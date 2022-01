Advierten que los casos de Covid-19 seguirán en alza y la caída se evidenciará recién en un mes

Las variantes Delta y Ómicron (predominantes en Mendoza, Argentina y el mundo en el contexto de pandemia de Covid-19) marcan el pulso de las rutinas por estos días. Más contagiosas que sus antecesoras y con síntomas que difieren, esta situación ha derivado en que las cifras de contagios diarios marquen un récord ayer en Mendoza (2.420 casos positivos) y en Argentina (81.210), en ambos casos la mayor cantidad de contagios diarios desdeque comenzó la pandemia.

Los especialistas coinciden en que estas cifras continuarán subiendo durante los próximos días, por lo que no debería sorprendernos que ambas marcas se superen y se alcancen nuevos récords en los próximos partes diarios de contagiados. “Van a seguir creciendo los casos. Esto es porque tenemos un limitante de capacidad operativa y que ya está siendo ampliamente superada. Es algo que ya indica la positividad. Cuando supera 10%, significa que se está testeando poco”, destacó ·el especialista en Emergentología y presidente Asociación Toxicológica Argentina, Sergio Saracco.

Las vacunas son claves para que haya menos riesgos de terminar internado si uno se contagia con Ómicron o Delta. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

En ese sentido, Saracco indicó que también es esperable que en los próximos días aumente la ocupación de camas de terapia intensiva (críticas) en Mendoza, simplemente por una cuestión matemática. “Al subir la cantidad de casos diarios, también va a haber un aumento en la cantidad de camas críticas, ya que es una cuestión porcentual. No obstante, la vacunación es importante, ya que la mayoría de los internados en camas críticas son personas que no están vacunadas o tienen una sola dosis”, agregó el especialista, quien resaltó que ese crecimiento en ocupación de UTI no va a ser porque la situación se ha agravado, sino porque hay más casos.

En un mes comenzarán a bajar los casos

El también ex ministro de Salud de Mendoza destacó que se prevé que los casos diarios comiencen a evidenciar una baja a principios de febrero. “Lo que uno tiene que tener en cuenta y saber es dónde se está parado. La tendencia es que siga habiendo un crecimiento, hasta que –como ya se ve en el mundo y en Córdoba, por ejemplo- comiencen a bajar los casos. Se va a llegar al apogeo en la cantidad de casos y va a caer”, agregó el especialista.

El especlialista y ex ministro de Salud, Sergio Saracco.

En ese sentido, destacó que se trata de una previsión y que se observa que todo va avanzando muy rápidamente. “En eventos anteriores se veía que empezaba a decaer después de 2 meses y medio. Pero ahora el crecimiento es muy rápido y generalmente se habla de aproximadamente 20 o 30 días. Tiene que ver con el factor R 0 (NdA: cuánto tiempo hacia atrás se calcula que un infectado ha estado contagiando a contactos estrechos). Actualmente este dato se sitúa entre entre 2 o 3 días para atrás, pero antes era de hasta 5 días”, dijo.

Recomendaciones

Si se tiene en cuenta que los casos van a seguir en alza, para Saracco es fundamental intentar que la gente no se contagie rápidamente y todos de golpe, para evitar justamente el efecto embudo. “La vacunación es clave también, ya que si una persona está vacunada, tiene menos riesgo de llegar a internación si se infecta, lo que mantendrá las camas bajas”, destacó Saracco.

Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

Además, insistió en mantener las barreras de protección ya existentes, como son el mantener la distancia, el uso correcto del barbijo (resistente o grueso, ya que la alta transmisibilidad de Ómicron o Delta no resiste al de tela fina). Incluso, Saracco recomendó usar barbijo doble y hasta triple, además de preferir espacios abiertos o ventilados, no quitarse el barbijo cuando se esté con otras personas y evitar grandes aglomeraciones o eventos sociales.