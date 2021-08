Adrián, el escalador mendocino que sufrió un accidente y apela a la solidaridad para poder mantenerse

Muchas son las historias que se conocen en las redes sociales y se transforman en oportunidades para colaborar y ser solidarios. En este caso, el protagonista de la historia es Adrián, quien pide colaboración porque no consigue trabajo debido a su incapacidad.

Adrián Martinez (46) comenzó su carrera laboral a los 19 años trabajando en una reconocida cadena de supermercados. Su primer puesto fue repositor hasta llegar a cumplir el cargo de gerente. Tras varios años de entrega y agotado por la misma, decidió renunciar y disfrutar de su tiempo libre realizando su actividad mas preciada: la escalada.

Un giro dramático

Luego de varias experiencias enriquecedoras en el deporte, la vida de Adrián cambió rotundamente. Fue en el paredón de Arenales, ubicado en el departamento de Lavalle, donde llevó a cabo una escalada extraordinaria que terminó con un terrible accidente a 12 metros de altura. Así, fue diagnosticado con fractura de columna vertebral y cervicales.

Para poder devolver aunque sea un poco de su normalidad, los doctores le proporcionaron a Adrián siete cirugías. En una de ellas debieron romper sus cuerdas vocales por lo que actualmente le cuesta comunicarse: “es lo que mas me duele, mas allá de lo que tengo en el cuerpo”.

Su recuperación comenzó de a poco con una silla de ruedas, pero la fortaleza fue mayor y logró con rapidez manejarse con bastones. Aún así, la dificultad para conseguir trabajo siguió siendo muy alta.

Actualmente, Adrián se encuentra en la pelea por recibir los haberes correspondientes por haber vivido junto a su madre quien falleció hace algunos meses, sumado a la necesidad de pedir una pensión por su incapacidad ya que no puede conseguir trabajo.

A pesar de las limitaciones, Adrián sigue avanzando en su sueño. Gentileza

En medio de los tramites realizados, asistió a la Superintendencia de Salud donde lo diagnosticaron con 23 por ciento de discapacidad: “Nunca me revisaron, no sé de donde sacaron ese poco porcentaje. Yo tengo 66% pero según ellos con el 23 no me corresponde ninguna ayuda y puedo ir a trabajar” comentó indignado a Los Andes.

Asimismo agregó que “si me dan trabajo yo lo hago pero no hay para nadie, mucho menos para una persona incapacitada”.

Debido a la negativa en el primer intento, se dirigió a una asistente social del departamento de Godoy Cruz quien le aseguró que le darían una ayuda económica de $ 10mil (llamada Subsidio de contingencia) hasta que termine el tramite de sus padres.

Aún así, tampoco recibió lo prometido y por esa razón Adrián Martinez se vió obligado a pedir colaboración monetaria a cambio del cuidado de sus autos a las personas que realizan sus compras en su antiguo lugar de trabajo.

“Quiero que la gente vea que se puede salir adelante”

Luego del accidente desarrolló falta de movilidad en cuello, brazos y piernas, esto lo llevó a apoyarse en la pintura como camino de “recuperar lo fino que perdí tras el accidente”.

Pinturas que Adrián realiza para vender. Gentileza

Gracias a su destacado esfuerzo, ha vendido 30 cuadros en dos años y medio: “Me ayuda la venta de los cuadros porque con eso compro comida y artículos de limpieza”.

Pedido urgente de colaboracion

A pesar de destacar la ayuda de vecinos quienes le proporcionan alimentos y artículos de aseo, Adrián necesita la ayuda de todos los mendocinos para un fin particular.

Hace cuatro años aproximadamente que Adrián hace uso de sus dos bastones por lo que es necesario la compra de unos nuevos. Por esta razón, el hombre pide cualquier tipo de colaboración y se lo puede contactar al teléfono 2613027604