Advierten que estamos cerca de una segunda ola de coronavirus en el país, ¿qué se espera para Mendoza?

La llegada de la llamada ‘segunda ola’ de coronavirus mantiene en alerta al país desde mediados de febrero. Y si bien no comenzó cuando se esperaba inicialmente, ya hay quienes advierten que no estamos lejos de que ocurra.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió este miércoles sobre la proximidad de de la misma y recomendó a la ciudadanía no viajar al exterior, en especial a países con variantes de Covid-19 de alto riego como EEUU, Brasil, Europa y Sudáfrica.

“Tenemos por delante un escenario de una segunda ola que al día de hoy está muy cerca, no podemos anticipar cuándo será, pero está muy cerca, y estamos viendo un aumento leve pero paulatino de casos”, aseguró el funcionario durante una conferencia de prensa.

Más allá de la advertencia del ministro porteño, en Mendoza se mantienen optimistas respecto al impacto que tendrá la misma, más allá que saben que ocurrirá tarde o temprano.

¿Menor impacto en Mendoza?

En este sentido, el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, comparó la semana pasada la realidad del hemisferio Norte cunado se dio la segunda ola con la del Sur. “Ellos no tuvieron la vacuna”,precisó destacando que a nivel local “va a ser distinto porque, al vacunar a los grupos más vulnerables, el impacto puede ser menor”.

En este sentido, el subsecretario remarcó el hecho de haber iniciado la inoculación provincial con el personal de Salud de primera línea, porque “si están vacunados, evidentemente no va a haber bajas y el recurso humano va a estar disponible para la atención”.

No obstante, Quirós consideró que el Gobierno tiene que ampliar la estrategia de rastreo, testeo y aislamiento de casos para evitar que sigan aumentando los casos.

“Durante este año aprendimos que todos tenemos algo para aportar; cuando perdemos la capacidad de cuidarnos, rápidamente el virus retoma la velocidad y aumenta. Pero cuando todos volvemos a cuidarnos, los casos vuelven a bajar”, reflexionó.

La preocupación radica en la llegada de las nuevas variantes al país, que en algunos casos han demostrado ser más contagiosas lo que aumentaría rápidamente la cantidad de infectados si no se sostienen las medidas de prevención.

Por esto, el ministro aconsejó evitar viajar a países con variantes de coronavirus de alto riego. “Se sabe que el cierre de fronteras no es del todo eficaz en países de grandes fronteras como el nuestro. Por eso recomendamos: si no es indispensable, no es momento de salir del país”, afirmó.

Si bien a nivel nacional se ha notado un incremento leve, pero constante, de casos. En la provincia aseguran que la situación está controlada y que, al menos por el momento, no hay un rebrote.

Cabe recordar que el martes 16 de marzo se confirmaron 155 nuevos casos en Mendoza, de un total de 1037 de los testeos realizados dieron negativo. Asimismo, se registraron 3 nuevas muertes, elevan a 1476 los fallecidos en la provincia como consecuencia de este virus.