Adriano Dalla Torre, el mendocino que cumplió el sueño de producir para HBO Max

Con el estreno de Búnker a la vista, Adriano Dalla Torre se anima a adelantar otro proyecto que está en proceso y que seguramente logrará un gran impacto en la pantalla.

Se trata de El Médico, un thriller de acción basado en la historia real de un ex zar de la droga Colombiana que tras su supuesta vinculación con el atentado a las Torres Gemelas (11 de Septiembre de 2001) termina convertido en un agente encubierto de las más importantes Agencias de Investigación Estadounidenses.

Esta serie cuenta con Assaf Bernstein como escritor y director; Michael Nozik, como productor ejecutivo (nominado al Oscar, Globo de Oro y ganador de distintos premios por Diarios de Motocicleta y Quiz Show) y Adriano Dalla Torre como productor ejecutivo.

Esta es una serie global de narco-terrorismo, cuyo rodaje será en inglés y que se llevará a cabo en Estados Unidos, Colombia, España, Canadá, Londres y Arabia Saudita, que promete ser un verdadero éxito al mejor estilo Hollywood.

-¿Cómo nació la idea de hacer Búnker?

-La verdad es que Búnker tiene ya dos años desde que empezamos a gestarlo con Ariel Amestoy y Esteban Seimandi, dos escritores argentinos que me alegra haberlos conocido en mundo de la publicidad. Vale aclarar que yo me dediqué a la producción de cine y televisión recién hace 4 años. Antes siempre hice Publicidad, por qué fue lo que decidí hacer cuando era joven. Cuando tenía 24 años hice El Ático, que es una de las experiencias más lindas que tengo en mi memoria, pero después de eso, como económicamente fue un gran fracaso -como suele suceder cuando uno es joven- decidí dedicarle mi tiempo a la Publicidad. Junto a mi socio Jorge Reale montamos la agencia que hasta hoy sigue funcionando. Pero yo me prometí a los 45 años dejar de hacer eso y dedicarme a mi verdadera pasión que es el cine y la televisión, así que así fue como comencé. En una reunión que tuvimos con Esteban (Seimandi) nos conocimos y empezamos a desarrollar este proyecto que hoy va a salir en HBO Max y estamos muy felices de hacer una serie. Uno siempre piensa que es mucho más sencillo de lo que realmente es, es una industria sumamente competitiva y llegar hasta donde nosotros hemos llegado es algo impensable. Normalmente cuando hablas con alguien de la industria del mundo de Los Ángeles dice “si a los 10 años de haber comenzado empezaste con una serie, es una buena noticia”. Nosotros tuvimos la suerte de tan sólo en dos años poder estar en la pantalla de HBO.

Bunker es una de las series que produjo el mendocino Adriano Dalla Torre y que se verá en HBO Max. Gentileza

-¿Por qué pensaste que iba a ser más sencillo?

-En realidad nunca pensamos que iba a ser fácil desarrollar un proyecto de esta magnitud Pero obviamente uno sueña cuando recién está ingresando en esta industria y piensa que todo es más fácil. Pero cuando entras te das cuenta de lo que es la competencia y la cantidad de gente talentosa en el mundo que hay desarrollando cosas. Las plataformas reciben proyectos todo el tiempo, y la verdad es que Búnker es una historia maravillosa, súper divertida. Nunca me imaginé involucrado en el mundo de la comedia, no soy un tipo que tenga mucho humor, pero me fascinó y me metí en el mundo de la comedia. Creo que hemos hecho algo súper interesante. La gente de HBO está feliz, ahora en julio sale la primera temporada y ya estamos escribiendo la segunda temporada. Nuestros socios de Dopamine México también muy contentos y nosotros agradecidos porque estamos en el mejor de los escenarios. Y la verdad con un miedo tremendo para unos principiantes, porque eso es lo que somos.

-Una vez que esté al aire, el reconocimiento es exponencial ¿Te imaginabas este crecimiento cuando comenzaste en 2019?

-Creo que todo el mundo conoció la primera plataforma de streaming que fue Netflix sobre todo en Latinoamérica. Acá, en Estados Unidos, hay muchísimas otras plataformas igual de buenas y competitivas. Pero nosotros la verdad es que no pensábamos, fuimos como niños haciendo esto, nos enamoramos de lo que estamos haciendo y nunca nos imaginamos que íbamos a estar en HBO, porque es la cadena más difícil, porque son los más críticos del contenido. Para nosotros fue una sorpresa muy grande y entendemos que, con una cantidad enorme de personas desarrollando proyectos en todo el mundo, gente súper talentosa, hace falta la combinación de muchas cosas: buenas ideas, buenos guiones, buenos contactos, pero también la suerte y el talento.

