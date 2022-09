Agustín, el nene que movilizó a Mendoza luego del robo de su bicicleta, es el mejor de América y del país

El lunes 28 de febrero de este año, mientras la familia Bugiolacchi no se encontraba en su casa de Godoy Cruz (cerca del Hospital El Carmen), un grupo de delincuentes forzó una de las puertas de entrada y los desvalijaron. Entre otras cosas, se robaron un televisor y 4 bicicletas. Una de ellas era la de Agustín, quien tenía 8 años aquella triste noche, y estaba adaptada especialmente a su cuerpo y contextura, para competir en BMX (una disciplina de ciclismo de competición enfocado en carreras). La triste noticia no solo se reflejó en la desesperación de llegar a casa y encontrar todo revuelto, la invasión a la privacidad y el faltante de las mencionadas pertenencias, sino también en que a mediados de marzo Agus tenía previsto viajar a Buenos Aires para disputar una nueva fecha del Campeonato Argentino de BMX. Pero le habían robado la bicicleta, y su posibilidad de participar –e, incluso, coronarse campeón- tambaleó en ese momento.

Sin embargo, la solidaridad de los mendocinos y una cadena que se generó en las redes sociales y que terminó por alcanzar una trascendencia inimaginada, le permitió recuperar la bici el mismo miércoles 2 de marzo en que Agus y su mamá Paula habían recurrido a los medios pidiendo ayuda para recuperar esa bici especial de Agus. Por lo que Agus pudo participar y seguir corriendo.

Agustín, el niño que movilizó a Mendoza luego del robo de su bicicleta, es el mejor de América y del país. Foto: Paula Bugiolacchi

Pasaron más de 6 meses desde el robo, el pedido de ayuda y el “milagro” de la recuperación de la bici. Y la solidaridad de los mendocinos fue un motor clave para que Agus pueda seguir brillando en lo suyo, a tal punto de que el fin de semana pasado, Agustín Bugiolacchi –ya cumplió 9 años- se coronara campeón Panamericano 2022 y campeón de la fecha Copa Latinoamericana en Santiago del Estero.

“Tuvimos que cambiar la bici ya que Agus ha seguido creciendo y necesita seguir adaptándose a su cuerpo, por lo que ya no corre más con la que le robaron y recuperaron. Pero la solidaridad de la gente que llevó a que la devuelvan en marzo fue fundamental para que Agus siga corriendo, siga entrenando, y hoy pueda ser campeón panamericano”, destaca con una mezcla de orgullo, emoción y agradecimiento Paula Bugiolacchi, mamá del niño campeón.

“Me siento muy feliz, muy contento. Todavía me duran todas esas emociones que tengo desde ayer. Y quería volver a agradecerle a toda la gente que me ayudó hace unos meses, cuando nos robaron. A mis compañeros, que me prestaron una bici para que yo pueda seguir entrenando hasta que recuperé la mía. Muchas gracias a todos”, destaca a su parte –también emocionado- y con humildad Agus.

Sin dejar de pedalear

Luego de que a fines de febrero le robaran la bicicleta en su casa, Agus sintió una tristeza profunda. Y es que tenía previsto participar el 19 y 20 de marzo en el Campeonato Argentino de BMX, pero para ello necesitaba su bicicleta. Durante los días siguientes, mientras la familia intentaba por todos los medios encontrar algún rastro del rodado, al niño le prestaron una bicicleta para que pueda seguir entrenando. Y en ella siguió haciendo lo que más le gusta –pedalear- hasta que el miércoles 2 de marzo, en horas de la tarde, le devolvieron la bici robada al pequeño.

“Después del robo, nos pasaron un montón de cosas buenas, y no queremos dejar de contarlas y agradecerle a la gente. Porque seguimos firmes en la lucha, Agus compitiendo, y todo a pulmón”, destaca Paula, la madre de Agustín y quien en marzo, con una mano en el corazón y mientras lamentaba lo del robo, se resignaba a agradecer que, al menos, no hubieran estado en la casa en el momento en que entraron a robarles.

Agustín está corriendo ahora en la categoría BMX de varones de 9 años y, al igual que hace 6 meses, su andar es más que bueno en la disciplina. “Este año Agustín está corriendo carreras locales y el campeonato argentino, Acá va primero y quedan dos fechas, una en Bahía Banca y la final en Córdoba. Ahora queremos ver si llegamos a la carrera de Bahía Blanca, que es el 23 de octubre”, agrega la mujer. Y aclara que las carreras locales son cada 15 o 20 días, mientras que por el Campeonato Argentino se disputa una fecha al mes.

Para poder viajar a Santiago del Estero, Paula puso un puesto de venta de comida con toda la familia. Eso les permitió recaudar los fondos suficientes para que Agus pudiera viajar a Santiago del Estero y participar de las dos fechas que lo consagraron campeón este último fin de semana.

“Del Campeonato Panamericano participaron corredores de Ecuador, Brasil, Bolivia, Venezuela y Colombia. Se hizo una doble fecha: el sábado la final Panamericana y el domingo la fecha de la Copa Latina. ¡Y los dos días ganó todo Agus!”, repasa su mamá.

La voz y el sueño del campeón

El domingo por la noche, Agustín y su mamá casi ni durmieron. Y es que, luego de la premiación –que fue a las 19 del domingo-, regresaron a Mendoza y llegaron a las 8 de hoy, lunes. “¡Pero valió la pena!”, coinciden el niño y su madre, sonrientes y con el sueño en sus rostros.

“Estoy en tercer grado y me gusta mucho andar en bicicleta. Entreno de lunes a sábado, de 18:30 a 20 y me gustaría ser campeón mundial de BMX”, resume con simpleza Agus el día después de la gloria. “También me gusta la mecánica de autos, quisiera seguir dedicándome al BMX y ser mecánico”, acota.

Agustín, el niño que movilizó a Mendoza luego del robo de su bicicleta, es el mejor de América y del país. Foto: Instagram @acbim.bmx

Las próximas metas de Agustín Bugiolacchi son las últimas dos fechas del Campeonato Argentino de BMX, en Bahía Blanca en octubre y en Córdoba en noviembre –donde se disputará a final anual-.

“En la familia no hay ningún deportista, Agustín es el primero. Pero ahora está empezando su hermanito, Matías, con la ‘camicleta’, que es una bici sin pedales y donde los chicos caminan. Matías ya empezó a correr en ‘camicleta’ también”, agrega Paula.

“Al final de todo hay un sueño más grande, a muy largo plazo. Sabemos que es todo muy difícil en este país, pero a Agustín le gustaría mucho pode participar del Mundial de BMX. Y lo cierto es que soñamos con poder llegar a tener la ayuda suficiente para llegar”, cierra Paula.