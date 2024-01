Advierten en Mendoza un repunte de casos de Covid pero señalan que no es de preocupación y es una situación normal

La primera semana del año hubo más diagnósticos de Covid en Mendoza. Se trata de un dato que esboza un escenario muy puntual, lo que no permite hablar aún de una tendencia. Para ello habrá que esperar a ver qué sucede en las próximas semanas.

Ante una situación que genera alarma por el marcado aumento de casos en el hemisferio Norte, desde el Ministerio de Salud aclararon que se trata de algo esperable y que aún no genera preocupación. Por ello, llevaron tranquilidad y recordaron que simplemente hay que tener en cuenta las recomendaciones habituales.

“En la provincia de Mendoza, en la última semana epidemiológica, que fue la semana 1, en las unidades de monitoreo ambulatorio se registró un leve aumento de los casos positivos de Covid, pero en el registro total de la provincia se mantiene una tendencia estable. Lo que deberíamos esperar es observar una o dos semanas más para ver si esta tendencia es ascendente o se mantiene estable. Pero nada de preocupación”, señaló Erica Negri, médica de la Dirección de Epidemiología de Mendoza.

Plan de vacunación contra Covid 19, en el Vacunatorio central esta mañana. Foto: Orlando Pelichotti

Remarcó que es una situación normal “porque el virus Sars-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad de Covid, se considera una enfermedad respiratoria más, que vino para quedarse y que se estudia junto a otras de enfermedades respiratorias. Entonces es esperable, hay una persistencia del virus en el mundo, en todo el país y en la provincia, por supuesto, y se detecta este virus entre otros tantos que pueden estar apareciendo en la provincia”, apuntó.

En centros de salud han notado la leve subida en los contagios. En tanto, en los laboratorios reconocen que se hacen más testeos.

Como ha ocurrido a fin de año y en enero de otros años, hay un repunte de contagios y se atribuye al mayor movimiento y reuniones sociales.

Cuadros

Por lo que puede apreciarse, se trata en general de cuadros con formas leves, tal cual vienen manifestando desde que comenzó a circular la variante ómicron. En el hospital Central expresaron que observan un aumento pero que no es algo “desproporcionado” en la internación. Aclararon que llegan a ella solo algunos casos, fundamentalmente pacientes con inmunocompromiso.

En tanto, en el área de internación del Hospital Santa Isabel De Hungría explicaron que el número de pacientes internados por Covid es mínimo y no han notado ningún cambio con respecto a los meses previos. Por ello uno de los médicos conjeturó que si hay un aumento de escasos es probable que sea a través de formas leves, que no requieren internación.

El doctor Matías Videla, jefe del área, explicó que si bien no tiene estadísticas de los pacientes ambulatorios “es probable que esté aumentando bastante la circulación, pero también es real que no se hisopa mucho, así que es muy probable que esté más alto de lo que pensamos, pero con el tema de la vacunación cambia todo, prácticamente no se ven casos graves, es raro que se complique, muy raro que pase a terapia y en el Santa Isabel nosotros tenemos prácticamente nada, un paciente, dos cada tanto y evolucionan bien, como cualquier neumonía, y se van a la casa”, detalló.

El país y el mundo

Mucho se ha dicho que el Covid no es una enfermedad estacional sin embargo presenta mayor cantidad de contagios en invierno, por diversas variables que puedan influir, como el encierro.

El hemisferio Norte que transita su invierno muestra un repunte de notificaciones que ha llevado a algunos países a disponer nuevamente el uso del barbijo.

El número de infecciones de Covid-19 va en ascenso en todo el mundo, con un aumento del 52% en un mes, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, la entidad dijo que se espera que la tendencia continúe en los próximos meses de invierno boreal.

El Ministerio de Sanidad de España determinó el uso obligatorio de tapabocas en hospitales y centros de salud debido al brote de infecciones virales respiratorias.

El Ministerio de Sanidad de España determinó el uso obligatorio de tapabocas en hospitales y centros de salud debido al brote de infecciones virales respiratorias. Gentileza / EFE.

Se ha detectado un aumento del 75% en los casos de gripe pero el Covid también circula aunque en menor medida. Ante esto, varias comunidades autónomas, adhirieron y otras lo evalúan. En España, en atención primaria, la incidencia de enfermedades respiratorias se incrementó 12,7% en una semana. La anterior lo había hecho 37%.

En Estados Unidos, donde hay un marcado repunte de casos, se dispuso algo similar en varios distritos como Nueva York, Los Ángeles y Massachusetts. En ese caso implica el uso obligatorio de barbijos para pacientes y personal de salud en efectores de salud.