Producir una serie de televisión logra dimensionar lo complejo que es hacerla, te diría que la cantidad de elementos que juegan en contra de que algo que vos estás desarrollando salga el aire y salga bien y sea un éxito son infinitas.

-El médico es otro proyecto en marcha, ¿De qué se trata?

Es un mega proyecto que se inició hace 10 años, y yo me incorporé una vez iniciado. Es una historia de narcoterrorismo y hace exactamente 6 meses que firmamos con Mediapro que es una de las productoras más grandes del mundo que tiene su base en Madrid, pero nosotros nos asociamos con Mediapro Estados Unidos y con la cadena de Hollywood más grande que hay para hacer este proyecto, que ha tomado una dimensión monstruosa Lo va a dirigir y lo está escribiendo Assaf Bernstein, y uno de los de los productores es Michael Nozik. Así que para mí es un flash permanente. Encima es una historia real basada en un zar de la droga colombiano, con quien tengo relación permanente desde hace 5 años. Él estuvo involucrado en el atentado a las Torres Gemelas porque fue socio del príncipe Nayef Bin Sultan Bin Fawwaz Al Shaalan, que es quien financió el atentado, y era socio del narcotraficante. Juntos hacían operaciones narcos muy grandes pero el zar de la droga no sabía que estaba involucrado en el terrorismo, y terminan apresandolo a él. A partir de ahí empieza a trabajar con la DEA, con el MI6, con la CIA y con las grandes agencias norteamericanas de investigación y se convierte en un agente secreto. Contamos toda la historia de él, de su pasado cuando era un zar de la droga, y cuando pasa a ser un agente secreto de las agencias norteamericanas.

-Cada proyecto que iniciaste tuvo éxito: El Ático, la agencia de publicidad, una serie para HBO Max y otra en camino. ¿Te sentís afortunado? ¿Pensás que es más fácil en otros países?

-No me siento afortunado, en mi vida no me detengo a ver el pasado sino que miro siempre hacia adelante. Una cosa que siempre charlamos con mi socio Jorge Reale es que nunca nos detuvimos a festejar nuestros logros, siempre estuvimos buscando más y más. Si yo te tengo que responder creo que es producto del esfuerzo diario de lunes a lunes, Mientras estoy mirando tele no estoy disfrutando, estoy trabajando. Tal vez es una conducta o una manera de encarar la vida en general, donde todo tiene que ver con lo lúdico yo lo llevo al ámbito profesional, porque soy curioso y súper ambicioso en todo sentido. Te tengo que decir que sí siempre se necesita una cuota de suerte pero te diría que es 97% esfuerzo 2% de talento y 1% suerte. Tengo tan lindos recuerdos de gente con la que trabaje en Mendoza y ahora que estoy metido en esta industria acá digo “esos tipos con el talento que tienen perfectamente podrían estar trabajando acá”. Recuerdo a los hermanos García (Rodrigo y Federico) con quienes trabajé toda la vida son tremendamente talentosos, pero la situación, la coyuntura de la vida, hace que algunos se queden ahí, cómo los artistas que logran trascender las fronteras y otros no. Yo creería que también es animarme, lo que pasa es que esta industria en particular es muy difícil porque hay que estar dispuesto a pasarse muchos años sin ver un centavo, y con muchas probabilidades de perder dinero.

-¿Te ves en el futuro en la alfombra roja?

-La verdad ni me lo pregunto, por ahora estoy disfrutando y lo más lindo que me está pasando es que estoy pudiendo ejercer esta profesión sin pensar en el éxito ni en el dinero, solamente en disfrutar. Creo que esa es la clave porque cuando uno hace con pasión, enamorado de lo que está haciendo, se nota. El éxito es la resultante del compromiso entonces creo que no me lo planteo. Estoy aprendiendo porque, insisto, somos principiantes.

Perfil de Adriano Dalla Torre

Es un mendocino de 51 años, licenciado en Comunicación de la UNCuyo. Desde hace más de 25 años es el presidente de Reale-Dalla Torre consultores s.a. (consultora con base en Capital Federal y Mendoza).

Desde muy joven incursionó en el mundo de la televisión con un programa que marcó un hito en la pantalla mendocina: “El Ático”, con el que obtuvo el máximo un Martín Fierro. Sin embargo, decidió posponer su sueño de cineasta para crear junto a su socio Jorge Reale la prestigiosa Agencia de Comunicación que lleva sus nombres. Hoy, 25 años después y asentado en Estados Unidos, dedica todo su tiempo a su verdadera pasión: el cine y la televisión.