, gente, que esto es una batalla. Nadie está exento de qué les pasen estas cosas”, concluyó.