A nivel nacional, también se habla de un repunte de casos de Covid. El Jefe de arritmias del hospital Rivadavia de Buenos Aires, Mariano Fitz Maurice, posteó en X una advertencia con una foto suya con barbijo:”Saliendo del hospital. Hagan lo que quieran, simplemente aviso que la cantidad de pacientes con Covid es importante. Si pueden en ambientes cerrados y de mucha gente usen de nuevo barbijo”.

En ese marco, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, tranquilizó a la población y aseguró que el aumento, que también se percibe en CABA, es “algo frecuente”. Y explicó: “El Covid tiene un ciclo de aumento de casos en otoño-invierno, y otro más que se suele asociar a los encuentros sociales”, dijo en relación a los festejos de Navidad y Año Nuevo entre otros eventos de la temporada. “Es un período de encuentro social y eso facilita el contagio”, subrayó.

“Hemos salido del drama del Covid y quedó como una enfermedad infectocontagiosa más. Lo que hay que hacer es no preocuparse y mantener la campaña de vacunación”, resaltó el funcionario.

En 2023

En Mendoza durante 2023 y hasta la semana epidemiológica (SE) 47, que abarca hasta el 25 de noviembre se habían reportado, 3.765 casos confirmados, según datos del Ministerio de Salud de la provincia.

De ellos, 59% fueron las primeras 3 semanas del año, debido a la circulación de subvariantes Ómicron de alta contagiosidad.

Luego se produjo un descenso sostenido de los casos con leve incremento entre las semanas 23 y 24 (del 4 al 17 de junio). Volvieron a aumentar en agosto, con pico en la SE 33 (12 de agosto), desde la cual se inicia nuevamente un descenso paulatino hasta el último registro incoado del área. Los fallecidos sumaron 35 personas durante todo el año y hasta la fecha señalada.

La mayor frecuencia de casos se presenta entre los 30 a 69 años, que reúnen 62% del total de casos en todas las edades. Entre ellos, el grupo de entre 30 a 39 años es el que tiene mayor impacto, como fue en 2022.

Cabe recordar que es en los grupos de adultos mayores que la tasa de incidencia es mayor, es decir que son más los casos por cada 100.000 habitantes y de manera más marcada desde los 70 años. En tanto, según se ha registrado el año pasado en Mendoz, la tasa más baja se presenta en el grupo de 10 a 19 años.

Las defunciones ocurrieron en 54,3% de los casos en personas de entre los 70-79 años, el 37,1% en los mayores de 80 años, el 5,7% en el grupo de 60 a 69 años, descendiendo a 2,9% en el grupo 40-49 años.

Variantes

En función de los abordajes realizados Negri dijo que en el país y en la provincia lo que está circulando es la variante Omicron con sus subvariantes. Mencionó que no han demostrado tener mayor gravedad. tal cual se ha presentado en este último año.

La aparición de esta variante en Ecuador coincide con el aumento de casos positivos.

Hay que agregar que hay una nueva invariante que ha llamado la atención y ganado terreno rápidamente en Estados Unidos. Se trata de JN.1. La OMS ha informado que la mayoría de las infecciones han sido causadas por esta nueva cepa y ha sido declarada “variante de interés” el 18 de diciembre debido a su rápido aumento en la prevalencia de las últimas semanas.

También llamada Pirola, se detectó por primera vez en Estados Unidos y luego se extendió a decenas de países. La cepa evolucionó a partir de la variante Ómicron.

Negri refirió que en la provincia, como en otras del país, hay unidades de monitoreo ambulatorio (UMA), que se comportan como unidades centinela. Funcionan en el hospital Carrillo, Lencinas, Lagomaggiore y Notti. “A todos los pacientes que consultan por enfermedad respiratoria se les realiza un test de Covid y se les realiza además a algunos pacientes seleccionados”

Además en las unidades de monitoreo ambulatorio se realiza una toma de muestra para la búsqueda de virus de la gripe y también para virus sincicial respiratorio. Esto permite determinar cuáles son los virus que están circulando en la población general en la provincia.

Señaló que en este momento el test de Covid no está no está recomendado para la población general. Se hace solamente como método diagnóstico cuando el médico lo requiere y sí se hace a la población general en estas unidades de monitoreo ambulatorio. También a internados por enfermedad respiratoria.

Negri recomendó consultar al médico ante la presencia de síntomas respiratorios y tomar las medidas preventivas como estornudar en el pliegue del codo, el lavado de manos, la ventilación de los hogares. Desde el hospital Central también recomendaron el uso de barbijo quirúrgico para la evaluación de pacientes e insistir con la vacunación de acuerdo a la edad.